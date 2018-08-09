Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ? • 285 • Аналитика







Странно, не правда ли?





Но мы начнем эту тему несколько с другой стороны.



Продолжая разговор о братстве народов как идее фикс для большинства бывших советских людей, приходится в очередной раз говорить о том, что восприятие этого самого братства у нас разное.



С одной стороны, русские продолжают верить в собственное "старшинство", а значит, в обязанность защищать "младших". А "братья" уверены в том, что в любом случае, даже если они где-то сподличают или предадут, "старшие" их защитят, будут драться не на жизнь, а на смерть за интересы маленьких.



Прекрасный пример такого отношения мы увидели в комментариях к нашей предыдущей статье. Пример, когда представители бывших советских республик напомнили России о том, что в трудные времена, имеется в виду 1918 год и 1991 год, мы не кинулись их защищать от возможного геноцида.



Младшим глубоко плевать на то, что в эти годы Россия горела в огне гражданской войны, что вокруг самого русского народа сжималось кольцо иностранной интервенции, что русских убивали в этой бойне все, кому не лень. Младших могли обидеть! А старшие, видите ли, себя защищали!



И теперь младшие, осознав, что русские не всегда могут защитить, решили двинуться к тем самым бандитам, которые когда-то их же и избивали. А что, логика вполне.



Трусишь быть человеком — становись одним из тех, кто будет этих самых людей гнобить. Такая вот подленькая логика. Шакалы всегда сбиваются в стаи в надежде испугать тигра. Сущность труса именно такова.



А "старшие" простят! Потом. Сотрут кровь с разбитого носа, залечат раны и простят. Младшенький — он же глупенький. Его жалко. Мы же тоже были пацанами. Вырастет и поумнеет... Тем более что наш президент всегда, даже тем, кто открыто нам гадит, заявляет о "многовековой дружбе" наших народов.



Пусть растет младшенький. Пусть умнеет. Пусть становится очередными "прибалтийским монстром" или "остаточно прощевателем". Только рост этот будет сопровождаться драками. И драться будет нужно уже самому младшенькому. Драться или становиться "шестеркой" (извините за такое непарламентское выражение) у новых боссов.



Мы же вернемся ко дню сегодняшнему. К нашей основной внешней проблеме — Сирии. Почему основной? Да просто потому, что именно там гибнут наши люди. Именно потому, что там все ещё продолжается горячая фаза войны. Именно потому, что даже сегодня в военкоматах некоторых городов очередь из желающих "помочь братскому сирийскому народу" за соответствующую плату.



Итак, американцы подложили огромную свинью нашему военному ведомству, опубликовав секретное письмо начальника нашего Генштаба Валерия Герасимова с предложением о сотрудничестве по восстановлению Сирии. Первыми об этом сообщило агентство Reuters, а потом подтвердило факт наше МО.



О режиме секретности таких переговоров сегодня говорить не будем. Это вполне рутинное дело. Большинство будущих соглашений и договоров именно так и начинались. Айсберг в надводной части всегда кажется не очень-то и огромным. Основная масса его спрятана под толщей воды.



Зачем необходимо такое письмо? Зачем Россия в лице военного ведомства предлагает американцам сотрудничество? И почему США, мягко выражаясь, послали нас по известному адресу в ответ? Ведь и те, и другие постоянно говорят о желании скорейшего наступления мира в Сирии. Обе стороны в лице политиков самого высокого ранга рассказывают о собственных неимоверных усилиях в этом направлении.



Сразу возникает вполне резонный вопрос: а что, у России не хватит ресурсов самой восстановить хотя бы часть Сирии? И почему с этим предложением выступил начальник Генерального штаба Российской армии, а не глава МИДа? Наша армия на первом, самом важном этапе могла бы самостоятельно расчищать завалы, ремонтировать дороги, строить временное жилье. В Лондоне отложили банкротство России



Всё просто. Герасимов — человек военный до мозга костей. Грамотный генерал. И генерал не кабинетный, а боевой. Не просто военный, но и в какой-то мере политик. Он понимает, что сегодня Россию могут толкнуть в вопросе восстановления по "чеченскому пути".



Многие читатели помнят этот пресловутый путь. Мы строим школу, тратим деньги, силы, средства. А потом она вдруг взрывается. Как и зачем — не важно. Главное, объект уничтожен, и нам опять нужно строить... Этакая бездонная пропасть, куда будут утекать наши с вами деньги.



И, учитывая специфику военного ведомства, Герасимов прекрасно понимает, откуда будут появляться минеры, смертники и прочие разрушители. Благо наши специалисты из соответствующих ведомств работают хорошо. Места подготовки и дислокации этих недочеловеков известны. Так же, как и их кураторы.



В предыдущей статье мы писали об экономической подоплеке сирийской войны. Идет война за ресурсы. За нефть и газ. Сирия просто плацдарм. Это понимает в том числе и президент Асад. Его власть в стране во многом сегодня держится на русских штыках. Даже личная безопасность зависит от наличия российских военных в стране.



Представим на секунду ситуацию, когда всё то, что декларируют наши и американские политики для сирийского государства, произошло. В стране прекратилась стрельба. Выведены американские и российские войска. Сирийский народ голосует на выборах нового президента Сирии и нового парламента. Красота!



Есть 100-процентная гарантия переизбрания Асада? Увы... Сомнительно, что те боевики, которые сложили оружие сегодня, будут поддерживать бывшего врага. Даже униженный враг опасен. Даже в самой выигрышной ситуации всегда можно проиграть. Как в боксе, враг не опасен только тогда, когда он лежит на полу. В полной отключке или нокауте. Судьбу Израиля решает Путин



И что мы имеем в этом случае? А мы имеем, опять, увы, возможность повторения Асадом судьбы Каддафи... Восток дело такое. У кого власть и сила — тот и прав. Это тоже понятно всем.



А для нас? Какие перспективы для России несет такой вариант развития событий?



Схема до примитивизма проста. Россия выводит войска. В ходе выборов Асад проигрывает. Далее — возможная "сердечная недостаточность" бывшего президента. Новый президент, в пику Асаду, будет прозападным. Соответственно, контракты с нашими компаниями разрываются. И все наши смерти, как сказал герой Быкова в "Аты-баты, шли солдаты...", коту под хвост. Россия теряет всё, теряет Сирию...



Скажем точнее. Российские компании, которые затеяли всю эту войну, теряют свои капиталовложения. А российский народ теряет своих сыновей и дочерей, которые уже погибли там и которым еще предстоит погибнуть.



Так что же происходит в реальности? Как нам кажется, сегодня сирийский президент требует гарантий собственной безопасности. Он разыгрывает "нефтяную карту". Точнее, согласен на то, чтобы США и Россия договорились по вопросам эксплуатации и транзита углеводородов в обмен на его жизнь, во-первых, и жизнь благополучную, во-вторых.



И с нашей точки зрения, это нормально.



А нужно ли это американцам? Зачем им делить ресурсы с русскими? Ситуация уже сегодня такова, что США, в принципе, выполнили главную задачу. Россию загнали в угол. Война продолжается? Хорошо. Русские тратят огромные деньги. А значит, черпают их из других сфер экономики.



Начнут помогать восстанавливать города и поселки? "Чеченский вариант" всегда можно опять использовать. А затраты будут продолжаться.



Личная безопасность президента Асада? А смысл давать гарантии? Нет человека — нет проблемы. А в мутной воде клановых конфликтов всегда можно найти тех, кто за мзду малую будет таскать каштаны из огня. Таскать на пользу Америке. Проверено, к сожалению, Афганистаном, Ираком, Ливией.



Так зачем США начинать дружить «за Асада» с Россией? Без всякой политики. То самое клише: ничего личного, только бизнес. Моя политграмота. Народ, государство, общество, элита. Часть 1



Вот такая она, наша очередная помощь "братскому народу". Вот в такую задницу мы попали благодаря успешной внешней политике в стиле марксизма-ленинизма на нужды нефтегазодобывающих компаний. Перемога, медленно перетекающая в зраду. Незалежная в увеличенном варианте.



В целом же Сирия ещё раз показала неэффективность идеи братства народов. Экономическую и политическую неэффективность. И наше правительство должно это понять. Президент должен это понять. Дружба дружбой... Иначе мы сами загоняем себя в такие условия, когда даже первоначально слабый противник становится проблемой.



А оно нам надо? Наводить порядок в чужом доме, не наведя его у себя в избе, глупо. Внешняя политика должна работать на собственную страну. Если честно, надоело слышать от бывших союзников по Варшавскому договору упреки в том, что мы не можем им ничего предложить.



Будем сильными и богатыми, сами прибегут с заверениями в любви и страшном желании вспомнить общие корни времен Адама...



Как это происходит в настоящее время между многими «бывшими» и Соединенными Штатами. И здесь тоже возможно, что через некоторое время в США будут сильно жалеть о том, что ТАК отвергли наше предложение по Сирии.



Как вы понимаете, речь идет не о ядерных ударах. А о работе мозгами. Действительно, произошло событие, которое заставило удивиться многих. Что за чепуха: начальник российского Генштаба пишет какое-то засекреченное письмо американским то ли «коллегам», то ли «партнерам», а они трезвонят на весь мир с цитатами и выводами?Странно, не правда ли?Но мы начнем эту тему несколько с другой стороны.Продолжая разговор о братстве народов как идее фикс для большинства бывших советских людей, приходится в очередной раз говорить о том, что восприятие этого самого братства у нас разное.С одной стороны, русские продолжают верить в собственное "старшинство", а значит, в обязанность защищать "младших". А "братья" уверены в том, что в любом случае, даже если они где-то сподличают или предадут, "старшие" их защитят, будут драться не на жизнь, а на смерть за интересы маленьких.Прекрасный пример такого отношения мы увидели в комментариях к нашей предыдущей статье. Пример, когда представители бывших советских республик напомнили России о том, что в трудные времена, имеется в виду 1918 год и 1991 год, мы не кинулись их защищать от возможного геноцида.Младшим глубоко плевать на то, что в эти годы Россия горела в огне гражданской войны, что вокруг самого русского народа сжималось кольцо иностранной интервенции, что русских убивали в этой бойне все, кому не лень. Младших могли обидеть! А старшие, видите ли, себя защищали!И теперь младшие, осознав, что русские не всегда могут защитить, решили двинуться к тем самым бандитам, которые когда-то их же и избивали. А что, логика вполне.Трусишь быть человеком — становись одним из тех, кто будет этих самых людей гнобить. Такая вот подленькая логика. Шакалы всегда сбиваются в стаи в надежде испугать тигра. Сущность труса именно такова.А "старшие" простят! Потом. Сотрут кровь с разбитого носа, залечат раны и простят. Младшенький — он же глупенький. Его жалко. Мы же тоже были пацанами. Вырастет и поумнеет... Тем более что наш президент всегда, даже тем, кто открыто нам гадит, заявляет о "многовековой дружбе" наших народов.Пусть растет младшенький. Пусть умнеет. Пусть становится очередными "прибалтийским монстром" или "остаточно прощевателем". Только рост этот будет сопровождаться драками. И драться будет нужно уже самому младшенькому. Драться или становиться "шестеркой" (извините за такое непарламентское выражение) у новых боссов.Мы же вернемся ко дню сегодняшнему. К нашей основной внешней проблеме — Сирии. Почему основной? Да просто потому, что именно там гибнут наши люди. Именно потому, что там все ещё продолжается горячая фаза войны. Именно потому, что даже сегодня в военкоматах некоторых городов очередь из желающих "помочь братскому сирийскому народу" за соответствующую плату.Итак, американцы подложили огромную свинью нашему военному ведомству, опубликовав секретное письмо начальника нашего Генштаба Валерия Герасимова с предложением о сотрудничестве по восстановлению Сирии. Первыми об этом сообщило агентство Reuters, а потом подтвердило факт наше МО.О режиме секретности таких переговоров сегодня говорить не будем. Это вполне рутинное дело. Большинство будущих соглашений и договоров именно так и начинались. Айсберг в надводной части всегда кажется не очень-то и огромным. Основная масса его спрятана под толщей воды.Зачем необходимо такое письмо? Зачем Россия в лице военного ведомства предлагает американцам сотрудничество? И почему США, мягко выражаясь, послали нас по известному адресу в ответ? Ведь и те, и другие постоянно говорят о желании скорейшего наступления мира в Сирии. Обе стороны в лице политиков самого высокого ранга рассказывают о собственных неимоверных усилиях в этом направлении.Сразу возникает вполне резонный вопрос: а что, у России не хватит ресурсов самой восстановить хотя бы часть Сирии? И почему с этим предложением выступил начальник Генерального штаба Российской армии, а не глава МИДа? Наша армия на первом, самом важном этапе могла бы самостоятельно расчищать завалы, ремонтировать дороги, строить временное жилье.Всё просто. Герасимов — человек военный до мозга костей. Грамотный генерал. И генерал не кабинетный, а боевой. Не просто военный, но и в какой-то мере политик. Он понимает, что сегодня Россию могут толкнуть в вопросе восстановления по "чеченскому пути".Многие читатели помнят этот пресловутый путь. Мы строим школу, тратим деньги, силы, средства. А потом она вдруг взрывается. Как и зачем — не важно. Главное, объект уничтожен, и нам опять нужно строить... Этакая бездонная пропасть, куда будут утекать наши с вами деньги.И, учитывая специфику военного ведомства, Герасимов прекрасно понимает, откуда будут появляться минеры, смертники и прочие разрушители. Благо наши специалисты из соответствующих ведомств работают хорошо. Места подготовки и дислокации этих недочеловеков известны. Так же, как и их кураторы.В предыдущей статье мы писали об экономической подоплеке сирийской войны. Идет война за ресурсы. За нефть и газ. Сирия просто плацдарм. Это понимает в том числе и президент Асад. Его власть в стране во многом сегодня держится на русских штыках. Даже личная безопасность зависит от наличия российских военных в стране.Представим на секунду ситуацию, когда всё то, что декларируют наши и американские политики для сирийского государства, произошло. В стране прекратилась стрельба. Выведены американские и российские войска. Сирийский народ голосует на выборах нового президента Сирии и нового парламента. Красота!Есть 100-процентная гарантия переизбрания Асада? Увы... Сомнительно, что те боевики, которые сложили оружие сегодня, будут поддерживать бывшего врага. Даже униженный враг опасен. Даже в самой выигрышной ситуации всегда можно проиграть. Как в боксе, враг не опасен только тогда, когда он лежит на полу. В полной отключке или нокауте.И что мы имеем в этом случае? А мы имеем, опять, увы, возможность повторения Асадом судьбы Каддафи... Восток дело такое. У кого власть и сила — тот и прав. Это тоже понятно всем.А для нас? Какие перспективы для России несет такой вариант развития событий?Схема до примитивизма проста. Россия выводит войска. В ходе выборов Асад проигрывает. Далее — возможная "сердечная недостаточность" бывшего президента. Новый президент, в пику Асаду, будет прозападным. Соответственно, контракты с нашими компаниями разрываются. И все наши смерти, как сказал герой Быкова в "Аты-баты, шли солдаты...", коту под хвост. Россия теряет всё, теряет Сирию...Скажем точнее. Российские компании, которые затеяли всю эту войну, теряют свои капиталовложения. А российский народ теряет своих сыновей и дочерей, которые уже погибли там и которым еще предстоит погибнуть.Так что же происходит в реальности? Как нам кажется, сегодня сирийский президент требует гарантий собственной безопасности. Он разыгрывает "нефтяную карту". Точнее, согласен на то, чтобы США и Россия договорились по вопросам эксплуатации и транзита углеводородов в обмен на его жизнь, во-первых, и жизнь благополучную, во-вторых.И с нашей точки зрения, это нормально.А нужно ли это американцам? Зачем им делить ресурсы с русскими? Ситуация уже сегодня такова, что США, в принципе, выполнили главную задачу. Россию загнали в угол. Война продолжается? Хорошо. Русские тратят огромные деньги. А значит, черпают их из других сфер экономики.Начнут помогать восстанавливать города и поселки? "Чеченский вариант" всегда можно опять использовать. А затраты будут продолжаться.Личная безопасность президента Асада? А смысл давать гарантии? Нет человека — нет проблемы. А в мутной воде клановых конфликтов всегда можно найти тех, кто за мзду малую будет таскать каштаны из огня. Таскать на пользу Америке. Проверено, к сожалению, Афганистаном, Ираком, Ливией.Так зачем США начинать дружить «за Асада» с Россией? Без всякой политики. То самое клише: ничего личного, только бизнес.Вот такая она, наша очередная помощь "братскому народу". Вот в такую задницу мы попали благодаря успешной внешней политике в стиле марксизма-ленинизма на нужды нефтегазодобывающих компаний. Перемога, медленно перетекающая в зраду. Незалежная в увеличенном варианте.В целом же Сирия ещё раз показала неэффективность идеи братства народов. Экономическую и политическую неэффективность. И наше правительство должно это понять. Президент должен это понять. Дружба дружбой... Иначе мы сами загоняем себя в такие условия, когда даже первоначально слабый противник становится проблемой.А оно нам надо? Наводить порядок в чужом доме, не наведя его у себя в избе, глупо. Внешняя политика должна работать на собственную страну. Если честно, надоело слышать от бывших союзников по Варшавскому договору упреки в том, что мы не можем им ничего предложить.Будем сильными и богатыми, сами прибегут с заверениями в любви и страшном желании вспомнить общие корни времен Адама...Как это происходит в настоящее время между многими «бывшими» и Соединенными Штатами. И здесь тоже возможно, что через некоторое время в США будут сильно жалеть о том, что ТАК отвергли наше предложение по Сирии.Как вы понимаете, речь идет не о ядерных ударах. А о работе мозгами. Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 285 Источник Похожие новости Фрау Меркель с атомной бомбой. Весь мир в труху Судьбу Израиля решает Путин Капитулянтская политика Вучича зашла в косовский тупик

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