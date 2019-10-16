Зачем Бене приспичило вернуть «Приватбанк»

Украинская пресса много пишет о том, что Коломойский якобы вознамерился вернуть себе отнятый при Петре Порошенко актив, но готов «взять деньгами» - его бы устроила миллиардная компенсация. Но украинская пресса явно не понимает сути происходящего. Подоплёки. Дело не в деньгах, точнее, не в компенсации. И даже не в Бенином остром желании «восстановить справедливость» по отношению к себе, любимому. Вернуть банк Бене нужно совсем по другой причине, о которой немногие знают. Внесём ясность.

Со дня на день в Высоком суде Лондона должны состояться слушания по делу о возвращении Коломойскому «Приватбанка». До того, как начать рассмотрение дела, истцы, Коломойский и его партнёр Геннадий Боголюбов предоставили для суда залоговые активы, сумма которых, как теперь выясняется, превысила размер их личных состояний по оценке журнала Forbes. Разумеется, у суда в этой связи к Коломойскому возникли неудобные вопросы, ответить на которые Бене, так или иначе, придётся, хочет он того, или нет. Если Коломойский на эти вопросы не ответит, внесённый залог будет арестован. Впрочем, британская пресса пишет, что залог уже под арестом.

Почему Коломойский не желает отвечать британским судьям на вопросы, понять немудрено. Ему стало известно (возможно, от адвокатов из бюро Hogan Lovells, представляющих в суде его интересы, но это не факт), что судьи намерены поинтересоваться в ходе разбирательства некоторыми аспектами, одновременно крайне интересующими ФБР США. Нет, мы вовсе не считаем, что американцы каким-то образом давят на британский суд, просто высказываем такое предположение. Так вот, Бене разъяснили, что все его ответы в суде могут быть использованы против него самого.

И у Бени возникла проблема. Дать правдивые показания нельзя, придётся честно отвечать на вопросы, в том числе и о коррупции. Понятно, каким в этом случае будет решение суда – не в пользу Бени. Изворачиваться тоже нельзя, судьи это поймут и вердикт будет тоже не тот, на который Беня рассчитывал. Можно ещё отказаться давать показания – но тогда это гарантированный проигрыш дела. Куда ни кинь, всюду клин. Да, есть ещё вариант – заключить мировое соглашение. Но только по этому иску сумма компенсации превысит 3 миллиарда долларов, а таких денег у Коломойского с Боголюбовым нет. Скажем больше, Беня даже не смог наскрести наличности на второй тур выборов своему протеже, Зеленскому.

Но у Бени есть одна лазейка. Вернуть себе «Приватбанк» до того, как начнутся судебные слушания. На это у Бени есть несколько дней. То есть, получить полный контроль над банком до суда. Над ответчиком, говоря юридическим языком. Ослабить позицию ответчика. И тогда можно затянуть дело. Фактически это означает нейтрализовать оппонентов в суде. И тогда есть шанс даже выиграть суд.

Вот зачем Бене понадобилось срочно вернуть себе банк. Хотя бы судебным решением какого-нибудь украинского суда. Нет сомнений, что такое решение Беня может заполучить.