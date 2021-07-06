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Зачем Эстония развязала "войну памяти": Политолог назвал четыре причины

06 июля 2021, 02:10  •  41 • Политика
Кандидат в президенты Эстонии напомнил России о претензиях к границе. Политолог назвал четыре причины, почему Таллин снова посягает на русские территории.
На съезде Консервативной народной партии Эстонии кандидат в президенты страны Хенн Пыллуаас вновь поднял тему пересмотра территориальных границ с Россией. Почему снова всплыла данная тема, объяснил политолог Владимир Шаповалов.
Он выделяет сразу четыре основных причины. И первая из них - попытка мобилизовать электорат, разыграв карту "внешнего врага". Политолог напомнил, что радикальная русофобия существует в Эстонии уже 30 лет, и политик пытается использовать этот тренд.
Второй момент: эти мысли и идеи - часть общей антироссийской политики, характерной для Эстонии. Воплощением подобных инициатив стала "война памяти" - утверждения о якобы имевшей место советской оккупации,
- указал политолог, комментируя ситуацию.
Третья причина, по мнению специалиста, заключается в попытке Эстонии таким образом "простимулировать НАТО". Эксперт напомнил, что Таллин постоянно требует от военного блока "усилить степень защиты" страны.
Четвёртое: проблема границы. Она тоже фигурирует на протяжении трёх десятков лет. Эстония не заключила соглашение с Россией по собственной инициативе, чтобы подчеркнуть территориальные претензии,
- объяснил Владимир Шаповалов в беседе с Nation News.
Он указал, что Таллин хочет себе не просто часть территории России, а земли, на которых живут русские. И это из ряда вон выходящий фактор. Впрочем, это в некоторой степени роднит Эстонию с Японией, которая претендует на Курильские острова.

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