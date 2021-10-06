Зачем «консультант» офиса президента Украины Михаил Подоляк запускает в российских изданиях «утку» о встрече Зеленского с Путиным?

В Москве снова стали писать о якобы готовящейся встрече президентов России и Украины – хотя пресс-секретарь президента России неустанно дезавуирует подобные вбросы. Встреча не готовится – но в Киеве многим хотелось бы, чтобы граждане Украины пребывали в уверенности, что это не так. Если гражданам Украины сообщат о подготовке саммита местные, украинские издания, – толку не будет. Им никто не поверит. Другой коленкор – российская пресса. Ну, а мастер выдавать желаемое за действительное известен.

Сюжет: Украинский кризис

Это Подоляк. Он – не штатный сотрудник офиса президента, он консультант на зарплате. Потому-то и спрос с него – как с гуся вода. В офисе всегда могут заявить, что эта инициатива, его частное дело, а офис к этому никакого отношения не имеет. Тем не менее, разгонять информацию о грядущей встрече необходимо – иначе к Зеленскому у избирателей появится множество неудобных вопросов. В самый канун отопительного сезона, когда цены на газ скакнули в космические выси. Кстати, комментируя бодрые публикации о якобы надвигающемся саммите, сам Подоляк оптимизма отнюдь не преисполнен – понимает, что от произнесения слова «халва» слаще во рту не станет, да и желудку сытнее – тем паче. Киевское сетевое издание «Клименко Тайм» в этой связи отмечает: «Подоляк подчеркнул, что Москва не выражает чёткую готовность обсудить то, что действительно имеет значение. При этом Подоляк заявляет, что Москва ищет поводы, чтобы оттянуть переговоры». Этакая провокация – попробуйте-ка теперь, откажитесь от переговоров! Принуждение к диалогу.

Опубликованная якобы повестка предстоящего саммита включает 12 пунктов – восстановление дипломатических отношений с возвращением послов, отмена санкций, восстановление транспортного сообщения и, разумеется, новое соглашение о газовом транзите. О Крыме – ни слова, и почти ни слова о гражданской войне на Донбассе. Кроме ремарки о поддержке любых мирных инициатив Киева и Донецка с Луганском. Таким образом, в Киеве продолжают заниматься любимым делом – созданием видимости наведения мостов. Вместо того чтобы заниматься реальными делами. А вести диалог с Киевом в Москве никогда не отказывались. Просто пока, видимо, не время. Тут, кстати, на днях президент России намекнул, что наша страна готова не то, что не снижать, а даже наращивать транзит газа через Украину, несмотря на «Северный поток-2». Видимо, при определённых переменах в Киеве. Переменах, так или иначе, неизбежных и знаковых.