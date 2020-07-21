Зачем Мадонна сочинила историю про русский штраф в $1 млн: "Это было бы красиво"

Американская певица Мадонна решила напомнить о себе, рассказав историю о том, как 8 лет назад её якобы оштрафовали в России на 1 миллион долларов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. История была опубликована на странице артистки в Twitter.

Речь идёт о концерте в Санкт-Петербурге. Во время выступления Мадонна действительно высказала со сцены слова в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Также в ходе шоу певица не постеснялась оголиться, несмотря на наличие в зале несовершеннолетних.

"Я была оштрафована правительством (России) на 1 миллион долларов за поддержку сообщества гомосексуалистов. Я не заплатила…" - написала Мадонна в соцсети.

Проблема лишь в том, что штраф за пропаганду гомосексуализма в России для физических лиц не превышает 5 тысяч рублей. То есть ни о каком миллионе, а тем более долларов речи быть не может. Но даже 5 тысяч рублей, как выяснилось, штрафа ей не выписывали. История оказалась выдуманной.