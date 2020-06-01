Зачем главе района Лобановскому понадобилось уголовное дело против Екатерины Корневой

Глава Конаковского района Тверской области Олег Лобановский – яркая личность. То в столб врежется, то вызовет гнев родительского актива местной школы. На фоне этого он громко кричит о поддержке губернатора. По-видимому, теперь ему придется кричать еще громче – раздача земли родственникам и уголовное дело против невиновной могут поставить крест на его карьере. Как правило, чиновник, желающий превратить муниципалитет в свою личную вотчину, становится «нон грата» не только для коллег, но и для своих начальников.

Удивительные события происходят в Конаковском районе Тверской области. Вот, например, в августе прошлого года глава района Олег Лобановский попал в ДТП на своем Infinity QX60. Судя по снимкам, которые сделали очевидцы, внедорожник Лобановского чуть ли не на полном ходу врезался в бетонный столб. Похоже, что сотрудники ГИБДД прямо на месте освидетельствовали главу района на состояние алкогольного опьянения и решили, что он был трезв. Никаких лабораторий, анализов – вот так просто! По данным местных СМИ, которые вряд ли можно назвать независимыми от главы района, причиной аварии стало «утомленное состояние» Лобановского. По счастливой случайности никто не пострадал.

Чем нужно было заниматься, чтобы так сильно устать к 14:00 понедельника, осталось неясным. Но нас интересует другое: примерно за неделю до скандального ДТП в Конаковском районе было возбуждено сомнительное уголовное дело. Появилось оно, судя по всему, не без влияния главного местного начальника. Теперь невиновный человек, глава администрации Городенского сельского поселения Екатерина Корнева, может получить судимость.

Долгие поиски потерпевшего

Летом 2016 года Екатерина Корнева предоставила садоводческому кооперативу «Городенские дачи» участок земли площадью 380,5 тыс. кв. м. В границах этой территории кооператив образовал около 200 земельных участков площадью до 15 соток, которые затем были переданы пайщикам на праве аренды на 49 лет. Вы спросите причем здесь Олег Лобановский? А при том, что после очередных изменений в земельном законодательстве договоры аренды с пайщиками подписывала уже не сельская, а районная администрация. В числе прочих участки в кооперативе получили жена и сын главы района, а также дочь его заместителя Татьяны Веряскной. Вместе с ними среди пайщиков кооператива оказались несколько человек с пропиской в Норильске – родном городе Олега Лобановского, в котором Екатерина Корнева, по всей видимости, никогда не бывала. Как говорится, выводы каждый может сделать сам.

В начале 2019 года прокуратура указала Лобановскому на конфликт интересов в случае предоставления участков близким родственникам. После этого договора об аренде земли с его женой и сыном, а также с дочерью Веряскиной были расторгнуты. Казалось бы, инцидент исчерпан. Однако в апреле того же года прокуратура начала проверку соблюдения земельного законодательства в отношении главы Городенского сельского поселения Екатерины Корневой, которая находится в прямом подчинении у главы района.

Удивительно, но поводом для проверки якобы стало обращение в прокуратуру ее родного сына, также получившего земельный участок в «Городенских дачах». Мы говорим «якобы», потом что в материалах прокурорской проверки, которые затем были переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела, обращение от имени Никиты Корнева, по всей видимости, отсутствует. Как будто тот, кто это придумал, насмотрелся знаменитого сериала с запутанными интригами.

Уголовное дело по ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями») было возбуждено в отношении Екатерины Корневой 23 сентября 2019 года. По мнению правоохранительных органов, размер участка, который она предоставила кооперативу, превышал максимально допустимый и был распределен без «конкурентных процедур». Кто же от этого пострадал? Чтобы определить потерпевшего в этом деле следователю потребовалось четыре месяца. Только 29 января 2020 года такой статус получило «муниципальное образование «Конаковский район».

Обвинение притянуто за уши

Следствие утверждает, что в результате действий Екатерины Корневой были нарушены «охраняемые законом интересы государства в области оборота земель сельскохозяйственного значения, государственная собственность на которые не разграничена, выразившиеся в лишении возможности администрации Городненского сельского поселения Конаковского района Тверской области, а с 01.01.2017 администрации Конаковского района Тверской области реализовывать свои полномочия в сфере регулирования земельных отношений». В этой предельно размытой формулировке есть несколько противоречий.

Во-первых, согласно ст. 12 Конституции РФ, органы местного самоуправления, в данном случае – администрация Городенского сельского поселения и администрация Конаковского района Тверской области, не входят в систему государственной власти. Действия местных чиновников могли нанести ущерб разве что местным жителям. Но как, если закон прямо возлагает на такие органы предоставлять нуждающимся лицам из числа местных жителей земельные участки для ведения садоводства? Проще говоря, Екатерину Корневу обвиняют именно в том, что она исполняла свои обязанности на посту главы сельской администрации.

Во-вторых, по состоянию на 2016 год (когда Корнева выделила земельный участок кооперативу «Городенские дачи») администрация Конаковского района Тверской области не обладала полномочиями в сфере предоставления подобных участков. Соответственно, потерпевшей от якобы неправомерных действий главы сельской администрации районная власть быть не может. Откуда взялось это странное уголовное дело, тем более что вопрос о размерах выделенного Екатериной Корневой земельного участка рассматривался в арбитражном суде? Кому и зачем оно нужно?

Может все дело в том, что арбитраж в итоге отказался удовлетворить требование прокуратуры о возврате участка администрации Конаковского района? Кому бы досталась эта земля в противном случае? Кто бы на ней заработал? Ситуация выглядит так, что пока тверской губернатор Игорь Руденя копейка к копейке складывает деньги, чтобы исполнить указы президента в этом непростом регионе, районный начальник ведёт себя совершенно иначе. Он раздаёт землю в пользование своим родственникам, и, похоже, просто работает на своё личное обогащение в этот непростой для всех период.

Трудно представить, что такой человек вообще мог стать главой района, в котором живут более 80 тыс. человек и много лет спокойно удерживается в своём кресле. Как всё это сказывается на репутации его коллег и руководителей?

Дело спланировали заранее?

Ответом на вопрос, который мы задали выше, может являться тот факт, что 19 августа 2019 года Олег Лобановский выдал сотрудницам администрации Конаковского района Анне Рябовой и Элеоноре Камоза доверенности на право представлять ее, как потерпевшего по уголовному делу. Само дело, напомним, было возбуждено только 23 сентября, а потерпевшей администрацию со скрипом признали лишь в январе 2020 года.

Мы не знаем, насколько тесными могут быть связи Лобановского с местными силовиками. Однако ситуация выглядит так, будто он заранее знал сценарий, по которому будут развиваться события вокруг Екатерины Корневой. Но зачем ему все это?

Поскольку договоры аренды на 49 лет с пайщиками кооператива заключила именно администрация Конаковского района, а вовсе не Корнева, именно это событие имеет правовые последствия для земельных отношений на этой территории. Глава района Олег Лобановский, по всей видимости, был лично заинтересован в том, чтобы участки достались его жене и сыну. Он сам мог опасаться уголовного преследования, и по этой причине инициировать дело против главы Городенской сельской администрации. Так сказать, чтобы отвлечь правоохранительные органы от реальной ситуации с землей «Городенских дач».

В этой истории еще многое предстоит выяснить. Например, каким образом в материалах прокуратуры возникло упоминание Никиты Корнева, который якобы и обратился в органы для проведения проверки. Стоит разобраться и в том, действительно ли родственники Лобановского получили землю без его активного участия. Однако сегодня очевидно одно: глава Конаковского района Тверской области относится к вверенной территории, как к личной вотчине, и может давить на правоохранительные органы не только в «утомленном» состоянии на дороге. Губернатору Тверской области Игорю Рудене, вероятно, стоит решить – нужны ли ему такие сторонники, если в следующем году он намерен избраться на второй срок.