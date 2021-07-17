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Зачем «Ассоциированное трио» собирается в Батуми?

17 июля 2021, 19:40  •  65 • Украина
Президентам Молдавии, Грузии и Украины расскажут, как соответствовать интересам ЕС и НАТО
Президент Молдовы Майя Санду собирается в Грузию. Как сообщили в пресс-службе главы молдавского государства, она примет участие в открытии 17-й Международной конференции в Батуми «Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в действии».
«Цель мероприятия – улучшение сотрудничества между тремя ассоциированными партнёрами Европейского союза – Молдовой, Грузией и Украиной», – сказано в сообщении. Санду проведёт и двусторонние встречи с коллегами – президентами Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимиром Зеленским, а также с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Ассоциированное трио» – это, собственно, всё, что осталось от проекта ГУУАМ, который затем превратился в ГУАМ, а теперь и в ГУМ. Формулировка «ассоциированный партнёр» не означает ничего, кроме того, что страна подписала пресловутое соглашение об ассоциации с ЕС. Никакого особого статуса в Евросоюзе в связи с этим ни Грузия, ни Украина с Молдовой не имеют. «Улучшение сотрудничества» друг с другом тоже много не обещает, поскольку Украина и Молдавия делят пальму первенства за звание беднейшей страны Европы, а Грузия – в числе беднейших стран – бывших республик СССР. То есть, «Ассоциированное трио» строится не на экономическом фундаменте. Зато у всех общая судьба в части внешнего управления – все три страны сегодня управляются извне, Молдавия в этом списке – после выборов, президентских и парламентских. И, несмотря на разницу политических систем, и Украина, и Молдавия управляются через президента и его парламентское большинство. Существенное отличие только в том, что в Молдавии ещё не приступили к зачистке оппозиции, как это происходит сейчас на Украине, и коммунистическая идеология там пока не запрещена. Но всё впереди.
Напомним, что своей целью «Ассоциированное трио» – ГУМ ставит добиваться членства в Европейском союзе. «"Ассоциированное трио" – это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трёх стран-партнёров. Но нет альтернативы также и для Европы, потому что в Евросоюзе должны воспринимать наши три страны как серьёзный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», – заявлял при создании проекта украинский министр внутренних дел Дмитрий Кулеба. Почему у Европы нет альтернативы принятию в ЕС трёх беднейших стран, к тому же представляющих интересы США, он не пояснил. Ну, а пассаж о том, что ГУМ является проектом, способным обеспечить «мир и процветания в Европе» выглядит просто смешным. Каждой из стран – участниц «Ассоциированного трио» стоило бы обратиться к решению многочисленных внутренних проблем с упором на социальную составляющую, а не ставить ультиматумы ЕС.
А поскольку экономического фундамента у ГУМ нет, все новости о саммите в Батуми лишены содержания: речь в них идет только о встречах президентов друг с другом и с Шарлем Мишелем, который, разумеется, будет распорядителем этого мероприятия. Что стоит за повесткой дня, обозначенной как «улучшение сотрудничества», если собираются беднейшие с целью напроситься жить к богатым?
К слову, 17-я Международная конференция в Батуми называется не так, как это представили в пресс-службе президента Молдовы. На официальном сайте у неё иное название: «"Непреходящая сила притяжения" – Когда ЕС меняет ситуацию». Здесь же гораздо точнее сказано о том, чем будут заниматься Молдова, Украина и Грузия: «Три партнёра полны решимости ускорить реформы, предусмотренные их соответствующими Соглашениями об ассоциации с Европейским Союзом, которые содержат положения о глубоких и всеобъемлющих зонах свободной торговли, и подготовить следующий этап их европейской интеграции». Также будут обсуждаться «возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в усиленном процессе интеграции с тремя восточноевропейскими партнёрами». Иначе говоря, речь пойдёт об интересах Евросоюза и тех требованиях, которые содержатся в Соглашениях об ассоциации со странами «Ассоциированного трио». Дирижировать будет Шарль Мишель.
А на второй площадке батумской конференции «представители известных аналитических центров» обсудят новую трансатлантическую повестку дня и «и будет ли она охватывать те восточноевропейские страны, которые находятся за пределами ЕС и НАТО». У Санду предусмотрительно об этом умолчали, дабы не вызвать скандала, поскольку, в отличие от украинских, молдавские власти пока ещё не сделали целью государства курс на вступление в НАТО.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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