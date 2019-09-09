Зачем глава "Газпрома" предложил Украине скидку 25%: Эксперт раскрыл план Миллера

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что может предоставить Украине скидку на газ 25%, если будет заключён прямой контракт. Что стоит за словами руководителя российской газовой компании, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, нынешняя схема продажи газа Украине в принципе всех устраивает. Россия продаёт голубое топливо европейским трейдерам, которые платят стабильно, надёжно и по рыночной цене. Трейдеры перепродают газ Украине с наценкой и получают неплохую прибыль. Власти Украины покупают голубое топливо у европейских трейдеров и хвастают "энергонезависимостью" от России.

Предложение 25%-ной скидки в обмен на заключение прямых поставок, по мнению эксперта, связано с запуском "Северного потока - 2" и второй нити "Турецкого потока". Юшков считает, что "Газпром" не сможет сразу же включить газопроводы на полную мощность. Поэтому, чтобы выполнить обязательства перед европейцами, Миллеру нужно ещё три месяца, поясняет эксперт.