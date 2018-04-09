Зачем Асад применил против Москвы химическое оружие

В субботу в Сирии произошел странные события, в которых мы сейчас пытаемся разобраться.

В небольшом городе Дума, который практически примыкает к Дамаску, в результате до конца невыясненных обстоятельств погибло большое число людей. Конечно, в условиях войны «невыясненных обстоятельств» бывает много, но в данном случае ситуация и в самом деле из ряда вон. По всей видимости, инцидент с применением отравляющих газов имел место быть на самом деле. Во всяком случае, о пострадавших с признаками отравления производными хлора сообщают даже медики из Дамаска, контролируемого официальными властями. Но этим достоверная информация ограничивается, а далее следует масса домыслов. Как и следовало ожидать, первыми отреагировали представители возглавляемой Соединенными Штатами коалиции. Запад сразу же обнаружил в произошедшем признаки применения химического оружия правительственными силами. Мол, сделать этого больше никто не мог. И все аргументы ограничиваются «очевидностью». Других доказательств, как всегда, нет, а вот аргументы против подобных обвинений имеются в большем количестве.

Так, на днях правительственные силы пытались договориться с боевиками, удерживающими Думу, о выводе их сил из города. И вроде бы переговоры шли по тому же сценарию, что в недавно освобожденной Восточной Гутте, то есть все должно было увенчаться успехом.

Известно, что ряд оппозиционных группировок уже принял условия Дамаска, но тут вдруг происходит химическая атака. Совершенно нелепая химическая атака, если допустить, что за нее действительно ответственен Дамаск. Для него подобные действия могут обернуться множеством проблем, но никак не выгодой. Разумеется, последует реакция Запада и давление на Башара Асада и Россию усилится. Возможно, США со своими союзниками инициируют какое-нибудь военное решение проблемы, как они это уже делали в случае с авиабазой Шайрат (тогда, кстати, никаких доказательств причастности Дамаска обнаружено не было, так что Вашингтон позволил себе банальное вероломство — авт.). В общем, усложнять себе жизнь сирийские власти вряд ли бы захотели.

Но более весомым аргументом можно назвать путаницу в сведениях, предоставляемых различными антиправительственными источниками. Об этой химической атаке сообщили Медиацентр Гуты, Сирийско-американское медицинское общество и еще ряд поддерживающих оппозицию организаций. Одни из них говорят о сорока погибших и сотне пострадавших, другие количество убитых увеличивают в два раза, а число пострадавших доводят до тысячи. Кроме того, они не могут сойтись в вопросе того, какое вещество было использовано. Одни утверждают, что это был зарин, другие сообщают о том, что основным компонентом химоружия был хлор, так как у отравленных имеются соответствующие признаки. В общем, полная путаница.

Несмотря на это Государственный департамент США уже успел обвинить Башара Асада. Более того, если все данные подтвердятся, то нести ответственность за эту атаку будет Россия, ибо она верный союзник Дамаска. Вашингтон уже признал правительственные силы виновниками происшествия. К своим заокеанским коллегам сразу же присоединились и в Лондоне. Представители британского министерства иностранных дел практически слово в слово повторили сказанное американцами, добавив, что необходимо срочно провести серьезную проверку обстановки в Думе.

На фоне отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля Великобритания стала полагать, что ее роль в противостоянии Запада с Россией стала намного важнее, оттого-то ее чиновники по поводу и без повода обвиняют РФ во всевозможных инцидентах, происходящих в различных частях мира. Это можно назвать истерикой и попыткой активнее лоббировать геополитические интересы США в Старом Свете. И пока этот тандем успешен, во всяком случае, в западных СМИ версия причастности Москвы к этому преступлению в Думе уже активно обсуждается.

Очевидно, что все это похоже на спланированную компанию против Кремля, потому как его репутация пострадает значительно сильнее, чем репутация Башара Асада. Мы уже отмечали, что случай в Солсбери обязательно будет связан с химическими атаками в Сирии, и вот сейчас, после инцидента в Думе все подтверждается. К чему это может привести? Об этом мы поговорили с экспертами.

Российский востоковед и политолог Каринэ Геворякян считает, что если в Думе и в самом деле было применено химическое оружие, то виноватых искать надо не в Дамаске, а в рядах повстанцев.

— Российские военные ранее многократно сообщали, что в ближайшем будущем могут быть подобные инциденты. Говорилось, что различные группировки готовятся к химическим атакам.

«СП»: — Какая группировка за это может быть ответственна?

— Высока вероятность, что это Сирийская свободная армия. В районе боевых действий находится много группировок, связанных с ней.

«СП»: — Значит ли это, что в инциденте может быть как-то замешана Турция (Сирийская свободная армия в настоящее время является преданным союзником Анкары — авт.)?

— Сейчас об этом нельзя ничего сказать, но напомню, что раньше, как было установлено, химическое оружие в Сирию поступало с территории Турции.

Эксперт не уточнила данные по поводу поставок химоружия из Турции. Так же надо отметить, что российские военные действительно несколько раз сообщали о том, что боевики готовы использовать химическое оружие, правда, в большинстве случаев возможным организатором атак назывался Фронт ан-Нусра*.

Австралийский военный эксперт Ричард Фрэнк, придерживающийся проамериканских позиций, полагает, что произошедшее было ожидаемо. По его словам военные Соединенных Штатов ранее многократно предупреждали, что Дамаск собирается в очередной раз использовать химическое оружие. Для предотвращения этого было использовано много способов, в том числе военные угрозы, но это не сработало.

— Асад помнит, насколько эффективно химическое оружие. Сразу после того, как это произошло, часть оппозиции в Думе сразу согласилась на то, чтобы уйти в Идлиб. Они понимают, что их присутствие приведет к мучительной смерти большого числа людей. И теперь Асад может быть доволен. Но нельзя допускать, чтобы все сходило ему с рук. Международное сообщество обязательно должно предпринять меры.

«СП»: — Какие это могут быть меры?

— Асад так уверен в себе только из-за того, что его всегда поддерживает Россия. Многие страны ввели санкции против России, но это никогда не касалось Сирии. Из-за этого появляется представление о всемогуществе. Сначала надо дать понять России, что она ответственна за все, что делает Асад. Это — химатаки, убийство мирного населения и все остальное. Возможно, сейчас самое время согласовать санкции против России из-за Сирии. Но этого недостаточно. Надо дать понять Асаду, что, несмотря на поддержку Москвы, все его действия имеют последствия. Представитель американского президента заявили, что США разбираются в инциденте, и если все подтвердится, то будет нанесен ракетный удар по позициям режима. Об этом уже сообщалось раньше, но теперь, возможно, пришло время. Нужно дождаться точных данных и после этого окончательно решить, что делать.

Вместо послесловия. Как известно, ракетный удар по Сирии действительно был нанесен, но Пентагон сейчас усиленно от него открещивается, заявляя, что к нему не причастен. Также отказалась от участия в чем-то подобным Франция. Мы следим за ситуацией. И ждем новых обвинений для России…

* «Джебхат ан-Нусра» (Фронт ан-Нусра) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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