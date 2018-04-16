Зачем американцы били по Сирии

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После ударов

В субботу, на пятом за последнее время заседании Совбеза ООН по Сирии, Россия предложила резолюцию, осуждающую недавние атаки сил Асада со стороны США и их союзников. В этом документе, в частности, предлагалось провести дополнительное расследование событий в городе Дума, что в Восточной Гуте, где, как утверждается, было применено химическое оружие. Сейчас происшедшее расследует Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), чья миссия уже после американской атаки прибыла в Сирию.

Москва прогнозируемо не получила поддержки. За резолюцию, кроме России, высказались лишь Китай и Боливия. Восемь членов Совбеза проголосовали против. Воздержавшихся было четверо.

Вскоре после голосования представитель США в ООН Никки Хейли сообщила, что в понедельник американский минфин введет новые санкции против России, в том числе, за поддержку Асада. Впрочем, это явно тот случай, когда сирийские события использованы лишь как повод продолжить серию «мер воздействия» на Москву, которую не так давно начал Трамп.

Итог стрельбы по Сирии

США «немножко выпустили пар» и «ударили по пустому полю» - так в интервью РИА Новости охарактеризовал последствия американской атаки на Сирию директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков. Действительно, судя по тому, что известно, ущерб, нанесенный сирийским правительственным силам, был минимален.

А вот медийный эффект в США оказался, напротив, серьезным. Трампа, конечно, критиковали, главным образом, в Демократической партии, за применение вооруженных сил без санкции конгресса. Но, во-первых, это нарушение не самое серьезное. Ведение войны, конечно, должно быть санкционировано Конгрессом. Однако у президента есть полномочия применять силу и без этой санкции, когда имеется угроза безопасности США со стороны иностранного государства, а обвинение в применении химического оружия в стране, где действуют американские войска, можно трактовать и так.

Во-вторых, хор поддерживающих Трампа был куда громче. Единство проявила его Республиканская партия. «Это Америка, которую я люблю, Америка, за которую я дрался и которую защищал, Америка, которая, я глубоко верю, стоит на страже гуманизма и противостоит злу», — написал в своем твиттере сенатор-республиканец Адам Кинзингер, являющийся бывшим военным летчиком. Для Трампа, чьи отношения с однопартийцами оставляют желать лучшего, такая поддержка дорого стоит. Удар по Сирии, согласно соцопросам, поддерживают и рядовые американцы. Похоже, что такого итога американскому президенту достаточно. О продолжении ударов по Сирии в США не говорят.

Думать о Думе

В ближайшее время события в Восточной Гуте неминуемо уйдут в тень. Этот регион перешел под контроль сил Асада. Его противники, по договоренности с властями, оттуда ушли. Ареной боев и столкновений Дума больше не будет, а, следовательно, новостей о применении химического оружия там не будет тоже. Вне зависимости от выводов ОЗХО, медийная составляющая происшедшего отыграна. Во всяком случае, американцы четко дали понять, что вопрос о том, применяли сирийские правительственные войска химическое оружие в Восточной Гуте, для них решен. Так что миссии ОЗХО, только начавшей расследование, будет нелегко сохранить объективность.

При этом Владимир Путин в своем заявлении дал понять не менее четко: «Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования». Выводы миссии ожидаются теперь с особым вниманием.

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