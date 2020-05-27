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Зачем Аваков натравил своих «ручных» нацистов на Зеленского
27 мая 2020, 08:55 • 67 • Украина
Глава МВД Украины Арсен Аваков использует неонацистскую партию «Национальный корпус» для того, чтобы продемонстрировать президенту Украины Владимиру Зеленскому свою влиятельность, считает политолог Кирилл Молчанов.
Связанный с Аваковым «Национальный корпус», который готов был уничтожить Петра Порошенко во время его президентства, теперь выступил с ним против Зеленского, а также атаковал офис Виктора Медведчука в Киеве.
«Во-первых, Авакову необходимо показывать Зеленскому, что от его услуг отказываться нельзя, что он больше, чем министр. Что он одновременно контролирует и Национальную полицию, и «Национальный корпус», может организовать «управляемый хаос» или беспорядок», — рассказал Молчанов.
Он отметил, что недавно прошли слухи, что осенью будут изменения в правительстве, и Авакова тоже собираются менять, потому что он изрядно поднадоел и не вписывается в тренд новых лиц.
Так что Аваков вынужден демонстрировать свою незаменимость, показывать свой вес, добавил эксперт.
По его мнению, это очередной «звоночек» для Зеленского о том, что пока Аваков на своей должности, никакого урегулирования на востоке Украины не будет.
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