Зачем Батька злит Москву? Потому что играет в поддавки

НЕ СТРАНА, А КАРТИНКА

Пока Россия сердилась на непостижимого Лукашенко за арестованных «33-х богатырей» (так в Белоруссии шутят о пленных российских «охранниках») и тихо усиливала контроль на границах. Пока белорусы, нервничая в соцсетях, предвкушали день своей выборной «развязки» - 9 августа. Пока Минск чуть ли не грозил Москве передать «российских боевиков» на растерзание Украине...

Я ехал по настоящей Белоруссии. Безмятежной и красивой. По идеальным дорогам, мимо золотых полей с шахматами свежескошенных цилиндров-снопов и жирно блестящими на солнце жуками-комбайнами. Здесь картинка настолько сахарно хороша, словно кто-то ее специально нарисовал для тебя. Будто в упрек.

Смотри, мол, как красиво. Смотри, как хорошо...

И почему – будто спрашивал кто-то - вокруг твердят: «Лукашенко плох, Лукашенко надоел?»

Не стыдно?

А я в этот момент по пути в старинный город Гродно вспоминал мою хорошую знакомую - Анну Щекину из сибирского Усть-Илимска. Обыкновенная 28-летняя домохозяйка, почти без образования, дала бой на выборах мэра солидному кандидату-единоросу. И, казалось бы, местные российские власти сделали все «по-лукашенковски» правильно, – сняли с выборов всех сильных кандидатов (в Белоруссии они арестованы), для антуража оставили самую непроходную – Щекину (в минском варианте - 37-летнюю домохозяйку Светлану Тихановскую, все политические регалии которой - «жена блогера»). И... проиграли. Усть-илимские избиратели проголосовали властям на зло, и Щекина стала мэром...

Владимир Ворсобин передает из белорусского Гродно.

Неужели тоже самое грозит и Белоруссии?!

- Интересно, - думал я. - Лукашенко собирается выигрывать выборы?

Ведь, судя по предвыборной агитации, власть играет с оппозицией... в поддавки.

Не верите?

Чтоб в этом убедиться, надо просто сравнить.

КАК АГИТИРУЮТ ЗА ЛУКАШЕНКО

Агитируют как обычно. Как в последние 100 лет. Сейчас сей дедовский способ сохранился лишь в паре-тройке заповедных стран СНГ на радость любителей древней политологии.

Главный принцип предвыборной архаики - президент не общается с людьми напрямую. По телевизору транслируются его интервью, встречи с министрами и рабочими коллективами фабрик и заводов. Ну то есть Лукашенко говорит, а люди улыбаются и молчат. Никаких теледебатов. Никаких митингов.

За контакт с народом отвечают доверенные лица. В школе собирается актовый зал из учителей и сознательных жителей района. Встреча не афишируется. Не потому, что секрет. Никому не интересно. За 26 лет люди привыкли, что собрания для галочки, что соберется пара десятков человек, подремлют, да разойдутся.

Но 2020 год эту сонную равнодушную пастораль разворошил как медведь осиное гнездо.

Минская гимназия № 6. Встреча с представителем президента - политологом Вадимом Боровиком. Забитый зал. Люди в проходах. В воздухе электричество.

Представитель неодобрительно окинув взором зал, затеял речь на час-полтора.

Представитель Лукашенко выступает перед избирателями.

Цифры – как успешно развивается экономика.

Факты – как Белоруссия добивается авторитета на внешней арене (дескать, непризнание Крыма российским – часть этой стратегии)

Выводы – стране нужна не революция, а эволюция.

Зал загудел: «Мы за честные выборы. Причем тут революция?»

- Так-так, - грустно кивнул Боровик. - Интересные люди пришли...

Через пять минут у него просто отобрали слово. Представителя расстреливали вопросами, раздражаясь попытками на них ответить.

- Моя десятилетняя дочка спрашивает, почему президент еще не на пенсии? – спрашивает избирательница.

Овации.

- Вы говорите, что Беларусь в ряду самых безопасных стран, - задает вопрос другая женщина. - Но эти страны меняют президентов периодически, и никаких потрясений там не происходит.

Крики: «Да, вот почему?!»

- Потому, что эти страны шли к демократии столетиями, - пытался перекричать зал Боровик. - А нашей стране лишь 30 лет. Тем более президент обещал поделиться полномочиями с парламентом. Но повторяю, это путь эволюционный. Через Майдан нам нельзя?!

- Господи, опять Майдан, - загудел зал.

- Почему законное желание сменить президента на честных выборах у нас приравнивается в экстремизму и революции?! – орал на галерке рабочий с МАЗа, уверявший до этого всех, что-то там вот-вот начнется забастовка.

- Люди, как вам не стыдно! – встала солидная женщина и собирая вещи, крикнула: - Превратили встречу в балаган! Ни одного нормального вопроса!Оппозиционеры чертовы.

И под издевательские аплодисменты вышла из зала.

А встреча «сторонников президента» еще долго кипела и митинговала, пока у представителя Лукашенко не лопнули нервы.

- Рот закрыли! - психанул он.

Все рассмеялись и разошлись...

...А КАК ПРОТИВ

Триумфальный въезд в маленький Гродно кортежа Светланы Тихановской напоминал сцену из мультфильма «Бременские музыканты».

«Мы к вам приехали на час! Привет! Бонжур! Хэйло! А ну скорей, любите нас! Вам крупно повезло!»

А город, прикорнувший на границе с Польшей, проснулся.

Несмотря на негласный запрет студентам и рабочим митинговать под страхом отчислений/увольнений (в Белоруссии это просто) в местном парке собралось около пяти тысяч человек. Что для «помярковной» (смирной - по-белорусски) местной провинции космос.

А дальше – простые грамотные технологии. Сцена. Музыканты. Хороший звук. Профессиональный ведущий. И разговор с народом. Интерактив.

- Вы хотите перемен?

- Да-а-а!

- Мы любим Беларусь?

- Да-а-а!

Участник митинга Светланы Тихановской Владимир Михайлов отвечает на вопросы Владимира Восробина.

- Я не кандидат в президенты! – кричит яростная Тихановская. - Я символ перемен! Потом мы выберем достойного президента!

- Да-а-а! – кричит парк. - Свет-ла-на! Свет-ла-на!

И на лицах счастье. Пятиминутное, но счастье...

И во всем этом экстазе. В середине митинга. Посреди революционного шторма. Стоит этот человек (на фото). Скалой.

Светлана Тихановская на митинге в Гродно.

С портретом Лукашенко, как с иконой.

- Вы не боитесь? – восхищенно спрашиваю.

- Нет, – говорит и смотрит твердо.

- Не касайся портрета, - вдруг тихо предупредил меня кто-то. – Нам не надо провокаций. Только не коснись...

И никто не коснулся.

То ли из вежливости. То ли из страха.

УКРОТИТЕЛИ «ДЕКАБРИСТОК»

И чем дальше, тем больше я сочувствовал... Батьке.

Как сочувствуешь, к примеру, хорошему, рукастому пенсионеру, который легко отремонтирует трактор, но с компьютером – беда...

Пенсионеру трудно. Он нервничает. Проклинает «ворд» и «эксель». Но при старании и терпении, конечно, научится.

Вот только Батьке, впечатление, хочется сломать компьютер к чертовой бабушке.

Поэтому на яркий, электорально выигрышный образ жен арестованных и незарегистрированных кандидатов - «декабристок», на многотысячные веселые митинги, транслируемые по соцсетям на весь мир, он отвечает по-старому. Обвиняет в протестах заграницу (на этот раз почему-то Москву), и грозит из кабинета телеграм-каналам «чтоб не гнали пургу».

Или, например, на изощренную задумку оппозиции проконтролировать ход выборов с помощью специального телефонного приложения (туда избирателям предлагается загрузить фото бюллетеня), власти ответили просто.

Они запретили вешать шторки в кабинках для голосования (чтоб не фотографировали). И все.

Глава ЦИК Белоруссии Ермошина прокомментировала злосчастные шторки так:

"Их быть не должно и точка! Откуда нам знать, что там собирается фотографировать избиратель? Может быть бюллетень, а может быть, вы уж простите, свой гениталий, а потом присылать его мне на электронную почту. И такое бывало! У меня уже тысячи таких фотографий сохранено для возбуждения уголовных дел".

Одни говорят, что неуклюжесть и старомодность команды Лукашенко - неизбежный побочный эффект белорусской стабильности, порядка, чистоты.

Другие, что это неминуемый результат 26-летней несменяемости власти, когда теряется способность говорить с новыми поколениями на понятном им языке...

В любом случае у Лукашенко впереди несколько дней, чтобы «овладеть компьютером» – и переломить ход выборов без арестов, снятий кандидатов и другой неотложной хирургии. Найти для людей нужные слова.

Ведь на выборах несколько дней – целая вечность.

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