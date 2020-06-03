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Зачем Лукашенко отправил правительство в отставку
03 июня 2020, 20:20 • 201 • В России
Александр Лукашенко подписал Указ об отставки действующего правительства Белоруссии. Однако большой интриги здесь нет. Это не демарш и не демонстрация недовольства Совмином. Просто в стране началась подготовка к президентским выборам, которые должны состояться 9 августа.
- Всегда накануне выборов действующий Президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства, - пояснил свое решение белорусский лидер в телеэфире.
При этом, по его словам, никакой кадровой чехарды ждать не стоит. Он напомнил, что формирование нового Совмина идет уже около полугода, и революций в правительстве не будет.
- Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать, - заверил Александр Лукашенко.
Сейчас, напомним, заканчивается уже его пятый срок. На выборах Александр Григорьевич неизменно набирал от 75 процентов голосов и выше.
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