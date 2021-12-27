|
Зачем глава МВД Британии назвал Россию "врагом": Политолог назвал главную цель вброса
27 декабря 2021, 19:05 • 165 • Политика
Глава МВД Великобритании назвал Россию "враждебным государством". Политолог раскрыл цель вброса - Британии нужно себе объяснить недружественные шаги в адрес России.
Россия, Китай и Иран - наиболее явно враждебно настроенные государства, заявил глава МВД Великобритании Дэмиан Хайндс в интервью газете The Telegraph. Политолог Дмитрий Солонников объяснил цель вброса.
Британский министр уточнил, что упомянутые им страны представляют угрозу Соединённому Королевству в связи с большим человеческим потенциалом. Издание уточнило, что глава МВД имел в виду наличие шпионов и военных в состоянии готовности, а также проведение кибератак и кампаний по дезинформации.
Политолог Дмитрий Солонников указал, что профессионалы обычно держат подобные измышления при себе и не выносят их на публику. Поэтому заявления главы МВД Британии следует рассматривать как попытку британской элиты сделать образ страшного врага и свалить на Россию все проблемы, которые есть в западном мире.
- объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что на самом деле все понимают, что Россия не собирается нападать на Британию ни при каких обстоятельствах. Просто потому, что у Москвы никаких интересов в этом нет.
Подпишитесь на нас
165
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 декабря 2021, 20:35
|
24 декабря 2021, 03:35
|
20 декабря 2021, 23:45
|
23 декабря 2021, 08:20
|
23 декабря 2021, 08:20
|
23 декабря 2021, 01:20
|
25 декабря 2021, 04:05