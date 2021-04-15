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Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл политолог Брутер
15 апреля 2021, 00:00 • 152 • Политика
Путин и Байден обсудили по телефону возможность личной встречи и глобальную стабильность. "Америка готова обсуждать только то, что им интересно. Интересно ли это России - другой вопрос", - прокомментировал политолог Владимир Брутер.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили во вторник, 13 апреля, возможность личной встречи в ближайшие месяцы, а также поговорили о вопросах глобальной стабильности. Внезапную перемену настроения американского лидера прокомментировал политолог Владимир Брутер.
По его мнению, какого-то потепления в отношениях России и США после разговора двух лидеров ждать не стоит. Лучшее, на что можно рассчитывать, - это решение каких-то отдельных вопросов, которые представляют интерес как для Москвы, так и для Вашингтона. В качестве примера эксперт привёл пресловутый вопрос климата.
Владимир Брутер считает, что Байден позвонил Путину в рамках сценария под названием "обострение конфликта в Донбассе". Теперь США будут изображать из себя страну, которая хочет мира.
- отметил эксперт в беседе с Nation News.
Напомнил, что Байден предложил Путину личную встречу на территории нейтральной страны. В Белом доме объявили, что саммит лидеров может состояться уже летом этого года.
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