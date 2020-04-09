Зачем Дональду Трампу лунный камень?

США больше не считают космос всеобщим достоянием

6 апреля пресс-служба Белого дома сообщила, что Дональд Трамп подписал указ о поддержке коммерческого освоения природных ресурсов Луны и других небесных тел.

В указе говорится, что космос как юридически, так и физически служит «уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его как всеобщее достояние».

Итак, США официально заявили, что будут добывать полезные ископаемые в космосе в своих интересах. Кроме того, указом от 6 апреля Дональд Трамп дал гарантии тем корпорациям, которые примут участие в государственно-частном партнёрстве по «долгосрочному исследованию… Луны, Марса и других небесных тел», а также по освоению полезных ископаемых на небесных телах.

Обсуждать принадлежность космических объектов (планет и астероидов) начали сразу после первого полёта человека в космос. В 1967 году ООН был разработан договор о космосе. Среди подписавших его стран были США, СССР и Великобритания. В договоре говорилось: «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

В 1979 г. в ООН было принято Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое называют «Лунное соглашение». В соглашении провозглашается принцип исключительно мирного использования Луны и подчёркивается, что строительство лунных станций необходимо согласовывать с ООН.

В «Лунном соглашении» говорится также, что Луна и ее полезные ископаемые являются общим достоянием всего человечества, а государства-участники обязуются «установить международный режим, включая соответствующие процедуры, для регулирования эксплуатации природных ресурсов Луны, когда будет очевидно, что такая эксплуатация станет возможной в ближайшее время».

«Лунное соглашение» ратифицировали только 11 стран. Среди них – Франция и Индия. Другие страны с космическими программами, в том числе Китай, США, Великобритания и СССР, документ не подписали.

В 2015 году в США был принят закон о конкуренции в вопросе коммерческих космических запусков (The Commercial Space Launch Competitiveness Act); в законе говорится о праве граждан добывать полезные ископаемые астероидов. Эрик Андерсон, один из основателей компании Planetary Resources, целью которой являются разработка и внедрение технологий для промышленного освоения астероидов, назвал этот закон «самым великим в истории признанием права собственности».

Однако The Commercial Space Launch Competitiveness Act не распространялся на Луну и планеты Солнечной системы, и Трамп своим указом от 6 апреля исправил этот «недостаток». Таким образом, Соединённые Штаты отказались соблюдать подписанный ими в 1967 году договор о космосе. Однако о каких природных ресурсах Луны идёт речь и стоит ли овчинка выделки?

Луна обладает целым рядом полезных ископаемых, включая железо, алюминий, титан. Поверхностный слой лунного грунта, реголит, насыщен редким на Земле изотопом гелий-3, который может служить топливом для термоядерных реакторов. И в США, и в России изучаются методы промышленного получения металлов, кислорода и гелия-3 из реголита.

NASA разрабатывает также методы изготовления литых изделий из реголита на поверхности Луны для возведения здания будущей лунной станции. Значительное внимание уделяется энергоснабжению такого производства: для расплавления реголита требуются большие энергетические затраты и длительная тепловая обработка, а температура плавления реголита около 1500-1700 °С. Генерировать электрическую энергию предлагается с помощью солнечных батарей, которые можно делать из кремния – основного элемента на Луне.

Мы уже писали, что в рамках американского проекта Artemis-3 планируется построить окололунную орбитальную станцию Gateway. NASA, судя по всему, намерено обеспечивать эту программу финансовыми ресурсами с помощью частных компаний. Указ Трампа даёт такую возможность.

Осваивать Луну намерены не только американцы. В январе 2019 года китайский космический зонд «Чанъэ-4» приземлился на обратной стороне Луны. Станция провела первый эксперимент по выращиванию растений на Луне в специальном контейнере; доставленные на спутник Земли семена хлопчатника, рапса и картофеля дали ростки. Китайские учёные намерены использовать результаты этих испытаний при создании лунной экспериментальной базы. Выпущенный со станции луноход «Юйту-2» с помощью спектрометра VNIS обнаружил в кратере Кармана минералы ортопироксен и оливин.

Япония планирует изучать Луну с помощью роботизированных поселений.

Европейское космическое агентство разработало план «Аврора», предусматривающий экспедиции и базы на Луне; проект стартует в 2030 году. Первая европейская лунная станция «Смарт-1» в течение года и семи месяцев занималась картографированием поверхности Луны и построением карт залегания минералов.

Индия в 2008 году послала к Луне станцию «Чандраян-1» с целью трёхмерного топографирования и радиозондирования для составления карты химических элементов поверхности в поисках металлов, воды и гелия-3. Индийская организация космических исследований заявила о планах отправки на Луну лунохода.

Все эти страны рассчитывают добывать полезные ископаемые на Луне. США просто первыми застолбили «лунный участок».

В России о добыче полезных ископаемых на Луне впервые было заявлено в январе 2006 года, когда глава РКК «Энергия» Николай Севастьянов на 30-х Королёвских чтениях сообщил, что главной целью российской космической программы будет добыча на Луне гелия-3 путём переработки реголита. «Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа – гелия-3», – сказал тогда глава РКК «Энергия»… Важную роль в создании лунной базы, по его словам, должна сыграть Международная космическая станция. Доставлять космонавтов и грузы на орбиту предполагалось на многоразовом космическом корабле «Клипер», ввод которого в эксплуатацию был намечен на 2015 год. «Пилотируемый "Клипер" и разработанный в "Энергии" межорбитальный буксир "Паром" образуют единый многоразовый транспортно-грузовой космический комплекс, который будет обслуживать промышленное освоение Луны. Благодаря новой транспортной системе Россия сможет также оказывать коммерческие услуги по доставке в космос различных, в том числе и крупногабаритных, грузов», – писала тогда газета «Коммерсантъ».

Эти российские проекты, как известно осуществлены не были, но ничего подобного не создали пока и американцы.

Российская лунная программа, заявленная Роскосмосом в 2007 году, предусматривала высадку человека на Луне к 2025 году и развёртывание там в дальнейшем постоянной лунной базы.

В 2014 году стало известно о новом проекте концепции российской лунной программы. Роскосмос намеревался отправить на Луну несколько автоматических станций для исследования лунного грунта, пилотируемые экспедиции и высадку космонавтов на Луну в период с 2016 по 2040 год.

К 2050 году планировалось построить обитаемую базу и полигон по добыче полезных ископаемых. В 2015 году появились сообщения о задержке этих планов на несколько лет от заявленного графика.

В настоящее время российские учёные и инженеры продолжают работу над отечественной лунной программой.