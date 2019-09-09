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Зачем глава "Газпрома" предложил Украине скидку 25%: Эксперт раскрыл план Миллера

09 сентября 2019, 23:39  •  58 • Политика
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%. Эксперт по энергетической безопасности объяснил выгоду "Газпрома" от этой сделки.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что может предоставить Украине скидку на газ 25%, если будет заключён прямой контракт. Что стоит за словами руководителя российской газовой компании, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, нынешняя схема продажи газа Украине в принципе всех устраивает. Россия продаёт голубое топливо европейским трейдерам, которые платят стабильно, надёжно и по рыночной цене. Трейдеры перепродают газ Украине с наценкой и получают неплохую прибыль. Власти Украины покупают голубое топливо у европейских трейдеров и хвастают "энергонезависимостью" от России.
Предложение 25%-ной скидки в обмен на заключение прямых поставок, по мнению эксперта, связано с запуском "Северного потока - 2" и второй нити "Турецкого потока". Юшков считает, что "Газпром" не сможет сразу же включить газопроводы на полную мощность. Поэтому, чтобы выполнить обязательства перед европейцами, Миллеру нужно ещё три месяца, поясняет эксперт.
"Газпрому" выгодно, чтобы эти три месяца был транзит газа на Украину, чтобы выполнялись все его обязательства перед европейцами. Поэтому он и предлагает украинцам скидку", - сказал Игорь Юшков в интервью ФАН.

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