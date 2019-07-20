Зачем Иран подыгрывает «танкерной войне» Трампа?

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Гасанов Камран

После захвата у берегов британского Гибралтара иранского танкера Grace 1 нетрудно было спрогнозировать то, кому принадлежало судно, арестованное два дня назад береговой охраной Ирана в Ормузском проливе.

Месть Ирана

К ночи 20 июля Тегеран объявил, что это танкер британской компании Stena Bulk. Иранцы уже с 4 июля, со дня задержания Grace 1, объявили охоту на корабли Соединённого Королевства. Глава МИД Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф дал понять, что действия Лондона не останутся без «последствий». И уже неделю спустя пять катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) попытались у острова Абу-Муса остановить танкер British Heritage. Благо рядом оказался британский фрегат, отогнавший вражеские корабли.

Stena Bulk повезло меньше. Танкер в сопровождении революционной гвардии доставили в порт Бендер-Аббас. Причиной задержания поначалу называлось то, что он перевозит контрабандную нефть. Но, как стало известно позже, мотив задержания состоял в столкновении британского судна с иранским рыболовецким кораблём.

Британское судно ударило рыболовецкий траулер, это необходимо расследовать,

— сказал гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур. По его словам, иранский корабль после столкновения пытался связаться с танкером, но второй проигнорировал сигнал бедствия.

На борту Stena Bulk находятся 23 члена экипажа, включая трёх граждан России. Все они останутся на судне до окончания расследования.

Следствие танкерной войны

Насколько всё так и было, и действительно ли британский танкер протаранил иранских рыболовов, предстоит выяснить. В данном конкретном случае не суть важно, какое из плавучих средств спровоцировало конфликт, приведший к временной конфискации Stena Bulk. Инцидент — следствие танкерной войны, начавшейся между Ираном — с одной стороны, и США и их союзниками — с другой стороны в мае этого года. Тогда у берегов ОАЭ неизвестные атаковали четыре судна, включая два саудовских танкера.

Иранцы задерживают британский корабль, скорее всего, в отместку за арест Grace 1 с надеждой на последующий обмен с Stena Bulk. Почему Британия конфискует иранский танкер — это уже другой вопрос. Вероятно, по просьбе США — об этом открыто говорил испанский МИД в лице министра Жозепа Борреля.

Англосаксонская солидарность

Следующее звено в причинно-следственном разборе проблемы — вопрос о том, а почему Британии понадобилось по указке США захватывать корабли ИРИ?

Во-первых, Лондон — наиболее близкий в НАТО союзник Вашингтона, связи которых после Brexit станут ещё крепче. Во-вторых, в терроризировании иранских кораблей заинтересованы сами Соединённые Штаты.

В Белом доме все нападения на танкеры в районе Персидского залива повесили на КСИР. Мол, это иранские дроны мешают свободе судоходства в Ормузском проливе. Поэтому для Трампа было большой честью, опередив информационные агентства, на днях лично сообщить, что корабли Пентагона сбили иранский беспилотник, якобы угрожавший десантному кораблю «Боксёр».

В Ормузском проливе 18 июля 2019 года. Фото: www.globallookpress.com

Зачем Ирану «танкерная война»

Конечная цель «танкерной войны» для Соединённых Штатов заключается в том, чтобы убедить своих европейских партнёров выйти из «ядерной сделки» с ИРИ. Накануне атаки на японский и норвежский танкеры Kokuka Courageous и Front Altair в Оманском заливе в середине июня в Тегеран отправились главы МИД Германии Хайко Маас и Японии Синдзо Абэ. Токио и Берлин пытаются найти выход из кризиса и восстановить «ядерную сделку», из которой вышли США 8 мая 2018 года. Но нападения на танкеры омрачили дипломатические усилия Мааса и Абэ.

Сейчас Эммануэль Макрон пытается устроить встречу с участием представителей России, США и ЕС по урегулированию кризиса вокруг Ирана. Однако захват британского танкера снова препятствует дипломатии. В Германии, например, в жёсткой форме потребовали от ИРИ немедленно освободить Stena Bulk.

Что касается самого Ирана, то он не заинтересован в эскалации конфликта у своих южных рубежей. При этом в условиях, когда ЕС под страхом США соблюдает нефтяные санкции и лишает Тегеран обещанных «ядерной сделкой» экономических преимуществ, Исламская Республика прибегает к силовому воздействию. Причём не без оснований, ибо европейцы тоже арестовали иранский танкер. Приведёт эта тактика к снятию давления с Ирана или же, наоборот, убедит Европу в том, что «абсолютное зло» — не Трамп, а КСИР, покажет время.