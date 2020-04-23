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Зачем американцы спустя 12 лет возвращают посла в Белоруссию

23 апреля 2020, 13:35  •  130 • В России

Об этом уже не вспоминают, но «последним диктатором Европы» Александр Лукашенко стал в 2008 году – так его окрестила на тот момент госсекретарь США Кондолиза Райс. Отношения Вашингтона и Минска тогда достигли своего апогея после введения американских санкций против белорусских компаний. «Батька» отозвал своего посла из-за океана. То же самое сделал и Буш младший. И вот уже 12 лет дипломатические отношения двух стран поддерживались лишь на уровне временных поверенных.

Но в последние годы видно, что стороны аккуратно идут на сближение. И вот уже Дональд Трамп собирается вернуть своего посла в Белоруссию. Даже кандидатуру подобрал. Ее, правда, должен еще утвердить сенат. Но при республиканском большинстве там с этим проблем возникнуть не должно. А вот сама фигура будущей главы дипмиссии уже говорит о многом.

Под маской вечно улыбающейся «простушки» Джули Фишер – огромный опыт работы в посольстве США в Киеве при Ющенко – после «оранжевой революции». Уже в Грузии она трудилась при Саакашвили. Отметилась и в Москве – в 2019 году фактически являлась вторым лицом дипмиссии, исполняя обязанности временного поверенного. Специалист по России придерживается идеологии сдерживания «неоимпериалистических амбиций» Москвы. И то, что в постсоветских государствах она работала в политических отделах посольств (то есть фактическим планированием повестки этих стран), ее прекрасно характеризует.

Безусловно, в том, что Белоруссия после визита госсекретаря Майка Помпео в Минск идет на сближение с США, смывая с себя несправедливый штамп страны-изгоя, нет ничего плохого. В конце концов, чем меньше ограничений будет у союзного государства, тем лучше и для Москвы. Однако, Вашингтон очень сложно заподозрить в искреннем желании процветания Белоруссии и благополучия ее руководства. Вся история последних 25 лет говорит о том, что кто бы ни стоял у руля в США, внешняя политика в отношении России не меняется. И она заключается в том, чтобы выбить из-под нее опоры союзников, ограничить влияние в ее исторической зоне ответственности и, в идеале, окружить недружественными государствами.

Пока в Прибалтике, Грузии и на Украине им это удается. И полагать, что в Белоруссии удастся избежать попыток реализации рабочего сценария «цветных революций», очень наивно. Впрочем, и Лукашенко – не новичок в политике, должен осознавать все риски. В том числе – и для себя лично. Ведь в августе в Белоруссии – президентские выборы. Как-то очень вовремя американцы решили помириться.

"США хотят помочь Белоруссии построить независимое государство" – госсекретарь Помпео.Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки "хотят помочь Белоруссии построить независимое государство" после переговоров с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем в субботу в Минске.

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