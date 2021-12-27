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Зачем глава МВД Британии назвал Россию "врагом": Политолог назвал главную цель вброса

27 декабря 2021, 19:05  •  165 • Политика
Глава МВД Великобритании назвал Россию "враждебным государством". Политолог раскрыл цель вброса - Британии нужно себе объяснить недружественные шаги в адрес России.
Россия, Китай и Иран - наиболее явно враждебно настроенные государства, заявил глава МВД Великобритании Дэмиан Хайндс в интервью газете The Telegraph. Политолог Дмитрий Солонников объяснил цель вброса.
Британский министр уточнил, что упомянутые им страны представляют угрозу Соединённому Королевству в связи с большим человеческим потенциалом. Издание уточнило, что глава МВД имел в виду наличие шпионов и военных в состоянии готовности, а также проведение кибератак и кампаний по дезинформации.
Политолог Дмитрий Солонников указал, что профессионалы обычно держат подобные измышления при себе и не выносят их на публику. Поэтому заявления главы МВД Британии следует рассматривать как попытку британской элиты сделать образ страшного врага и свалить на Россию все проблемы, которые есть в западном мире.
Британия предприняла ряд активных недружественных шагов по отношению к России. Теперь Британии нужно и себе объяснить, почему она это делала, и продолжение напряжённости в отношениях с России подпитывать информационными вбросами,
- объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что на самом деле все понимают, что Россия не собирается нападать на Британию ни при каких обстоятельствах. Просто потому, что у Москвы никаких интересов в этом нет.

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