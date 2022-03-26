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Зачем Киеву нужны иностранные наёмники: Баранец назвал две причины

26 марта 2022, 05:40  •  490 • Политика
Есть люди, профессия которых – убивать. Причём, как правило, за немалые деньги. И на Украину таких в последние годы прибыло немало. Зачем Киеву нужны иностранные наёмники? Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец назвал две причины.
Народная милиция Донецкой народной республики обнародовала подтверждения присутствия иностранных боевиков в рядах "Азова"*. Есть достоверные сведения и о том, что прибывшие из разных стран наёмники пополнили состав Вооружённых сил Украины. Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин сообщал, что в местах дислокации украинских националистов были найдены документы иностранцев, приехавших в Донбасс убивать.
Виктор Баранец объяснил, что далеко не все боевики, приехавшие на Украину и в Донбасс, имеют отношения к НАТО. Однако есть члены альянса, которые принимали участие в вербовке наёмников. Вербовкой занимались и сотрудники дипломатических представительств Украины в странах Латинской Америки и в Европе.
Киеву нужны наёмники. Первая причина в том, чтобы продемонстрировать, что якобы на защиту Украины встаёт "весь свет". Баранец добавил: украинские власти пытаются подсветить ситуацию так, как будто "добровольцы" едут со всего земного шара защищать Незалежную.
"С другой стороны, Киев не может отодвигать в сторону НАТО, что он не потворствует использованию наёмников. Более того, ни для кого не секрет, что в рядах ВСУ работают профессиональные военные: американцы, англичане, французы", - приводят слова военного обозревателя "Народные Новости".

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