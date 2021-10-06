Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Главная / Украина

Зачем «консультант» офиса президента Украины Михаил Подоляк запускает в российских изданиях «утку» о встрече Зеленского с Путиным?

06 октября 2021, 16:55  •  124 • Украина
В Москве снова стали писать о якобы готовящейся встрече президентов России и Украины – хотя пресс-секретарь президента России неустанно дезавуирует подобные вбросы. Встреча не готовится – но в Киеве многим хотелось бы, чтобы граждане Украины пребывали в уверенности, что это не так. Если гражданам Украины сообщат о подготовке саммита местные, украинские издания, – толку не будет. Им никто не поверит. Другой коленкор – российская пресса. Ну, а мастер выдавать желаемое за действительное известен.
Сюжет: Украинский кризис
Это Подоляк. Он – не штатный сотрудник офиса президента, он консультант на зарплате. Потому-то и спрос с него – как с гуся вода. В офисе всегда могут заявить, что эта инициатива, его частное дело, а офис к этому никакого отношения не имеет. Тем не менее, разгонять информацию о грядущей встрече необходимо – иначе к Зеленскому у избирателей появится множество неудобных вопросов. В самый канун отопительного сезона, когда цены на газ скакнули в космические выси. Кстати, комментируя бодрые публикации о якобы надвигающемся саммите, сам Подоляк оптимизма отнюдь не преисполнен – понимает, что от произнесения слова «халва» слаще во рту не станет, да и желудку сытнее – тем паче. Киевское сетевое издание «Клименко Тайм» в этой связи отмечает: «Подоляк подчеркнул, что Москва не выражает чёткую готовность обсудить то, что действительно имеет значение. При этом Подоляк заявляет, что Москва ищет поводы, чтобы оттянуть переговоры». Этакая провокация – попробуйте-ка теперь, откажитесь от переговоров! Принуждение к диалогу.
Опубликованная якобы повестка предстоящего саммита включает 12 пунктов – восстановление дипломатических отношений с возвращением послов, отмена санкций, восстановление транспортного сообщения и, разумеется, новое соглашение о газовом транзите. О Крыме – ни слова, и почти ни слова о гражданской войне на Донбассе. Кроме ремарки о поддержке любых мирных инициатив Киева и Донецка с Луганском. Таким образом, в Киеве продолжают заниматься любимым делом – созданием видимости наведения мостов. Вместо того чтобы заниматься реальными делами. А вести диалог с Киевом в Москве никогда не отказывались. Просто пока, видимо, не время. Тут, кстати, на днях президент России намекнул, что наша страна готова не то, что не снижать, а даже наращивать транзит газа через Украину, несмотря на «Северный поток-2». Видимо, при определённых переменах в Киеве. Переменах, так или иначе, неизбежных и знаковых.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





124
Источник
Похожие новости
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
06 октября 2021, 07:35
ВСУ ждёт разгром на Донбассе, поэтому придётся уступать, — украинский генерал
05 октября 2021, 18:10
Украина снова собралась воевать, только не с Россией – с Белоруссией
05 октября 2021, 16:25
Сносить проворовавшуюся украинскую власть бессмысленно – сносить следует порочную украинскую государственность
06 октября 2021, 01:10
Сергей Ткач: «У Молдавии есть месяц, чтобы сделать выводы»
05 октября 2021, 22:15
Из-за офшоров Зеленского Украина рискует членством в ЕС и НАТО - это окончательно подорвало доверие
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в ту...
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 16:30
Зеленский просил Эрдогана о помощи с Путиным – МИД Украины
30 сентября 2021, 14:40
Война Польши с Россией неизбежна? Страхи "подогрел" Баранец: "Путин, Шойгу, десант"
03 октября 2021, 16:35
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом расплатой
29 сентября 2021, 21:15
Путин поставил Эрдогану ультиматум по Сирии и Закавказью - эксперт
30 сентября 2021, 14:40
В Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным
30 сентября 2021, 16:30
«МВ»: спецслужбы Украины готовы к провокациям в Молдове
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.