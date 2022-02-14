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Зачем Киеву навязывают идею неизбежного наступления России на Украину?

14 февраля 2022, 19:55  •  91 • Украина

Три уровня нынешней ситуации вокруг Украины в связи с истерией, развязанной западными политиками и средствами массовой пропаганды по поводу якобы «неизбежного массированного наступления России на Украину», выглядят примерно так.

На первом уровне предлагаемой властям Российской Федерации упрощённой геополитической «картинки» Запад открыто заявляет о неготовности защищать Украину военными средствами, но что при этом у него есть морально-политическое оправдание: он «в ходе и после оккупации Украины» будет помогать «украинским партизанам и украинскому сопротивлению в целом». То есть, это своеобразное приглашение «эсхатологическому ненасытному хищнику» воспользоваться нынешней слабостью и нерешительностью Запада и получить своё «откупное».

На втором уровне «реальной политики» видна иная программа действий. Украинские вооружённые силы и народ Украины в целом выступают в роли удачной «наживки для агрессора». «Избранным», «золотому миллиарду», их не жалко, это своеобразный «навоз истории» в деле «священной борьбы демократий против авторитаризма и автократии». А Российская Федерация должна при этом вновь угодить в ловко установленную для неё историческую ловушку, подобную афганской 1979 года, или хуже того, аналогичную той, в которую в 1990 году Саддам Хусейн попал в Кувейте.

На третьем уровне - здравого смысла и политической мудрости - нынешняя охватившая мир паранойя и беспрецедентное за последние годы нагнетание международной напряжённости представляют собой политтехнологически хорошо подготовленный спектакль, после которого реально будет начат процесс упрощения политической ситуации, будут решены застарелые острые проблемы и можно будет приступить к награждению миротворцев и победителей Мирового Зла.

Уверен, что переговоры в телефонном режиме между президентами США и РФ 12 февраля 2022 года были по сути посвящены обмену взаимными посланиями «между строк»: «Мы понимаем, что вы понимаете, что мы понимаем… всю глубину и все аспекты ваших замыслов. Да, наивных дилетантов среди нас нет. Итак, постепенно готовим исторический компромисс».

Валентин Якушик, доктор политических наук

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