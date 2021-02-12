Зачем Джо Байден снял бюст Черчилля, который Дональд Трамп выставил в Овальном кабинете

Джо Байдена легко недооценить. Некоторые левые характеризуют нового президента США как партийного хакера, укротителя, наследника коррумпированного и сломленного истеблишмента. Статья в консервативном журнале National Review была озаглавлена «Джо Байден: олицетворение посредственности». Ее автор правый поклонник великих людей, Конрад Блэк, бывший владелец газеты и осужденный мошенник.

Байден пока что не великий человек. Тем не менее личность, которая четыре десятилетия проработала в змеиной яме вашингтонской политики и была избрана президентом в возрасте 78 лет, не может не восприниматься всерьез. Он как минимум высококвалифицированный политик.

Байден не является ни блестящим мыслителем, ни героическим лидером. У него также нет особой харизмы, которая освежает после четырех лет впечатляющего плохого управления при Дональде Трампе. Если у Байдена когда-либо была оригинальная идея, он хорошо ее замаскировал. В своей президентской кампании 1988 года он даже списал слова британского политика Нила Кинока. Но, по крайней мере, Байден не перекладывал вину на своего спичрайтера, как это сделали Трамп и его жена Мелания, когда произошли аналогичные ошибки.

Вопрос в том, что лучше всего обслуживают либеральные демократии. Как однажды сказал американский писатель Гор Видал: «Великие лидеры ведут великие войны». Интеллектуалы с прекрасными идеями тоже могут сильно ошибиться. Многие не любят критику со стороны людей, которые отказываются видеть вещи по-своему. Фактически, у них совсем мало времени на своих интеллектуальных подчиненных. Но успешные политики должны с радостью терпеть дураков. Это часть их работы.

Люди, склонные к революции, часто пренебрегают либеральной демократией из-за ее кажущейся посредственности. Покойный французский адвокат Жак Вержес, защищавший левых политических террористов, резюмировал эту позицию: «С самого детства меня тянуло к величию… К идее Судьбы, а не счастья. Счастье в Европе запятнано социал-демократией».

Можно понять, что он имеет в виду. В счастье есть что-то посредственное, противоположное тому, что романтики называли «Буря и натиск», «Буря и стресс». Но «стремление к счастью» заложено в днк Америки и закреплено Томасом Джефферсоном в Декларации независимости. Возможно, поэтому правые и левые революционеры так часто презирают Соединенные Штаты.

Безусловно, бывают случаи, когда даже демократии нужны герои. Невилл Чемберлен, консерватор мейнстрима, не слишком изобретательный и идущий на компромиссы, не был лидером, который его стране понадобился для встречи с Гитлером в 1940 году. В мирное время Чемберлен был эффективным премьер-министром, в то время как Уинстон Черчилль считался ненадежным болваном. Но в мае 1940 года, когда Великобритания была едва готова к войне с нацистской Германией, стране понадобился такой жестокий романтик, как Черчилль, чтобы вдохновить народ своим героическим духом.

Однако такие времена редки. К сожалению, слишком много послевоенных президентов США предпочли подражать Черчиллю, а не Чемберлену, что иногда приводило к глупым войнам. Искатели боевой славы и национального величия редко служат стремлению к счастью. Ей гораздо лучше служит такой лидер как Байден.

Но, возможно, сейчас мы переживаем один из тех редких моментов, когда требуются героизм и большие идеи. Как сказал Байден в своей приветственной речи, мы сталкиваемся с множеством опасностей: пандемией, серьезным экономическим кризисом и общим отсутствием доверия к демократическим институтам. Затем на нескольких континентах резко выросли правые популисты-демагоги. Значительный процент населения США, подвергшийся шквалу злонамеренной пропаганды, считает, что Байден украл выборы.

Недавно вступившего в должность президента иногда сравнивают с Франклином Рузвельтом. Многие из его сторонников справедливо считают, что пришло время пересмотреть «Новый курс» и провести существенные политические реформы. Слишком много денег сосредоточено в слишком немногих руках. И слишком многое разбито за последние четыре года (не в последнюю очередь идея о том, что существует такая вещь, как правда), чтобы думать, что США могут просто вернуться к тому, как было.

В некотором смысле задача Байдена сложнее, чем задача Рузвельта. Хотя в 1930-е годы экономический кризис был хуже, Рузвельт имел подавляющее большинство в Конгрессе, а Республиканская партия не была в плену опасного культа. Новый курс был большим достижением. Но, несмотря на его квазиаристократичный вид, Рузвельт не был блестящим или героическим человеком. Как и Байден, он был опытным политическим оператором.

И, как и Байден, Рузвельт определенно не революционер. Его задачей было спасти американский капитализм. Он ремонтник, наладчик. Новый курс был достигнут не из-за гения или героизма Рузвельта, а потому, что достаточное количество людей доверяли ему и действовали добросовестно.

Именно этого и ждут от Байдена. Он должен спасти американскую демократию от разрушительного политического кризиса. Для этого необходимо восстановить доверие к системе. Он пообещал сделать свою страну менее поляризованной и восстановить вежливость и правду в политическом дискурсе. В этом стремлении недостаток харизмы может оказаться его величайшей силой. Несмотря на то, что ему не хватает величия, он восполняет это тем, что источает приличный вид.

Будет ли этого достаточно, чтобы провести необходимые политические изменения? Конечно, ответ будет зависеть не только от него. Все крупные инициативы могут натолкнуться на песок республиканских препятствий. Но у него больше шансов на успех, чем у более ярких и радикальных политиков. Старый человек вроде Байдена, который точно знает, как работает система - компромиссы, похлопывания по спине, выкручивание рук и радостные страдания дураков - может быть именно тем лидером, который нужен Америке сейчас.

По крайней мере мы должны на это надеяться. Войдя в Овальный кабинет, Байден снял бюст Черчилля, который Трамп выставил на видном месте за столом. Неплохое начало.