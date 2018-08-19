Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Перед отлетом к Меркель Путин перекинулся парой слов с канцлером Австрии
Клинцевич: у РФ есть много способов отреагировать на блокирование судна "Механик...
Песков охарактеризовал переговоры Путина и Меркель как обстоятельные и детальные
Зеленый Тупик (Афанасий Леонардович)
Главная / В мире

Зачем Лукашенко либералы в правительстве

19 августа 2018, 00:09  •  43 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил форменный погром собственного Совмина за нереализованные задачи, решить которые в нынешних белорусских экономических реалиях практически невозможно
Автор:
Топоров Алексей
Решению о кадровой чистке правительства предшествовала поездка Александра Лукашенко в Оршанский район Витебской области, который по поручению белорусского лидера планировалось сделать образцово-показательным в производственно-экономическом плане. Комплексные решения по этому вопросу были приняты ещё около двух лет назад, однако, когда в начале этой недели президент Белоруссии приехал в Оршанский район с инспекцией, выяснилось, что поставленные им задачи либо не выполняются, либо выполняются из рук вон плохо. После этого грянул гром: прямо на месте своих должностей лишились, естественно, глава района, а также министр промышленности и министр архитектуры и строительства, целому ряду чиновников были сделаны строгие выговоры и предупреждения.
Новым премьер-министром Белоруссии назначен Сергей Румас. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
И уже тогда Лукашенко анонсировал, что грядут дальнейшие чистки в правительстве, что и произошло: своих постов лишились глава правительства Андрей Кобяков, его первый заместитель и замы рангом ниже. После этого сразу же последовали назначения: премьерское кресло получил руководитель Банка развития Сергей Румас, первым заместителем стал руководитель Аппарата Совмина Республики Беларусь Александр Турчин, заместителями премьер-министра - глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, зампредседателя Комитета государственного контроля Владимир Кухарев, а также экс-посол в России Игорь Петришенко. Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности - Павел Утюпин, министром связи - Константин Шульган, министром экономики Дмитрий Крутой, председателем Государственного военно-промышленного комитета - Роман Головченко.
При этом в злополучном Оршанском районе, где также в кратчайшие сроки появился новый глава, уже сегодня Лукашенко приказал ввести особый режим управления.
Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения, - прокомментировал свои действия белорусский лидер. - Не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны. Согласно конституции страны, президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди, исходя из этого, голосуют. И никому не позволено обманывать людей. А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
43
Источник
Похожие новости
18 августа 2018, 04:39
Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин Кнайсль
19 августа 2018, 00:09
Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным морем
18 августа 2018, 17:39
Польша шаг за шагом уничтожает свой мемориальный ландшафт

18 августа 2018, 17:24
Допинг как оружие: Пентагон выделил $15 млн на разработку препаратов для увеличения боеспособности американских солдат
18 августа 2018, 20:54
Кому война, а кому мать родна: Украинские политики, зарабатывающие в России
19 августа 2018, 00:09
Зачем Лукашенко либералы в правительстве
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 августа 2018, 14:09
Порошенко подписал закон о запрете взыскания Россией средств с «Укроборонпрома»
15 августа 2018, 11:39
«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
13 августа 2018, 02:56
С политзаключенными - беда...
13 августа 2018, 23:54
США выставили России ультиматум из-за Договора по открытому небу
13 августа 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 12.08.18
14 августа 2018, 22:39
Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной
13 августа 2018, 10:24
Валентин Катасонов: Это не просто санкции, это война
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.