|
Зачем Эстония развязала "войну памяти": Политолог назвал четыре причины
06 июля 2021, 02:10 • 41 • Политика
Кандидат в президенты Эстонии напомнил России о претензиях к границе. Политолог назвал четыре причины, почему Таллин снова посягает на русские территории.
На съезде Консервативной народной партии Эстонии кандидат в президенты страны Хенн Пыллуаас вновь поднял тему пересмотра территориальных границ с Россией. Почему снова всплыла данная тема, объяснил политолог Владимир Шаповалов.
Он выделяет сразу четыре основных причины. И первая из них - попытка мобилизовать электорат, разыграв карту "внешнего врага". Политолог напомнил, что радикальная русофобия существует в Эстонии уже 30 лет, и политик пытается использовать этот тренд.
- указал политолог, комментируя ситуацию.
Третья причина, по мнению специалиста, заключается в попытке Эстонии таким образом "простимулировать НАТО". Эксперт напомнил, что Таллин постоянно требует от военного блока "усилить степень защиты" страны.
- объяснил Владимир Шаповалов в беседе с Nation News.
Он указал, что Таллин хочет себе не просто часть территории России, а земли, на которых живут русские. И это из ряда вон выходящий фактор. Впрочем, это в некоторой степени роднит Эстонию с Японией, которая претендует на Курильские острова.
Подпишитесь на нас
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июля 2021, 09:15
|
29 июня 2021, 16:10
|
04 июля 2021, 18:05
|
02 июля 2021, 14:45
|
05 июля 2021, 13:20
|
30 июня 2021, 04:05
|
29 июня 2021, 21:40