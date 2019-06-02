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Зачем Эдуарду Кокойты возвращаться на Кавказ

02 июня 2019, 18:54  •  23 • В России

54-летний экс-чемпион Грузии по вольной борьбе и бывший секретарь Южно-Осетинского обкома комсомола в начале 2000-х дважды становился президентом маленькой, но гордой республики на границе Грузии и России.

Но до того в лихие 90-е, используя борцовские навыки и привычки, делал первые деньги и завязывал связи на том, чем пытались с той или иной долей успеха заниматься многие «предприимчивые люди» в этом регионе. А это были, как говорят знающие люди, поставки алкоголя из полулегальных или вовсе нелегальных водочных цехов на Северном Кавказе по всей стране. В первую очередь, в мегаполисы европейской части России.

Сложно отрицать, что такой специфический «бизнес» формировал и своеобразное отношение к деньгам, к людям, к обязательствам. Участие в серых схемах, как полагают информированные источники, воспитало в Эдуарде Джабеевиче чувство мелкого ростовщика: если есть возможность по-быстрому сделать деньги — надо по-быстрому их делать, особо ни на что не оглядываясь.

Понятно, что содержание недвижимости в двух столицах России, особенно в элитном районе Москвы, да и образ жизни, к которому привык южно-осетинский экс-президент, требует немалых расходов. Когда из Москвы в Цхинвал потоком текли деньги, а на берегу этого потока сидел сам Кокойты и его ближайшее окружение — его все устраивало. Когда же в 2011-м ему выразили народное недоверие — он не понял: как же так? Попытка поучаствовать в следующих президентских выборах два года назад оказалась неудачной: никто из людей в Москве, принимающих решения, не захотел с ним встречаться. И выказывать поддержку. При том, что он слал запросы о встрече с высшим руководством государства не один раз.

И дело, как представляется, не только и не столько в его прошлом. Для Москвы, да и для нынешнего Цхинвала Кокойты слишком конфликтен. Он чересчур скандален. Уйдя однажды из политики, он не понял, что обратно его никто не ждет — в республике достаточно стабильная обстановка, а его возможное возвращение такую стабильность может нарушить. Попытка поучаствовать в прошлых выборах, наверное, дарила ему напрасную надежду, что он получит преференции как влиятельное прежде в республике лицо. Тогда не вышло.

Так почему должно получиться сейчас? Не стоит забывать золотое правило: уходя — уходи.

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