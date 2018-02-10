Зачем ЕС хочет съесть все Балканы

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Оправившись от шока, вызванного Brexit, Брюссель затягивает в ЕС совершенно не готовые к этому страны Западных Балкан, чтобы они "не достались" России, а также Китаю и Турции

Сербия и Черногория могут быть готовы к вступлению в Евросоюз к 2025 году. Эту "ориентировочную" дату озвучил, выступая в Европарламенте, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представляя "новую" стратегию ЕС для Западных Балкан.

Еврокомиссия объявила о целевой финансовой поддержке "шести стран", в число которых включен отторгнутый у Сербии край Косово, находящийся под "протекторатом" НАТО, а также об активизации проектов в шести "ключевых" областях, в частности, в построении правового государства и миграции. Некоторое время эта тема в ЕС считалась закрытой, по крайней мере, на среднесрочную перспективу. Но теперь это в прошлом.

При этом, разумеется, ни о каких по-настоящему серьезных обязательствах со стороны Брюсселя речи не идет. Здесь важно другое. ЕС, оправившийся после шока от Brexit и, как всегда, через голову своих граждан заявил о своем принципиальном желании расширяться в балканском направлении.

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В Брюсселе также считают, что всю практическую работу по присоединению Сербии, Черногории, Боснии, Македонии, Албании, а также "Косово" те должны взять на себя, начав с создания независимых судов, свободы прессы, борьбы с организованной преступностью. В общем, необходимы "реформы" в самом широком смысле. Но есть и условия. Македония предварительно должна урегулировать свои противоречия с Грецией, а Белград - заключить "юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово".

Брюссель раздражает пограничный спор между членами ЕС – Хорватией и Словенией, и ему совсем не улыбается утрясать намного более серьезные противоречия между албанцами и сербами, греками и македонцами, уходящие корнями в далекое прошлое.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предлагает "морковку" будущего вступления в ЕС странам Западных Балкан, чтобы "застолбить" регион за ЕС. Фото: www.globallookpress.com

Ждут Подгорицу и Белград?

2025 год – это только ориентировочный срок. Он является лишь стимулом, чтобы эти государства вели упорную работу, чтобы знать, что они следуют намеченному пути… Я бы хотел, чтобы страны Западных Балкан могли вступить в Евросоюз, когда будут выполнены соответствующие условия",

– заявил Юнкер. Он имел в виду, прежде всего, Черногорию и Сербию. С остальными государствами Западных Балкан, которых тоже ждут, в конечном счете, в ЕС, по крайней мере, его нынешнее руководство, всё куда сложнее: Босния и Герцеговина расколота на три антагонистические части, Македония – на две. Специфика Албании и "Косово" такова, что, несмотря на "прогресс", который обнаруживают там периодически еврочиновники, им еще очень далеко от членства в ЕС. Надо быть отпетым "брюссельским мечтателем", чтобы закрывать на это глаза.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан назвал в интервью DW процесс расширения ЕС на Балканах "экспортом стабильности", хотя, например, Греция, бывшая некогда образцом для всех балканских стран, вряд ли стала более стабильной, вступив в ЕС.

В Еврокомиссии считают, что интеграция Западных Балкан в ЕС отвечает "политическим и экономическим интересам Евросоюза". Это так. Турция, давнишний кандидат на вступление в ЕС, в этой связи уже не упоминается. Эта слишком самобытная страна, бывшая великая империя, с сильным лидером, манипулировать ею не получится.

Эти прожекты были озвучены несмотря на то, что для приема в Евросоюз новых стран необходима единогласная поддержка его членов, часть из которых серьезно сомневаются, что ЕС выиграет от включения в свой состав бедных и проблемных стран на Балканах. Как будто у ЕС не хватает других проблем. И если раньше в Союзе действовал диктат Брюсселя, Берлина и Парижа, то сейчас он всё чаще дает сбои. В Восточной и Центральной Европе появились страны-"диссиденты" во главе с Венгрией и Польшей, которые могут сказать "нет". Пока их не обломали и вряд ли это получится. Чехии и Словакии тоже явно не захочется сидеть на соседних стульях в Брюсселе с представителями Албании или "Косово", какими-нибудь бывшими боевиками.

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Чего это вдруг?

Так зачем же в Брюсселе сегодня вернулись к идее экспансии на Западные Балканы?

Во-первых, чтобы продемонстрировать всем, что Brexit уже пройденный этап, и ЕС снова уверен в своих силах. Но поскольку Россия поставила предел расширению на восток – на Украину, расширяться можно только на юг.

Во-вторых, в Брюсселе решили просто напомнить о себе населению этого обширного региона и его элитам, что старые мечты могут все же сбыться. Решили сделать это, пока имидж ЕС там еще что-то значит.

В-третьих, и это, похоже, самое главное, прозвучавшие в Брюсселе и Страсбурге декларации можно рассматривать как призыв ко всем внешним игрокам – Западные Балканы это наша зона влияния, хозяйничать там мы будем сами, поэтому - руки прочь. Подтолкнула к этому, безусловно, ситуация в Сербии, где по мере общественного разочарования в ЕС укрепляются позиции России. Британская "Файнэншл таймс", немецкая "Вельт", другие европейские и американские газеты так прямо и ставят вопрос: кто получит Западные Балканы – ЕС или Путин? В Брюсселе особенно боятся, что и другие страны региона последуют примеру Сербии, хотя он отнюдь неоднозначен. Евробюрократы также опасаются растущей экономической экспансии Китая в регионе, его щедрых инвестиций, которые легко конвертировать в политическое влияние, престижа стремительно развивающейся вне ЕС Турции, которая становится ориентиром для многих балканских мусульман.

В-четвертых, это еще и дань военно-политическим соображениям, и тут интересы ЕС переплетаются с интересами США, заправляющими в Североатлантическом альянсе. Ведь сближение с ЕС планируется рука об руку с интеграцией в НАТО. Как показывает пример Черногории, последнее может даже опережать первое. В Вашингтоне и Брюсселе ликуют, хотя реально вступление Подгорицы в НАТО нисколько не укрепило альянс, а ослабило его, потому что в лице черногорским военных у России появились в нем лишние глаза и уши. Вступление в него какого-нибудь Скопье или Сараево сделает НАТО еще более неуправляемым.

Черногорию приняли в НАТО, чтобы побольнее уязвить Россию, но сделали этим хуже только самим себе. Фото: www.globallookpress.com

В-пятых, всё может оказаться и куда прозаичнее. Вряд ли в Брюсселе на самом деле серьезно верят в то, что Сербия, торговля которой завязана на страны Евросоюза, в чьей финансовой системе доминируют западные банки, которая окружена территорией ЕС, вдруг каким-то образом объединится с Россией. Дружба дружбой, эмоции эмоциями, вера верой, но есть и реальность, которую даже сербы не могут игнорировать, а тем более, все остальные. Увы, "морковка" будущего членства в ЕС могла понадобиться Брюсселю для решения одной конкретной проблемы: превратить страны Западных Балкан в "накопители" нелегальных мигрантов, чтобы те для начала заслужили и "отработали" своё будущее членство. Польша, Венгрия, Чехия, Словакия категорически отказываются принимать "беженцев" по квотам ЕС, которые заполонили Германию, Францию, Швецию и другие богатые страны Евросоюза сверх всякой меры и продолжают прибывать. Их надо куда-то девать, где-то надо создавать кордоны, чтобы их становилось меньше. В этом плане Западные Балканы вполне могут стать щитом Западной Европы, население которой терпит эту ситуацию из последних сил. А Балканы ведь это еще та Европа, рассуждают, вероятно, в Брюсселе. А Австрии, например, на правительственном уровне предлагали сделать таким "накопителем" даже Грецию. А ведь статус её балканских соседей еще ниже…

Под этим углом и следует рассматривать неожиданную реанимацию старой идеи расширения ЕС.

Латышев Сергей