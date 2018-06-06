Зачем Асаду убивать Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху избежал участи быть убитым. Во всяком случае, такие новости распространяют израильские СМИ, которые цитируют представителей местных спецслужб.

По их сведениям, некая враждебная группа готовила покушение на премьер-министра еврейского государства. Самое интересное, что преступниками на сей раз выступили не палестинцы, у которых очень много претензий к Нетаньяху, а сирийцы. Да, граждане соседнего государства, которое уже давно погрязло в хаосе гражданской войны, почему-то вдруг решилось на этот странный поступок.

Можно, конечно, вспомнить Иерусалим и убитых израильскими силовиками палестинцев, но для сирийца, будь он хоть бойцом оппозиции или проасадовским солдатом, подобная мотивация практически ничтожна. Сирийцы каждодневно встречаются с чем-то несправедливым, и, как это ни ужасно, вряд ли для них смерть палестинца важна так же, как смерть своего сотоварища или односельчанина.

Высока вероятность, что эта информация является фальшивкой, во всяком случае, нет никаких подробностей, кроме информации о том, что сирийцы будто бы хотели ликвидировать Нетаньяху. Возможно, в погоне за рейтингами недобросовестные журналисты попытались просто выдать сенсацию на пустом месте. Впрочем, можно так же допустить, что кто-то из рядовых сотрудников Службы безопасности Израиля виноват в предоставлении недостоверной информации кому-нибудь из прессы. Как бы то ни было, мы все же попытались узнать, кому нужна была смерть Нетаньяху, а главное — зачем?

Турецкий эксперт Эндер Имрек полагает, что некая группа действительно могла планировать ликвидацию израильского премьера. Но, скорее всего, эти люди были наняты и проинструктированы кем-то, кто прекрасно осознавал, что преступление в любом случае будет предотвращено.

— Когда речь заходит о подобных вещах (о покушениях на первые лица Израиля — авт.) обычно все вспоминают Палестину или Иран, может быть, еще Хезболлу. Именно они считаются традиционными врагами Израиля. Но сейчас сообщается о сирийцах. Можно допустить несколько вариантов. Самый маловероятный — эта группа была сформирована по приказу сирийского режима. Асад похож на интеллигентного человека и имеет медицинское образование, мало кто ожидал, что он будет жесток к своему народу, когда начались первые протесты. Но он все же оказался жесток, и сейчас, похоже, превратился в среднестатистического ближневосточного политика, способного на что угодно. Так что он вполне может желать смерти Нетаньяху за то, что тот делает с его страной. Израиль уже как пять лет проводит свои операции в Сирии, никого не спрашивая и совершенно позабыв, что Асад вообще существует. Да, Асад мог организовать нечто подобное, но если бы для этого были хоть какие-то условия. Сейчас их нет и худшее, что он может сделать — это организовать покушение на Нетаньяху или, например, Трампа. Это абсурдно. Сейчас у режима нет таких возможностей, кроме того, это очень дорого ему бы стоило. Последствия были бы ужасными, и вряд ли Асаду удалось бы удержать свое кресло. Так что это почти невозможно.

«СП»: — Какие еще есть варианты?

— Можно предположить, что Иран как наиболее принципиальный противник существования Израиля решился на столь жесткие меры. Это могло быть ответом на тот ущерб, что Израиль причинил Ирану в Сирии, уничтожив большое количество военных и техники. В это можно верить, если только забыть о некоторых обстоятельствах. Во-первых, Иран не желает реальных проблем с Израилем. Это стало очевидно после того, как Тегеран не посмел ответить на уничтожение своих объектов в Сирии. Во-вторых, те сирийцы, что должны были ликвидировать Нетаньяху, ни за что не попали бы в Израиль или в Палестину, будь у них хоть какие-то связи с иранскими спецслужбами. Поэтому я предпочел бы исключить иранское участие. Главный вопрос в этой истории, к кому Израиль причислит эту сирийскую группу? Если это была часть какой-нибудь оппозиционной Асаду структуры, то Нетаньяху может извлечь из этой истории определенную выгоду. Дело в том, что с того момента, как началась гражданская война, Израиль негласно поддерживал те группировки, что находятся вблизи Голанских высот. Это было удобно до тех пор, пока они воевали против Асада и не представляли угрозы Израилю. Но с началом военной кампании режима в юго-западной Сирии. Израиль вынужден будет отказаться от любого сотрудничества с ними, и, вероятно, это связано с давлением со стороны России. История с этим покушением в данной ситуации будет очень удобной. Это будет означать полный отказ Нетаньяху от всяких связей с сирийской оппозицией.

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