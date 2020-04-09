Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правд...
Главная / Война

Зачем Дональду Трампу лунный камень?

09 апреля 2020, 22:35  •  67 • Война
США больше не считают космос всеобщим достоянием
6 апреля пресс-служба Белого дома сообщила, что Дональд Трамп подписал указ о поддержке коммерческого освоения природных ресурсов Луны и других небесных тел.
В указе говорится, что космос как юридически, так и физически служит «уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его как всеобщее достояние».
Итак, США официально заявили, что будут добывать полезные ископаемые в космосе в своих интересах. Кроме того, указом от 6 апреля Дональд Трамп дал гарантии тем корпорациям, которые примут участие в государственно-частном партнёрстве по «долгосрочному исследованию… Луны, Марса и других небесных тел», а также по освоению полезных ископаемых на небесных телах.
Обсуждать принадлежность космических объектов (планет и астероидов) начали сразу после первого полёта человека в космос. В 1967 году ООН был разработан договор о космосе. Среди подписавших его стран были США, СССР и Великобритания. В договоре говорилось: «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».
В 1979 г. в ООН было принято Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое называют «Лунное соглашение». В соглашении провозглашается принцип исключительно мирного использования Луны и подчёркивается, что строительство лунных станций необходимо согласовывать с ООН.
В «Лунном соглашении» говорится также, что Луна и ее полезные ископаемые являются общим достоянием всего человечества, а государства-участники обязуются «установить международный режим, включая соответствующие процедуры, для регулирования эксплуатации природных ресурсов Луны, когда будет очевидно, что такая эксплуатация станет возможной в ближайшее время».
«Лунное соглашение» ратифицировали только 11 стран. Среди них – Франция и Индия. Другие страны с космическими программами, в том числе Китай, США, Великобритания и СССР, документ не подписали.
В 2015 году в США был принят закон о конкуренции в вопросе коммерческих космических запусков (The Commercial Space Launch Competitiveness Act); в законе говорится о праве граждан добывать полезные ископаемые астероидов. Эрик Андерсон, один из основателей компании Planetary Resources, целью которой являются разработка и внедрение технологий для промышленного освоения астероидов, назвал этот закон «самым великим в истории признанием права собственности».
Однако The Commercial Space Launch Competitiveness Act не распространялся на Луну и планеты Солнечной системы, и Трамп своим указом от 6 апреля исправил этот «недостаток». Таким образом, Соединённые Штаты отказались соблюдать подписанный ими в 1967 году договор о космосе. Однако о каких природных ресурсах Луны идёт речь и стоит ли овчинка выделки?
Луна обладает целым рядом полезных ископаемых, включая железо, алюминий, титан. Поверхностный слой лунного грунта, реголит, насыщен редким на Земле изотопом гелий-3, который может служить топливом для термоядерных реакторов. И в США, и в России изучаются методы промышленного получения металлов, кислорода и гелия-3 из реголита.
NASA разрабатывает также методы изготовления литых изделий из реголита на поверхности Луны для возведения здания будущей лунной станции. Значительное внимание уделяется энергоснабжению такого производства: для расплавления реголита требуются большие энергетические затраты и длительная тепловая обработка, а температура плавления реголита около 1500-1700 °С. Генерировать электрическую энергию предлагается с помощью солнечных батарей, которые можно делать из кремния – основного элемента на Луне.
Мы уже писали, что в рамках американского проекта Artemis-3 планируется построить окололунную орбитальную станцию Gateway. NASA, судя по всему, намерено обеспечивать эту программу финансовыми ресурсами с помощью частных компаний. Указ Трампа даёт такую возможность.
Осваивать Луну намерены не только американцы. В январе 2019 года китайский космический зонд «Чанъэ-4» приземлился на обратной стороне Луны. Станция провела первый эксперимент по выращиванию растений на Луне в специальном контейнере; доставленные на спутник Земли семена хлопчатника, рапса и картофеля дали ростки. Китайские учёные намерены использовать результаты этих испытаний при создании лунной экспериментальной базы. Выпущенный со станции луноход «Юйту-2» с помощью спектрометра VNIS обнаружил в кратере Кармана минералы ортопироксен и оливин.
Япония планирует изучать Луну с помощью роботизированных поселений.
Европейское космическое агентство разработало план «Аврора», предусматривающий экспедиции и базы на Луне; проект стартует в 2030 году. Первая европейская лунная станция «Смарт-1» в течение года и семи месяцев занималась картографированием поверхности Луны и построением карт залегания минералов.
Индия в 2008 году послала к Луне станцию «Чандраян-1» с целью трёхмерного топографирования и радиозондирования для составления карты химических элементов поверхности в поисках металлов, воды и гелия-3. Индийская организация космических исследований заявила о планах отправки на Луну лунохода.
Все эти страны рассчитывают добывать полезные ископаемые на Луне. США просто первыми застолбили «лунный участок».
В России о добыче полезных ископаемых на Луне впервые было заявлено в январе 2006 года, когда глава РКК «Энергия» Николай Севастьянов на 30-х Королёвских чтениях сообщил, что главной целью российской космической программы будет добыча на Луне гелия-3 путём переработки реголита. «Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа – гелия-3», – сказал тогда глава РКК «Энергия»… Важную роль в создании лунной базы, по его словам, должна сыграть Международная космическая станция. Доставлять космонавтов и грузы на орбиту предполагалось на многоразовом космическом корабле «Клипер», ввод которого в эксплуатацию был намечен на 2015 год. «Пилотируемый "Клипер" и разработанный в "Энергии" межорбитальный буксир "Паром" образуют единый многоразовый транспортно-грузовой космический комплекс, который будет обслуживать промышленное освоение Луны. Благодаря новой транспортной системе Россия сможет также оказывать коммерческие услуги по доставке в космос различных, в том числе и крупногабаритных, грузов», – писала тогда газета «Коммерсантъ».
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
Эти российские проекты, как известно осуществлены не были, но ничего подобного не создали пока и американцы.
Российская лунная программа, заявленная Роскосмосом в 2007 году, предусматривала высадку человека на Луне к 2025 году и развёртывание там в дальнейшем постоянной лунной базы.
В 2014 году стало известно о новом проекте концепции российской лунной программы. Роскосмос намеревался отправить на Луну несколько автоматических станций для исследования лунного грунта, пилотируемые экспедиции и высадку космонавтов на Луну в период с 2016 по 2040 год.
К 2050 году планировалось построить обитаемую базу и полигон по добыче полезных ископаемых. В 2015 году появились сообщения о задержке этих планов на несколько лет от заявленного графика.
В настоящее время российские учёные и инженеры продолжают работу над отечественной лунной программой.
Заглавное фото: NASA/AP/realclearscience.com
На фото: гипотетические лунные станции и заводы и состав реголита
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 08:35
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
05 апреля 2020, 21:35
Коронавирус наносит удары по НАТО
06 апреля 2020, 01:35
Вместе победим!
09 апреля 2020, 01:35
Стратегическое поражение НАТО от COVID-19
05 апреля 2020, 15:35
МВФ и ВОЗ призвали страны не жертвовать населением ради спасения экономики
08 апреля 2020, 13:35
Нападения СССР на Японию не было
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2020, 12:08
"Экономика скончалась!" Справедливый анализ Куликова поражает своей откровенностью!
06 апреля 2020, 04:35
Предали своих граждан ради спасения мигрантов
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
06 апреля 2020, 23:35
Плачут, но покупать будут: Украина одобрила "луковое" потепление в отношениях с Москвой
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
04 апреля 2020, 01:35
"Прям фу": Собчак обвинила Марию Захарову в пропаганде и заявила о любви к России
03 апреля 2020, 02:35
"Массовое истребление": В Италии не знают, "куда класть тела", врачи мечутся в панике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.