Зачем Аваков натравил своих «ручных» нацистов на Зеленского

Глава МВД Украины Арсен Аваков использует неонацистскую партию «Национальный корпус» для того, чтобы продемонстрировать президенту Украины Владимиру Зеленскому свою влиятельность, считает политолог Кирилл Молчанов.Связанный с Аваковым «Национальный корпус», который готов был уничтожить Петра Порошенко во время его президентства, теперь выступил с ним против Зеленского, а также атаковал офис Виктора Медведчука в Киеве.«Во-первых, Авакову необходимо показывать Зеленскому, что от его услуг отказываться нельзя, что он больше, чем министр. Что он одновременно контролирует и Национальную полицию, и «Национальный корпус», может организовать «управляемый хаос» или беспорядок», — рассказал Молчанов.Он отметил, что недавно прошли слухи, что осенью будут изменения в правительстве, и Авакова тоже собираются менять, потому что он изрядно поднадоел и не вписывается в тренд новых лиц.Так что Аваков вынужден демонстрировать свою незаменимость, показывать свой вес, добавил эксперт.По его мнению, это очередной «звоночек» для Зеленского о том, что пока Аваков на своей должности, никакого урегулирования на востоке Украины не будет.