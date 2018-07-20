Зачем Грузия лязгает оружием

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Североатлантический альянс проведет с 1 по 15 августа учения в Грузии с участием военных 13 стран блока под пафосным названием «Достойный партнер»

Смешно не только название, но и масштаб: три тысячи бойцов. Из 13 стран альянса. По батальону, получается, от каждой. Этакий курятник.

Транспарентный оборонительный союз — именно так позиционирует себя НАТО, размещая на своем сайте информацию об учениях. Что транспарентный — понятно: не скрывает своих добрых намерений. Объявил, например, что намерен оторвать Косово от сербской родины, — оторвал. Вопросы насчет оборонительности.

Кто-нибудь может сказать, в какой оборонительной войне участвовал военный блок НАТО? Кого и от кого он защитил, мужественно отстреливаясь?

И что он делает, собственно говоря, в Грузии? Которая, во-первых, в НАТО не входит. Во-вторых, является страной азиатской — и по географии, и по менталитету. А в-третьих, от кого она обороняться-то хочет? От Абхазии? От Южной Осетии? Так ведь их в Тифлисе считают временно отторгнутыми территориями собственной страны. Разборки между провинциями — это для НАТО оборона или транспарентность?

Да, есть еще Россия. По грузинской легенде, она как раз на Грузию зуб и имеет. Аж кушать не может — так хочет Грузию захватить. Но тут, опять же, есть что посчитать.

Во-первых, нынешнюю Грузию в ее нынешних границах Россия, собственно, и сложила. Где лаской, а где таской присоединив к себе и объединив затем в собственную губернию под десяток совершенно разных территорий, отняв их у Турции и Персии. Морально было отнятие, нет ли — это были игры больших мальчиков, к которым Грузия отношения не имела. Впрочем, ее тогда и не существовало. Ее создали большевики в 1920 году.

Во-вторых, захватывать Грузию России вовсе не надо. Зачем ей проблемный регион с населением, которое нужно кормить за счет других регионов, как это было в Советском Союзе? Оно, конечно весело — смеяться над анекдотами типа «эта ни чимадан — эта жи кашилек». Но когда глянешь на таблицу с экономическими выкладками, где видно, что Грузинская ССР потребляла из союзного бюджета в десять раз больше, нежели в него давала, улыбка сразу становится кривой. А если вспомнишь, как тогда жило русское так называемое «Нечерноземье», кривая улыбка становится горькой.

Потому что РСФСР давала в союзный бюджет почти в два раза больше, чем потребляла. Наконец, в-третьих, а что там делать, Грузию-то захватывать?

В 2008 году русская армия, находившаяся тогда в состоянии раздрая и упадка, не имея современных вооружений, новейших разведсредств, надежной ПВО, раздраконила грузинскую армию в три дня. А ведь та уже тогда была выпестована, обучена и натренирована НАТОвскими инструкторами. Не помогло. Весь мир обошла фотография, где один русский боец, якут по внешности или тувинец, с пулеметом Калашникова в руках останавливает целую грузинскую колонну. Оставив ее целой, да. Потому что не осмелились грозные грузинские вояки перешагнуть через русского воина.

А случаи панического бегства грузин, когда им в связь специально вставляли чеченские переговоры бойцов батальона «Восток»? А эта издевательская надпись на заборе — «Товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом!»?

При любой следующей агрессии против России и ее интересов на Кавказе грузинских солдатиков просто погонят тряпками. Догадайтесь, какими.

Вообще говоря, учения «Достойный партнер» проводятся уже четвертый раз. Сначала их завели американцы. Потом к ним присоединились англичане. Бесконечно миролюбивые люди так и рвутся посторожить мир где-нибудь подальше от своих границ.

В прошлом году в учениях были задействованы уже восемь стран НАТО из тех, кто считается партнером блока. Забавно, но оборону Грузии нацелены крепить Турция, Азербайджан и Армения. Отдельные слезки вышибает у наблюдателей Украина.

Кстати, таки да — враг не прошел. Он гнусно пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря, но украинские танки сурово указали агрессору на место.

Агрессор, правда, жестокой отповеди не заметил. По той, видимо, причине, что танки по нему не стреляли. Потому что сам он был только значком на карте. А на реальном Азовском полностью царят русские корабли и отшибают у морских перевозчиков всякую охоту в другой раз заходить в порты Бердянска и Мариуполя. Такая легонькая месть за захват по беспределу русского корабля «Норд». Демонстрация того, кто именно очерчивает пределы беспредела. Особенно для беспокойных, но недалеких сепаратистов, временно оккупировавших территории Российской империи.

Да, еще чуть-чуть в тему пятидневной войны с Грузией, когда Россия только из вящих политических соображений не зашла в Тбилиси и не спрятала все галстуки у грузинского президента. Как раз после прежних маневров в Грузии вышло так, что танки и бронемашины возвращались оттуда в Германию аж... четыре месяца! И даже в этот срок помогло только тесное взаимодействие между союзниками по НАТО.

Когда, например, в Венгрии обнаружили, что техника была закреплена в вагонах по-румынски, а не так, как требуется венгерскими уложениями, только дружная союзная взаимовыручка помогла выгрузить и загрузить боевые машины заново. Дружба помогает союзникам также и в Прибалтике, где ширина железнодорожной колеи осталась имперской и не совпадает с европейской. Там тоже много вышибающих слезу примеров трогательного сотрудничества, когда технику приходится сгружать и затем снова загружать на новые платформы.

Недаром НАТО запланировал на этот год аж 180 маневров. Четыре месяца на перевозку танков, да в условиях войны с Россией — нет, тут учиться и учиться еще. А то выйдет, как тогда: в три дня Россия разгромит противника, а потом еще два дня будет широко ухмыляться и писать издевательские надписи на заборах. После чего война кончится, а венгры с румынами еще будут обмениваться союзническими рукопожатиями при выгрузке танков...

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