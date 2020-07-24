Зачем Дональд Трамп заявил, что в Москве «тяжелое время» с коронавирусом

Владимир Путин и Дональд Трамп почти час беседовали в четверг вечером на самые разные международные темы, а в конце обсудили еще и борьбу с коронавирусом. Согласно цифрам статистики, президенту США можно было бы здесь многому поучиться: в России за всю эпидемию от коронавируса умерли 13 тысяч человек, в Штатах - почти 150 тысяч. Количество ежедневно заболевающих еще более несопоставимо.

Но выйдя позже к журналистам с брифингом по ситуации с коронавирусом в США, Трамп заявил:

- Я говорил с Путиным, они проходят сейчас через очень тяжелое время, особенно в Москве.

Уже российские журналисты, увидев это заявление, бросились к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову - может, что не так поняли, вроде в Москве наоборот в борьбе с эпидемией все иде неплохо?

- В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент России в ходе вчерашнего телефонного разговора, - подтвердил Песков. - И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу. Путин проинформировал своего коллегу о тех мерах, которые принимаются у нас в стране для борьбы с коронавирусом, достаточно эффективных мер, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в России.

Получается, что Трамп либо просто не понял Путина, либо откровенно сказал прессе неправду, чтобы выставить себя в лучшем свете.