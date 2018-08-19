Зачем Лукашенко либералы в правительстве

Автор:

Топоров Алексей

Решению о кадровой чистке правительства предшествовала поездка Александра Лукашенко в Оршанский район Витебской области, который по поручению белорусского лидера планировалось сделать образцово-показательным в производственно-экономическом плане. Комплексные решения по этому вопросу были приняты ещё около двух лет назад, однако, когда в начале этой недели президент Белоруссии приехал в Оршанский район с инспекцией, выяснилось, что поставленные им задачи либо не выполняются, либо выполняются из рук вон плохо. После этого грянул гром: прямо на месте своих должностей лишились, естественно, глава района, а также министр промышленности и министр архитектуры и строительства, целому ряду чиновников были сделаны строгие выговоры и предупреждения.

Новым премьер-министром Белоруссии назначен Сергей Румас. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

И уже тогда Лукашенко анонсировал, что грядут дальнейшие чистки в правительстве, что и произошло: своих постов лишились глава правительства Андрей Кобяков, его первый заместитель и замы рангом ниже. После этого сразу же последовали назначения: премьерское кресло получил руководитель Банка развития Сергей Румас, первым заместителем стал руководитель Аппарата Совмина Республики Беларусь Александр Турчин, заместителями премьер-министра - глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, зампредседателя Комитета государственного контроля Владимир Кухарев, а также экс-посол в России Игорь Петришенко. Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности - Павел Утюпин, министром связи - Константин Шульган, министром экономики Дмитрий Крутой, председателем Государственного военно-промышленного комитета - Роман Головченко.

При этом в злополучном Оршанском районе, где также в кратчайшие сроки появился новый глава, уже сегодня Лукашенко приказал ввести особый режим управления.