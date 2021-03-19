Зачем Британия наращивает ядерный арсенал: Военный эксперт раскрыл планы Лондона

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл планы Британии по наращиванию ядерного потенциала. "Акция призвана раскручивать маховик гонки вооружений и создавать более напряжённую ситуацию в Европе", - уверен специалист.

Великобритания заявила о планах увеличить свой ядерный потенциал на 40% для отражения "российской угрозы". Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл истинные причины, по которым Лондон хочет увеличить число ядерных боеголовок.

Речь о намерении Британии увеличить число ядерных зарядов для баллистических ракет со 180 до 260 единиц. По мнению Кнутова, это является открытой провокацией, которая приближает мир к порогу ядерной войны.

Акция призвана раскручивать маховик гонки вооружений и создавать более напряжённую ситуацию в Европе,

- считает военный эксперт.

Он отмечает, что таким образом Лондон реализует военные планы Вашингтона. Также власти Британии пытаются раскрутить гонку вооружений, чтобы с её помощью решить экономические проблемы в стране.

Власти страны пытаются отвлечь англичан от проблем внутри страны мифической угрозой со стороны России,

- пояснил эксперт в беседе с Nation News.