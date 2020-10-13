Зачем Азербайджан уничтожает символы христианства: В Карабахе дали ответ

Военные Азербайджана выбрали целью для обстрела собор Святого Христа Всеспасителя в Карабахе, так как христианский символ для азербайджанцев является "враждебной мишенью". Так считает декан факультета востоковедения Ереванского государственного университета Рубен Мелконян.

По его словам, для турок и азербайджанцев всегда были важны символы: определённые цифры, даты, изображения, святыни, кладбища и так далее. И этот тезис не раз подтверждался на протяжении истории этих государств.

Так, нынешнее обострение случилось в год, когда Армения празднует 100-летие Севрского договора. Он был подписан в августе 1920 года. Согласно документу, Турция обязалась обеспечить Армении выход к морю и брала на себя ряд других обязательств. Турки считают данный договор величайшим позором для своей страны.

Точно так же поступили с памятниками в Стамбуле, посвящёнными погибшим русским солдатам в Русско-турецкую войну. В Турции их называли не иначе как "памятники позора".