Зачем депутат Госдумы обеспечил себе алиби? История одного видео

Удивительным образом депутат Султан Хамзаев одновременно с прямым эфиром Царьграда был и на заседании Госдумы. Это следует из публикаций самого Хамзаева в соцсетях. Так зачем депутат создал себе алиби?

Накануне депутат Султан Хамзаев опубликовал серию обвинительных сообщений в адрес Царьграда, заявив, помимо всего прочего, что "Первым русским" манипулируют из США. То же самое сказано Хамзаевым и в прямом эфире программы "Не могу молчать" на Царьграде, куда депутата пригласили, чтобы услышать его позицию по резонансному законопроекту, запрещающему СМИ называть национальность преступника. Однако дискуссии не получилось: пока депутат перекрикивал экспертов в студии, его помощник в аппаратной напал на шеф-редактора.

По факту нападения Царьград обратился в полицию. О поведении депутата мы рассказывали почти сразу после эфира. Неосвещённой же остаётся единственная деталь - это видео, опубликованное Хамзаевым на личных страницах в соцсетях практически одновременно с прямым эфиром Царьграда, где говорится, что на протяжении пяти часов народный избранник обсуждает бюджет в зале Госдумы… Добраться из студии Царьграда до здания Госдумы Хамзаев не успел бы. Так зачем депутат обеспечил себе алиби? Или, быть может, кто-то просто забыл снять отсроченное сообщение для соцсетей, понимая, что в Думу не попадёт? Вопрос без ответа.

Кстати, коротко о провокации команды депутата в адрес Царьграда мы рассказываем в ролике чуть ниже. А полная версия эфира, где видно, как вёл себя Султан Хамзаев, доступна по ссылке.