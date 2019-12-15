Зачем из Егора Жукова лепят нового Навального

Автор:

Иванов Борис

Журналист Алексей Пивоваров сделал очередной выпуск своей программы об одном из фигурантов дела о протестах, которые прошли летом уходящего года в Москве. Точнее — о Егоре Жукове, столичном студенте Высшей школы экономики, ставшем центральной фигурой этих акций протеста благодаря тому, что его качественно и в сжатые сроки «раскрутили» в общественном сознании в «звезду». Их там хватает.

Но назови кому-нибудь Павла Устинова, Егора Лесных, Никиту Чирцова или Евгения Коваленко, даже не 9 из 10, а 99 человек из 100 недоуменно пожмут плечами: кто это? Кроме, разумеется, тех, с кем лично знаком, с людьми, носящими такие имена и фамилии. А вот упомяни в разговоре Егора Жукова, реакция, я вас уверяю, будет совсем иная. И это ещё раз доказывает, что из молодого человека делают настоящую «икону» для нынешней несистемной оппозиции, и уже не только для либеральной.

Не Базаров

Жуков действительно подходит на эту роль. Уже не «мальчик резвый, кудрявый», а «юноша бледный со взором горящим». Будущая, или уже наступающая, совесть если не всей нации, то лучшей, по её мнению, части общества.

Честно говоря, Егор Жуков производит двойственное и противоречивое впечатление, как, наверное, всякий умненький юноша из приличной семьи. Видно, что начитан, хорошая, правильная и образная речь. Месяц, проведённый им в СИЗО, похоже, не сильно повлиял ни на взгляды, ни на характер. Чему можно только порадоваться. При этом молодой человек достаточно ясно осознаёт, что на вершину нынешней известности его вознесли Его Величество Случай и нынешние власти.

Да где бы я сейчас был, если бы не сидел, — вполне откровенно говорит он, вызывая к себе действительно искреннюю симпатию.

Впрочем, к популярности он ещё не привык, как не готов и просто выдавать затверженные формулировки. Каждый раз он старается говорить своими словами, но готовых ответов пока ещё нет, а потому старается подстраховаться формулировками-«прокладками», позволяющими выиграть время для поиска ответов. «Хороший вопрос… Это интересно… Это хороший вопрос»…

Егор — не Базаров и не Рахметов. Он идеалист, который уверен, что если жизнь не укладывается в теоретические формулы, то это проблемы жизни, а не теоретиков. Некоторые уже успели окрестить его московской Гретой Тунберг, чем, наверное, оскорбили. Поскольку сравнивать успешного молодого человека, которого модно назвать «яппи», с девочкой с явными отклонениями в психике, не совсем корректно. Он, скорее, Кирсанов, если обратиться к классической русской литературе. Но из него начали делать по крайней мере Базарова. И все его нынешние постулаты относительно мирного перехода власти скоро растают, как «утренний туман». Так же, как и нигилистический идеализм одного из героев «Отцов и детей».

Грета Тунберг. Фото: Nicolò Campo.Nicol / Globallookpress

Новая заявка на старую победу?

Мы — мячик в аппаратной игре,

— сообщает Жуков Пивоварову, имея в виду нынешнюю власть, но не задается другим вопросом: а в этой ли игре он тот мячик, который перебрасывают на поле? Между тем насчёт «башен Кремля» ещё не известно, но нет никаких сомнений, что им с далеко идущими целями стали играть совсем другие люди и силы.

Жесточайший дефицит настоящих лидеров несистемной оппозиции проявился к переживаемому моменту во всей красе. Навальный «с уточкой», хоть и пытается и дальше быть лидером мнений и ньюсмейкером для части общества, уже не годится на эту роль. Он прочно ассоциируется с биткойнами, донатами и т. д. И, вполне возможно, что скоро к нему прилипнет, если этого уже не произошло, какое-нибудь обидное прозвище вроде Лёша-донат.

Алексей Навальный. Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Поразительная мягкость нескольких судебных приговоров, которые не мешают ему проводить отдых за границей, где он бывает чуть ли не чаще, чем некоторые на работе, обустройство будущего детей, посадки ряда сторонников при его фактическом безразличии к их судьбе (отсутствие помощи им + весёлые вечеринки в день приговоров соратникам) и целый ряд других его поступков и факторов создали ему славу Гапона нашего времени, чуть ли не кремлёвского или прокремлёвского провокатора. Благо, именно Навальный стоял у истоков летнего столичного протеста, но благополучно слился и отошёл в сторону, чтобы его не зацепило. И ведь не зацепило.

Из Любови Соболь, чей звёздный час пришёлся на летние московские протесты, тоже никак не выходит «Свобода на баррикадах». Яшин прекрасно отдыхает за рубежом чуть ли не больше, чем Навальный и в последнее время ушёл с федеральной повестки в муниципальную. Светов, надрывно и истерически требующий люстраций на каждом углу, активизировал внимание правоохранителей к вопросу вероятности его педофильства, а таких в нашей стране просто «не берут в космонавты». Гудков-старший слился за кордон, да и по возрасту не годится в вожаки. Гудков-младший? А кто это? Ляскин? Волков? Янкаускас – все они верные члены команды Навального, и тень донатов и всякого рода махинаций изрядно подпортила репутацию и им. Не годятся в вожаки.

На их фоне молодой, горячий, красиво рассуждающий молодой человек, который в умелых руках что тот пластилин – настоящая находка. Молодой человек, получающий престижное образование с активной гражданской позицией. Он еще и симпатичный, что уж там греха таить. Да на фоне многих косоглазых, картавых или заикающихся интеллектуальных лидеров российских либералов – просто гений чистой красоты. И папа – космонавт! Ой, не просто так Пивоваров сообщает, что Егор как бы взял из своей семьи, унаследовал лучшее, что мог дать Советский Союз.

Папа героя, кстати, один из немногих реально трезвомыслящих персонажей фильма, честно признающий, что сын его пока не заслужил такой славы ничем в своей деятельности, и сознающий, что тот не знает ничего про реальную жизнь в России, кроме как в молодёжной столичной тусовке, что он так и не добился от Егора никаких внятных ответов по плану действий «после победы демократии». Наверное, отец и рассказал Егору о том, чем были для нашей страны и людей благословенные для либералов 90-е, поскольку сам герой фильма достаточно уверенно говорит, что во времена правления Ельцина «все те понятия, которые несут за собой возможность процветания, под их лозунгом производилось разворовывание».

Но тем, кто ведёт Егора на Олимп протеста совершенно не важно, что он и его друзья думают по поводу «после», как смотрят на те или иные страницы истории. Они-то знают, что если это случится, то смогут сделать «после» именно то, что они считают нужным. Вне зависимости от «хотелок» и настроений «молодых демократов», которые, кстати говоря, и сами не знают, что именно будут делать.

«Мильон» амбиций

Впрочем, излишней скромностью Егор уже не страдает. Чем больше его интервьюирует Пивоваров, тем больше в нём проявляется его «я» и начинает звучать всё более уверенно.

Как я говорю… Если я не буду что-то делать… Важные фундаментальные вопросы моей политической деятельности,

— это всё он изрекает с точно такой же непринужденностью, как и признание своей незаслуженной славы. Он вообще любит отвечать и преимущественно делает это по всем вопросам стереотипными формулами, уверенными, но мало значащими и абсолютно неконкретными фразами.

Я свободен, — говорит он, отвечая на вопрос девушки, находится ли он с кем-либо в отношениях, и, секунду подумав, добавляет: В отличие от России.

Наверное, думает, что пошутил.

Правда, и на лидера он пока явно не тянет, противоречив в собственных же высказываниях.

Я рассказываю не только про то, как победить Путина, но и что делать после этого,

— амбициозно заявляет он в своём блоге. Но на вопрос, что же именно, отделывается каким-то невразумительным, извините, блеянием:

Мы не планируем избивать людей дубинками, сажать невиновных… Пусть они (противники либералов — Прим. авт.) уезжают из страны.

Не задаваясь вопросом, почему это должны делать их противники, а не они сами. Впрочем, ответ понятен: потому что Егор и его товарищи выступают за все хорошее, а их противники — за все плохое. Как он, например, натужно выдает мысль о том, что «Соловьёв и Киселёв соврут, рассказывая о стране, потому что они необъективны», а он, Егор Жуков, не соврёт, потому что он объективен.

При этом честно признается, что про Россию знает только из интернета, потому что нигде, кроме Москвы, не был. Мол, и хотел бы побывать, и даже в городах, которые не являются миллионниками (не мегаполисы — Прим. авт.), но вот почему-то до сих пор удаётся вырваться из столицы России только на зарубежные форумы по строительству «России светлого будущего». Что характерно, устраиваемые Ходорковским, Соросом или столь же заинтересованными в «процветании» России лицами и инстанциями.

Моя задача — показать людям,

— говорит он интервьюеру, а дальше идёт сплошное бла-бла-бла общими словами про благотворное влияние демократии и свободы рынка на экономику и благосостояние. Одним словом, как написано в правильном учебнике. Ни слова, ни звука конкретики.

Егор Жуков (в центре). Фото: AP Photo / ТАСС

Не вникал в расследование, но совершенно очевидно, что в очередной раз мы пытаемся обмануть весь мир, не берём ответственность на себя,

— «вишенкой на тортик» добавляет он своё мнение по поводу решения ВАДА о запрещении выступления сборной России на Олимпиаде в Токио под флагом страны. Не читал, но осуждаю. Против «любой коллективной ответственности», но отстранение всех российских спортсменов от соревнований под российским флагом считает справедливым. И не видит в своей позиции никаких противоречий.

Что дальше? Одно из двух: либо Егор Жуков наберётся реального опыта и поумнеет, либо забронзовеет и скурвится, как и его предшественники на оппозиционном Олимпе. И в том, и в другом случае он не сможет (не захочет) составлять конкуренцию тому же Алексею Навальному, более привычному злу российской действительности.

«Боливар» российской несистемной оппозиции не вынесет двоих.