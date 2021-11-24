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Зачем депутат Госдумы обеспечил себе алиби? История одного видео
24 ноября 2021, 05:25 • 134 • Политика
Удивительным образом депутат Султан Хамзаев одновременно с прямым эфиром Царьграда был и на заседании Госдумы. Это следует из публикаций самого Хамзаева в соцсетях. Так зачем депутат создал себе алиби?
Накануне депутат Султан Хамзаев опубликовал серию обвинительных сообщений в адрес Царьграда, заявив, помимо всего прочего, что "Первым русским" манипулируют из США. То же самое сказано Хамзаевым и в прямом эфире программы "Не могу молчать" на Царьграде, куда депутата пригласили, чтобы услышать его позицию по резонансному законопроекту, запрещающему СМИ называть национальность преступника. Однако дискуссии не получилось: пока депутат перекрикивал экспертов в студии, его помощник в аппаратной напал на шеф-редактора.
По факту нападения Царьград обратился в полицию. О поведении депутата мы рассказывали почти сразу после эфира. Неосвещённой же остаётся единственная деталь - это видео, опубликованное Хамзаевым на личных страницах в соцсетях практически одновременно с прямым эфиром Царьграда, где говорится, что на протяжении пяти часов народный избранник обсуждает бюджет в зале Госдумы… Добраться из студии Царьграда до здания Госдумы Хамзаев не успел бы. Так зачем депутат обеспечил себе алиби? Или, быть может, кто-то просто забыл снять отсроченное сообщение для соцсетей, понимая, что в Думу не попадёт? Вопрос без ответа.
Кстати, коротко о провокации команды депутата в адрес Царьграда мы рассказываем в ролике чуть ниже. А полная версия эфира, где видно, как вёл себя Султан Хамзаев, доступна по ссылке.
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