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Зачем Азербайджан уничтожает символы христианства: В Карабахе дали ответ

13 октября 2020, 14:05  •  30 • Политика
В Карабахе объяснили, зачем Азербайджан уничтожает символы христианства. Для азербайджанцев они являются "враждебной мишенью", считает декан факультета востоковедения Ереванского государственного университета Рубен Мелконян.
Военные Азербайджана выбрали целью для обстрела собор Святого Христа Всеспасителя в Карабахе, так как христианский символ для азербайджанцев является "враждебной мишенью". Так считает декан факультета востоковедения Ереванского государственного университета Рубен Мелконян.
По его словам, для турок и азербайджанцев всегда были важны символы: определённые цифры, даты, изображения, святыни, кладбища и так далее. И этот тезис не раз подтверждался на протяжении истории этих государств.
Так, нынешнее обострение случилось в год, когда Армения празднует 100-летие Севрского договора. Он был подписан в августе 1920 года. Согласно документу, Турция обязалась обеспечить Армении выход к морю и брала на себя ряд других обязательств. Турки считают данный договор величайшим позором для своей страны.
Точно так же поступили с памятниками в Стамбуле, посвящёнными погибшим русским солдатам в Русско-турецкую войну. В Турции их называли не иначе как "памятники позора".
"Для турок это позор, что российские войска дошли до Стамбула и построили часовню с крестом в память о погибших русских солдатах. И в 1914 году, перед началом Первой мировой войны, Османское государство с участием своей высокопоставленной элиты взорвало эти две русские часовни как знак ненависти к христианским ценностям, а также памяти погибших там русских солдат", - сказал Рубен Мелконян в беседе с Nation News.

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