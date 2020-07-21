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Зачем Мадонна сочинила историю про русский штраф в $1 млн: "Это было бы красиво"
21 июля 2020, 20:00 • 70 • Политика
Певица Мадонна заявила о штрафе в миллион долларов в Петербурге за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений 8 лет назад. История оказалась выдуманной. "Нельзя исключать вариант, что кто-то из её помощников тупо пытался выбить из неё бабла на оплату страшного русского штрафа. Это было бы красиво", - комментируют в Сети.
Американская певица Мадонна решила напомнить о себе, рассказав историю о том, как 8 лет назад её якобы оштрафовали в России на 1 миллион долларов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. История была опубликована на странице артистки в Twitter.
Речь идёт о концерте в Санкт-Петербурге. Во время выступления Мадонна действительно высказала со сцены слова в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Также в ходе шоу певица не постеснялась оголиться, несмотря на наличие в зале несовершеннолетних.
Проблема лишь в том, что штраф за пропаганду гомосексуализма в России для физических лиц не превышает 5 тысяч рублей. То есть ни о каком миллионе, а тем более долларов речи быть не может. Но даже 5 тысяч рублей, как выяснилось, штрафа ей не выписывали. История оказалась выдуманной.
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