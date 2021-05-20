Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
Главная / Политика

Зачем чехи придумали скандал с Россией: в Европе назвали причину

20 мая 2021, 22:45  •  105 • Политика
Фото: Michal Krumphanzl/CTK/www.globallookpress.com
Премьер-министр мог отвлечь население от внутренних проблем столь сомнительным образом, считает специалист
Глава правительства Чехии Андрей Бабиш мог намеренно спровоцировать кризис в отношениях с Россией для того, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем в стране. Такое мнение озвучил греческий аналитик Пол Антонопулос.
Так, эксперт напомнил, что Прага до сих пор не предоставила конкретных доказательств по инциденту во Врбетице и продолжает менять версии о взрыве семилетней давности. С такими сомнительными аргументами чешские власти обратились к НАТО и ЕС, призвав их ввести антироссийские санкции.
Как считает Антонопулос, Бабиш мог таким образом выйти из сложной ситуации, в которую попал после аудиторской проверки Евросоюза, итоги которой складывались для него крайне неудачно. Установлено, что премьер допустил конфликт интересов по контролю над целевыми фондами, аффилированными с его Agrofert – холдингом, управляющим в стране сельским хозяйством, пищевой и химической промышленностью, а также СМИ. Конгломерат, основанный самим Бабишем в 1993 году, продолжает получать субсидии от Евросоюза.
"Вполне вероятно, что он сфабриковал кризис с Россией для отвлечения избирателей от этого нарушения. Факт отсутствия претензий в адрес премьера говорит о том, что план успешно реализован", – объяснил Антонопулос.
Аналитик напомнил, что в рейтинге миллиардеров по версии аналитического центра Brookings Institution Бабиш занял семь лет назад пятое место. Рядом с ним расположился и конфетный олигарх Петр Порошенко, экс-президент Украины.
"Очередной постсоветский олигарх, чей капитал зависит от Штатов и Европы", – добавил эксперт.
Антонопулос также заявил, что Бабиш владеет медиахолдингом MAFRA, курирующим влиятельную чешскую печать. Через свои газеты премьер и тиражирует теорию о мнимой причастности Москвы к инциденту во Врбетице, тем самым, убежден аналитик, пытаясь сгладить углы в стремлении отвлечь население от проверки Еврокомиссии, пишет InfoBrics.
Ранее сообщалось, что в Чехии устроили допрос госаппарата в рамках расследования в отношении вице-премьера республики Яна Гамачека, который однажды посмел запланировать поездку в Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
20 мая 2021, 12:40
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет
20 мая 2021, 01:40
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
20 мая 2021, 12:40
"Дали прочитать нужный текст": Зеленский за пять секунд сдал план борьбы Киева за Минск
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2021, 01:35
Французы задумываются о ПМЖ в России
16 мая 2021, 17:00
Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться (Руслан Осташко)
14 мая 2021, 20:05
Мишустин сорвал маски. Делягин предупредил премьера: "Это может стоить не только кресла - всего"
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
18 мая 2021, 03:50
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
15 мая 2021, 20:50
"Здесь не хватает только...": Французы предложили русским наказать ещё две страны
16 мая 2021, 23:25
Американский подполковник "остановил" Украину словами Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.