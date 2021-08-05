Зачем гробовщик Олег Шелягов собрался в депутаты Государственной думы от «Партии пенсионеров»

Руководитель лидирующей на рынке ритуальных услуг России компании Ritual.ru Олег Шелягов возглавил региональный список по ряду территорий СЗФО «Российской партии пенсионеров - за социальную справедливость». Выглядит это достаточно странно само по себе, но еще больше вопросов вызывает личность гробовщика Шелягова.

Быстро, надежно и без забот

Территориальная группа, от которой баллотируется Олег Шелягов, включает Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую, Псковскую, Новгородскую, Калининградскую области и Республику Карелию.

«Партия пенсионеров» имеет право участвовать в выборах в Государственную думу без сбора подписей. Это «парламентская льгота», которая предоставлена в связи с наличием у движения по итогам прошлых выборов фракций в 12 региональных парламентах — значительно больше, чем у любой другой непарламентской партии (по официальным данным Центризбиркома).

Олег Шелягов является основателем специализирующейся на предоставлении ритуальных услуг компании Ritual.ru, в сети его называют «главным гробовщиком страны», который упорно конкурирует с конкурентами по бизнесу.

То, что «Партию пенсионеров» возглавляет главный гробовщик страны, выглядит, конечно, как весьма неуклюжая шутка. Зато для предвыборных обещаний избирателям нет предела фантазии - «Кандидат в депутаты обещает в случае избрания похоронить вас – быстро, надежно и без забот!».

Любовь к красивой жизни

Впрочем, если отбросить шутки и сантименты, похоронный бизнес ничуть не хуже, чем остальные. Другое дело - личность самого кандидата.

Олег Шелягов окончил в 1989 году Военно-морское училище им. Фрунзе. У него два высших образования: по специальности «юриспруденция» в Университете МВД РФ и по специальности «государственное и муниципальное управление» в Академии государственной службы при президенте РФ. Бизнесом он стал заниматься еще в 1990-х, с 2004 года - совладелец и член правления банка «Глобэкс».

Олег Шелягов работал советником руководителя «Кит финанс - холдинговая компания» и первого заместителя гендиректора «Кит финанс - инвестиционный банк». Потом стал старшим вице-президентом - директором дирекции регионального бизнеса ТрансКредитБанка. С 2012 года работал в крупнейшем негосударственном пенсионном фонде России НПФ «Благосостояние» в должности советника исполнительного директора, где курировал вопросы корпоративной пенсионной системы холдинга РЖД.

С того же 2012 года он является членом совета директоров ЗАО «Военно-мемориальная компания», которую возглавил в 2013 году. Как сообщали СМИ, в этот момент ВМК лишается многих «монопольных преференций», прибыль ЗАО «Военно-мемориальная компания» падает, а убытки возрастают. Так, к примеру, в 2012-2015 годах убытки ВМК составляли от 400 до 700 млн рублей в год.

Компания выставляется на продажу. Основным акционером ЗАО «ВМК» становится крупнейший негосударственный фонд – НПФ «Благосостояние».

Подконтрольный железнодорожникам НПФ купил ВМК, когда РЖД руководил Владимир Якунин. Починенным Якунина и топ-менеджерам НПФ показалась привлекательной разветвленная филиальная сеть ВМК. Они решили, что последняя пенсия умерших железнодорожников может быть потрачена на их похороны через услуги ЗАО ВМК, а фонд, таким образом, продемонстрирует «социальную ответственность» бизнеса.

Но Олег Шелягов при этом жил безбедно. Первоначально по трудовому договору с 2013 года он получал 1 млн рублей. Год спустя его зарплата составила уже 2 млн рублей. При этом злые языки поговаривали, что заработная плата Шелягова в действительности составляла от 4 до 5 млн. рублей в месяц, плюс к этому премии. В 2015 году он получил, например, 19 млн рублей.

Стоит добавить, что Олег Шелягов тяготел к роскошной жизни. Ездил в командировки во Францию, Крым, Сочи, Китай, Сеул, Санкт-Петербург. На чемпионате «Формулы-1» в Сочи в 2015 году он жил в гостинице, стоимость номера в которой составляла до 60 тыс рублей в сутки. Осенью того же 2015 года Шелягов съездил в путешествие по Китаю с заездом в Сеул. Зачем – никто не знает. Но ВМК его вояж стоил порядка 600 тыс рублей.

Затем Шелягов становится совладельцем ЗАО «Ритуал-Сервис» — одной из городских специализированных служб (ГСС). Эти компании до 2013 года хоронили «отдельные категории» (пенсионеров, безработных) и обычных граждан, получая компенсацию из бюджета.

В 2016 году Олег Шелягов выкупил половину акций «Ритуал-Сервиса» — той самой компании, основанной в 1993 году женой Семена Могилевича (правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов») и мэрией Юрия Лужкова, — и решил делать ритуальный бизнес по-новому. Это дало плоды. По данным СПАРК, выручка «Ритуал-Сервис» в 2019-м составила 1,085 млрд руб. при убытке 13,53 млн руб. (в 2018-м у компании была прибыль 14,9 млн руб. при обороте 935 млн руб.). Выручка ООО за прошлый год — 288,7 млн руб., прибыль — 334 тыс. руб.

Олег Щелягов известен также жестким ведением бизнеса и борьбой с конкурентами. Стоит напомнить, что он был одним из ключевых фигурантов одного из расследований журналиста Ивана Голунова, где тот рассказывал как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный бизнес («Медуза» - Признанное иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, позже МВД России сняло обвинения из-за недоказанности его участия в совершении преступления, он был освобождён.

СМИ сообщали также об одной фотографии, где запечатлены лидеры Солнцевской ОПГ и Олег Шелягов. Впрочем, Шелягов вроде бы объяснял, что это просто случайные попутчики, и советовал интересоваться его фотографиями с другими людьми.

Кусочек земли на Сейшелах

Стоить напомнить, что Олег Шелягов стал известен после вечеринки во Владимирском дворце в Петербурге в честь десятилетия свадьбы со своей женой Викторией. Торжество проходило в русском стиле: гостей встречали 15 балалаечников в народных костюмах. В интервью журналу Tatler, который подробно рассказывал о вечеринке, Виктория Шелягова сообщила, что у ее семьи есть «кусочек земли на Сейшелах, в глубокой старости я буду выращивать там зелень и помидоры». Согласно декларации о доходах, Олег Шелягов в 2017 году заработал всего 9,2 миллиона рублей, а его жена — 0 рублей; на двоих они владеют двумя квартирами в Москве и одним автомобилем.

Позже Шелягов оправдывался, что вечеринка была достаточно скромной и обошлась ему в 300-350 рублей тысяч рублей.

Кстати, Олег Шелягов задекларировал кондоминиум на Сейшелах стоимостью в 510 тысяч евро. Речь идет, вероятнее всего, о квартире в многоквартирном доме, или обо всем многоквартирном доме. Эту недвижимость Шелягов приобрел еще в 2008 году, поэтому она обошлась ему в 18 млн рублей. Стоимость такой недвижимости сейчас — больше 44 млн рублей. Любопытно, что, согласно декларации, сумма официального дохода Шелягова и его жены Виктории (известной светской львицы) за три последних года, предшествующих приобретению кондоминиума на Сейшелах, была ровно 6 млн рублей.

Похоронная партия

Олег Шелягов очень стремится в депутаты Госдумы. В прошлом созыве, например, он намеревался выдвигаться от КПРФ.

Почему, спрашивается, он так настойчиво хочет быть депутатом? Ведь не зарплата же парламентария прельщает его до такой степени. Хотя, понятно, что лишние 300-400 тысяч рублей не помешают.

Причин, скорее всего, две. Первая – парламентская неприкосновенность. И вторая - возможность лоббировать интересы своего бизнеса, пусть официально от него и придется отказаться по закону.

Пять лет назад СМИ справедливо заметили, что КПРФ, которая позиционирует себя как защитницу простого народа, благодаря таким как Олег Шелягов рискует стать на выборах «похоронной партией». Теперь такой удел ждет, по-видимому, «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».