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Зачем глава "Газпрома" предложил Украине скидку 25%: Эксперт раскрыл план Миллера
09 сентября 2019, 23:39 • 58 • Политика
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%. Эксперт по энергетической безопасности объяснил выгоду "Газпрома" от этой сделки.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что может предоставить Украине скидку на газ 25%, если будет заключён прямой контракт. Что стоит за словами руководителя российской газовой компании, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, нынешняя схема продажи газа Украине в принципе всех устраивает. Россия продаёт голубое топливо европейским трейдерам, которые платят стабильно, надёжно и по рыночной цене. Трейдеры перепродают газ Украине с наценкой и получают неплохую прибыль. Власти Украины покупают голубое топливо у европейских трейдеров и хвастают "энергонезависимостью" от России.
Предложение 25%-ной скидки в обмен на заключение прямых поставок, по мнению эксперта, связано с запуском "Северного потока - 2" и второй нити "Турецкого потока". Юшков считает, что "Газпром" не сможет сразу же включить газопроводы на полную мощность. Поэтому, чтобы выполнить обязательства перед европейцами, Миллеру нужно ещё три месяца, поясняет эксперт.
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