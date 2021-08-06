Зачем Литва попросила санкции против своего порта: План Вильнюса "разгадали" в Сети

Вильнюс пригрозил Минску прекращением экспорта белорусских удобрений через Литву. "В этот раз Евросоюз вряд ли поможет Вильнюсу деньгами, на которые он так рассчитывает", - полагают в Сети.

Литва обратилась к ЕС с просьбой расширить санкции против Белоруссии и запретить Минску транзит ряда грузов через литовскую территорию. Странный манёвр литовских властей попытались разгадать пользователи Сети.

Перевалка грузов через порт Клайпеды год от года и так сокращается. Россия перенаправляет грузы в порт Усть-Луга. Власти Белоруссии делают точно так же. Сейчас годовой объём перевалки грузов через литовский порт составляет 40 миллионов тонн. Из них 8 миллионов - это калийные удобрения из Белоруссии. Отказ от них выглядит как экономическое самоубийство.

В гроб уже легли, умудряются ещё гвозди в крышку заколачивать,

- приводит Nation News комментарий одного из пользователей Сети.

Стрельба по собственным ногам превратилась в литовскую народную забаву,

- отмечет другой.

При этом ряд пользователей заподозрили власти Литвы в попытке прикрыть санкциями стремительную потерю грузопотока Клайпеды. Введение санкций позволит говорить, что это не порт провалился, а ограничения виноваты.

Некоторые пользователи пошли ещё дальше и предположили, что Литва обратилась к ЕС за санкциями не просто так, а в надежде получить компенсацию за упущенные прибыли. Потому что транзит страна и так теряет, а тут хоть какая-то выгода.

Скорее всего, рассчитывают, что им дотациями компенсируют упущенную выгоду за перевалку,

- пишет один из пользователей.

Литве пора продавать клайпедский порт, пока он в минус не ушёл окончательно. В этот раз Евросоюз вряд ли поможет Вильнюсу деньгами, на которые он так рассчитывает,

- добавляет другой.