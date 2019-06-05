|
Зачем Донецку «Министерство правды»?
05 июня 2019, 16:54 • 82 • Аналитика
Даешь унификацию
С начала 2019 года в ЛНР и ДНР синхронно начали происходить процессы реформирования властной архитектуры. До этого на протяжении почти пяти лет существования республик Донецк и Луганск создавали свои правительства и свод законов без оглядки друг на друга. Практика изначально противоречивая, так как эталоном законодательства и государственной структуры для республик должна была служить Россия. Тем более что рано или поздно вопрос объединения ЛНР и ДНР (или же воссоединения с РФ) также должен был встать во главе угла.
Тем не менее, лед тронулся – хорошо это или нет, но в ЛДНР одновременно создали общественный и молодежный советы, впервые начали рамочное обсуждение будущего закона о местном самоуправлении и т. д. Также был предпринят ряд других шагов: упразднена республиканская гвардия, наведен окончательный порядок в общественных движениях – все они стали системными. Пусть даже методы, которыми была решена эта задача, не выдерживают никакой критики.
В рамках унификации в ДНР было упразднено Министерство обороны (на самом деле просто переименовано и передано под эгиду 1-го армейского корпуса) – сугубо донецкое ноу-хау, которого в ЛНР отродясь не было. Тем не менее, несмотря на все попытки причесать правительственные структуры Новороссии под одну гребенку, правительство Пушилина что есть сил отпирается от расформирования Министерства информации – структуры, аналога которой нет ни в ЛНР, ни в России, и которая полностью дублирует функции других ведомств.
В ДНР лучше знают…
В России аналогичными вопросами занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В ЛНР – Министерство связи и массовых коммуникаций. И только в ДНР смежными сферами деятельности занимаются два отдельных министерства. Причем, откровенно говоря, занимаются далеко не блестяще.
Понять, для чего существует структура, в которой работает около 130 специалистов, непросто. Все законодательство, касающееся информационного пространства, а также информационной политики ДНР, разрабатывает и утверждает Народный совет республики. Формирование идеологического дискурса и «политики партии» обеспечивает Департамент внутренней политики администрации главы ДНР. Все технические вопросы возложены на Министерство связи. Информационной безопасностью занимается МГБ и частично специализированные отделы при 1-м армейском корпусе ДНР.
В итоге Мининформу остается только аккредитация журналистов (в разгар боевых действий в 2014 году хватало трех специалистов), вопросы регистрации СМИ и отдельные нюансы взаимодействия с рекламодателями. В соседнем Луганске все эти функции выполняют Министерство связи и массовых коммуникаций и частично другие структуры.
Амбиции ценой в госпиталь
Базовая ставка врача в ДНР составляет 6400 рублей без вычета налогов. Базовая ставка специалиста – 8200 «чистыми». Начальники отделов получают в районе 15 тыс., а сколько стоят «бесценные» услуги министра и его заместителей – военная тайна. Согласно официальной статистике Министерства социальной политики ДНР, в данный момент в республике не хватает более 450 врачей: в связи с низкой заработной платой они предпочитают либо уезжать в Россию, либо идти в народную милицию.
130 человек – это практически целый госпиталь, в котором Донецк явно нуждается значительно более остро, нежели в «запасном» министерстве. Тем не менее, правительство ДНР продолжает упорствовать, всеми силами продлевая жизнь отжившего свое детища.
Увы, иначе про Министерство информации, ласково именуемое местными журналистами «Министерством правды», не скажешь. Изначально, в период формирования республиканского правительства летом 2014 года, немногочисленные сотрудники «Мининформа» активно сотрудничали с военными, часто снимали видео на передовой и фактически формировали информационную повестку республики. И даже в те дни штат министерства был значительно меньше 130 человек.
Сегодня из былых полномочий уцелела только аккредитация журналистов. Говорить о регистрации СМИ бессмысленно – в республике их два десятка и едва ли в обозримом будущем будут массово появляться новые. В итоге остается только выдача лицензий рекламщикам…
Конец близок
Чем объяснить столь нежную любовь правительства ДНР к абсолютно бессмысленной с точки зрения функциональности структуре, неизвестно. Возможно, речь идет о тесных связях Пушилина и его соратников с главой министерства Игорем Антиповым и его заместителем Майей Пироговой.
Справедливости ради нужно сказать, что плодить «дубли» начал еще покойный глава ДНР Александр Захарченко. Именно при нем, помимо народной милиции, которой командует Корпус, появилось Министерство обороны и «Республиканская гвардия», схожие функции поделили между собой «Минсвязи» и «Мининформ» и т. д.
В любом случае, вопрос упразднения Министерства информации можно считать решенным: в ЛДНР нарастает выглядящий крайне оптимистично процесс адаптации правительственных структур к российским реалиям. А значит, дополнительные «прослойки» в скором будущем будут упразднены за ненадобностью.
Егор Махов
Подпишитесь на нас
Загрузка...
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2019, 06:54
|
30 мая 2019, 01:39
|
02 июня 2019, 15:56
|
02 июня 2019, 14:09
|
03 июня 2019, 22:39
|
30 мая 2019, 19:24
|
02 июня 2019, 10:54