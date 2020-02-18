Зачем Киев устроил бойню в Донбассе

«Российский агрессор перешел в наступление», «Боевики атаковали украинские позиции», «Военные России попытались прорвать линию фронта» - заголовки украинских СМИ утром 18 февраля соревновались в апокалиптичности. По версии штаба Операции объединенных сил, ополчение атаковало украинские войска на участке населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. И такого напора военные незалежной не припомнят с 2018 года. С какой целью «военные России» собирались прорывать фронт на этом коротком участке в Киеве не уточняют. С точки зрения тактики, загнать себя в тыл врага - так себе затея, из разряда суицидальных. Что не помешало Владимиру Зеленскому экстренно созвать Совет по нацбезопасности.

В Луганске утверждают, что никуда наступать не собирались. И, защищаясь, отбили нападение диверсионной группы из 10 человек: «При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и трех ранено, - сообщили в Народной милиции ЛНР. - С целью эвакуации убитых и раненных с места подрыва командованием 93 бригады отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам республики».

ВСУ, не стесняясь, принялись утюжить Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое из запрещенной ствольной артиллерии и минометов. Список пострадавших домов исчисляется десятками. Что же на самом деле произошло, и почему, казалось бы, рядовое событие вызвало такую бурную реакцию в Киеве?

На самом деле в этот раз, по данным «КП», диверсионная группа пыталась захватить два опорных пункта народной милиции ЛНР, изменив тем самым конфигурацию линии фронта и в очередной раз «откусив» себе часть «серой зоны». Приурочив «маленькую победу» к годовщине «дебальцевского котла», закончившегося разгромом украинских войск ровно пять лет назад.

Ополчению был дан приказ не стесняться в выборе средств для ответного огня на подавление. ВСУ давно отвыкли, что на их провокации отвечают «в полный рост». Поэтому этот бой и вызвал такую бурную реакцию в Киеве.

Примечательно, что буквально накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что следующая встреча в «нормандском формате» имеет смысл только в том случае, если будут претворены в жизнь решения декабрьской встрече. А здесь особого прогресса в первую очередь со стороны Украины нет. Но вместо того, чтобы это признать, Киев в лучших традициях времен правления Порошенко через провокацию переводит стрелки на «российскую агрессию». Дескать, о каком разведении сил с ними можно говорить, если они так варварски себя ведут.

И от того, как дружно посыпались обвинения в адрес России со стороны украинского и европейского политикума, отдает все той же грубой режиссурой.

К слову, в это же утро артиллерия ВСУ буднично и безнаказанно разнесла три жилых дома в Зайцев, что под Горловкой. Там «ответки» (а значит и «российского наступления») не было. Но в Киеве до этого нет никакого дела.