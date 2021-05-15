Зачем Лукашенко третий раз в 2021 году едет к Путину: СМИ раскрыли причину

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лидеры России и Белоруссии будут обсуждать вопрос, который не могут разрешить правительства стран

В начале мая стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин встретятся в скором времени в третий раз в 2021 году. Ожидается, что переговоры опять пройдут тет-а-тет. В чем причина такой частоты встреч двух лидеров, рассказали источники в госструктурах обеих стран журналистам.

Как пишет "КоммерсантЪ", встречу планируют провести в конце мая. Однако пока об этом не сообщают СМИ, чтобы в случае переноса времени, не стали писать о напряжении в отношениях глав государств.

Путин и Лукашенко уже встречались в феврале и апреле этого года. По информации издания, частота переговоров и тот факт, что они проходят наедине, свидетельствуют о том, что лидеры обсуждают крайне важные вопросы. Любопытно, что после последней беседы журналистам практически не рассказали ее подробности.

Источник из Белоруссии сообщил, что президенты двух государств пытаются найти выходы из вопросов, которые не в состоянии решить правительства. Издание уточняет, что темой переговоров является проект, названный в 2019-м – "Программой действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства". При этом в последнее время работы над "дорожными картами" не идет, они теперь называются программами, которых больше двух десятков. Один из источников сообщил, что некоторые дорожные карты объединили в одну программу, например, так случилось с налогово-таможенным планом.

Сейчас уже практически готовы 26 из 28 дорожных карт. Загвоздка случилась с нефтегазовой и налогово-таможенной. По первой теме обсуждается год, когда Минск начнет платить за голубое топливо столько же, сколько и Смоленск, а также компенсация за налоговый маневр Москвы. Россия хочет сначала унифицировать системы двух стран, а потом сделать скидку. Что касается второй темы, то государства также решают вопрос унификации налоговой и таможенных систем. Россия и Белоруссия отличаются друг от друга в этих сферах: где-то вперед ушла одна страна, где-то – другая. Именно президенты, предполагается, решат эти спорные моменты. Поставить точку в этих вопросах стороны хотят к осени.

Ранее эксперты сообщили, как Лукашенко хочет в противовес мнению Кремля передать власть в стране.