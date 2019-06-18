Зачем американские разведчики кормят начальство сказками о китайских арсеналах? • 18 • Аналитика









И снова на арене цирка начальник РУМО США генерал Эшли

Он заявил, что, по оценкам его ведомства, ожидает, что "в течение следующего десятилетия Китай, вероятно, по крайней мере удвоит численность своего ядерного арсенала". Когда его спросили, а с какой цифры, собственно, удваивать будем, он ответил так: "по нашим оценкам, количество боеголовок, которые есть у китайцев, составляет где-то пару сотен." Конечно, "где-то пара сотен" — это весьма странная оценка. Если отбросить городских сумасшедших с их апокалипсическими оценками в тысячи ракет и зарядов Китая, то среди исследователей этого вопроса и организаций оценки начинаются от 250-270 и до 450-480 зарядов.



Но наиболее разумные и опирающиеся на что-то оценки крутятся вокруг цифр 280-300 ядерных боеприпасов (ЯБП). Скажем, незабвенный Х. Кристенсен, отличающийся весьма вольными оценками и методиками оценки российских ядерных арсеналов, по отношению к китайцам куда более строг и адекватен, и его число равняется 290 ЯБП. В целом, считается практически большинством, что китайский арсенал чуть-чуть уступает французскому (290-300 ЯБП) или примерно ему равен.



Есть, конечно, и совсем уж опереточные "оценщики", вроде стокгольмского института СИПРИ, которые на полном серьезе публикуют оценки, например, российских арсеналов с точностью до 1 боезаряда (!!!), и оценки его роста или сокращения. Разумеется, берут всю эту "цифирь" бравые шведские исследователи, изучая схождение трещин на потолке, возможно, еще и вдохновляясь мухоморами, по заветам воинственных предков. Но речь не о частных лицах, а о целом генерале и стоящей за ним мощной спецслужбе, и той работе, которой они занимаются. Или чем они там занимаются?



"Точные оценки и прогнозы" из прошлого

Итак, давайте разберемся с тем, что там РУМО говорило о китайских арсеналах ранее, и не только оно, и станет ясно, стоит ли вообще верить тому, что это ведомство публикует. Обратимся к прошлому. В апреле 1980 г. РУМО выпустило доклад о развитии ЯО в Китае, где умудрилось напортачить с оценкой текущего на тот момент арсенала, написав 150-160 ЯБП в тексте доклада и 360 (!!!) в таблицах к нему. Доклад, между прочим, не для фермеров в Айове, а для Конгресса и Белого Дома! Но с прогнозами на будущее армейские разведчики выступили еще ярче — они пообещали, что в 1989 г. у Китая будет 596 (какая точность!) ЯБП, а в 1994 г. — 818 (опять точность до заряда) боеприпасов. Разумеется, наврали разведчики и с текущим арсеналом, и с оценками. Важно-то было другое — рассказать о "поразительном росте" и наобещать еще более яркий взлет на будущее у потенциального тогда еще союзника. Вспомним, что тогда СССР был еще "на ножах" с КНР, а американцы тогда обхаживали Пекин, но все закончилось событиями 1989 г., когда дружбе пришел конец. Но и тогда американцы с подозрением смотрели на Китай.



Самое смешное, что РУМО, впоследствии поняв, что село впросак, начало редактировать текст доклада — на уровне различных "неполживых" экспертов-прогнозистов, редактирующих свои старые посты с прогнозами в Интернете. Но полный текст в итоге все же сохранился.



В 1985 г. РУМО в течение одного года оценило китайские арсеналы трижды и абсолютно разными цифрами — от менее 200, до 300 и почти 400 (!) ЯБП. Прошло 15 лет, позор начала 80-х, видно, забылся, и в 1999 г. РУМО оценивает арсеналы КНР… опять цифрой меньше 200 ЯБП — от 140 до 157 ЯБП. Но пообещали "рост более, чем вдвое" к 2020 г. — от 358 до 464 ЯБП, объясняя это тем, что развертывание ПРО США (тогда как раз разговоры о выходе из ДПРО шли уже вовсю) заставит китайцев это сделать. Да, арсеналы Поднебесной подросли, но совсем не так, как прогнозировалось. Опять поразительная точность в прогнозах до единого боезаряда, и опять абсолютная чушь. Видимо, если разведка или независимые исследователи начинают прикидывать засекреченные параметры с такой точностью, они просто прикрывают этим свое незнание и то, что они просто врут.



"Выращивание шампиньонов" в Белом доме

И вот теперь генерал Эшли рассказывает про все те же "пару сотен зарядов" и обещает увеличение вдвое. При этом опять врет и про реальный арсенал Китая, зачем-то занизив его, и про увеличение. Причем само его ведомство под "вдвое" имеет в виду не 400 зарядов от тех "пары сотен", а 600 (очевидно, от тех же 280-290). В общем, все ясно и с РУМО, и с генералом, тиражирующими одну и ту же чушь десятилетиями. При этом, вероятно, там вполне известны реальные и трезвые оценки и китайского арсенала и перспектив его роста. Но свое начальство и мир РУМО продолжает "держать за шампиньонов". Есть такая поговорка у американцев, когда человек хочет сказать, что не надо ему врать и вешать лапшу на уши, он говорит, мол, "я не гриб (шампиньон), не надо меня держать в темноте и кормить… отходами жизнедеятельности".



Ладно бы, только в РУМО сидели такие "честные специалисты". Оценки других разведывательных ведомств США также отличаются разнообразием и бессмыслицей, хотя и не всегда. Так, оценки ЦРУ тоже "скачущие", например, в 1999 г. они оценивали аж в 320 ЯБП, которых не было у Китая и в помине, при том, что в 1996 г. было на сотню меньше. Но Лэнгли хотя бы не лепит прогнозов о двукратном росте каждый раз. В целом, конечно, понятно, зачем РУМО несет подобную околесицу — задача стоит напугать руководство и Конгресс, чтобы выделили средств, причем, наверное, даже не на модернизацию и тем более увеличение арсенала США (с этим плохо и в РУМО знают об этом), а на улучшение разведывательных возможностей РУМО. Достойная цель, что и говорить…



А что может быть в реальности?

Но есть ли реальные возможности для китайских друзей нарастить арсеналы вдвое за 10 лет? Мы оставим за скобками тот факт, что китайцы избегают пусков своих современных БРПЛ и МБР на максимальную дальность, и даже части БРСД, ограничиваясь пусками в пределах национальной территории, примерно 3500 км (то есть это оружие не может считаться межконтинентальным и надежным в этом вопросе). Вероятно, у Пекина есть проблемы с боевыми блоками, и их скрывают, то ли от мира, то ли от руководства. Но могут ли они просто нарастить арсенал? В теории — да, могут. Но между теорией и практикой бывает немалого размера пропасть, которую не всегда можно перепрыгнуть. Пути тут два — или рост числа носителей и самих зарядов, или замена моноблочных ракет на многозарядные.



Так, у китайцев теперь есть относительно отработанная (если забыть сказанное в предыдущем абзаце) технология РГЧИН, разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Несмотря на то, что обладание подобным достижением в КНР декларировалось аж с конца 80-х как практически решенный вопрос, реально это случилось только совсем недавно. Причем реально испытанные РГЧ насчитывали не более 2, по некоторым данным, 3, боевых блоков. Считается, что модификация МБР DF-5B уже оснащается РГЧИН с 2 или 3 ББ, таких ракет порядка 10, а 10 оставшихся ШПУ заняты моноблочными ракетами первой модификации. Сейчас разрабатывается третья модификация, но и у нее будет примерно то же количество ББ на ракете — ими, очевидно, заменят 10 МБР первой модификации, что даст в сумме порядка 60 ББ. Но все остальные китайские МБР, БРПЛ и БРСД на вооружении — моноблочные. За исключением МБР DF-41, про которую много разговоров и обещаний, но которая до сих пор не встала на боевое дежурство. Если послушать китайских блогеров, журналистов и прочих мало разбирающихся в вопросе людей, то 41-я ракета обладает чудесными свойствами вроде дальности до 14 тыс. км и 14 ББ на ракете. Но реальные оценки и по дальности несколько скромнее, и уж, конечно, по количеству ББ — самые оптимистичные говорят о 5-6 ББ, а более трезвые говорят о не более 3-4. Возможностей для взрывного роста числа МБР даже мобильного типа также пока не просматривается, хотя оценки, скажем, по DF-41 и DF-31AG (подвижный комплекс, в отличие от предыдущих DF-31A, выполнен не на прицепе, а на самоходном шасси в духе "Темп-2С" или "Тополь") говорят о возможности получить порядка 20-30 DF-41 и 36-48 моноблочных DF-31AG через десятилетие. Аспирантура в СССР конца 1980-х годов





Недавно состоялся второй пуск новой БРПЛ JL-3. Правда, полноценным летным испытанием, с некоторой вероятностью, он не являлся — имеющееся видео старта наводит на мысли о полноценном испытании только первой, и, возможно, частично второй ступени трехступенчатого изделия. Но это, в общем, не так важно — процесс идет, главное, чтобы он не стал таким длительным, как с ее предшественницей JL-2, которую доводили почти полтора десятилетия. Но и про JL-3 сразу начали распространять горячечные "оценки" про 12-14 ББ на БРПЛ и дальность опять же в 12-14 тыс. км. Разумеется, ни одна БРПЛ даже не китайская, а наша или американская — на такое неспособна. И сам факт "многозарядности" JL-3 нуждается хоть в каком-то подтверждении. Но даже если это так, вряд ли там будет больше 3-4 ББ на ракету. К тому же, про предыдущую БРПЛ JL-2 тоже было много китайских сказок "о крадущихся тиграх и затаившихся драконах", о ее высоких характеристиках и наличию РГЧИН, но никаких подтверждений последнему как развернутой модификации ракеты как не было, так и нет. Тем не менее, возможность увеличить свои МСЯС на минимум несколько ПЛАРБ (безотносительно их реальной боеготовности) у КНР за ближайшие 10 лет, конечно, имеется, и тут Китай может тоже нарастить свои арсеналы на несколько десятков зарядов (особенно в случае наличия РГЧИН у JL-3 и успеха программы в целом). Взрывного роста парка китайских бомбардировщиков тоже пока ожидать не стоит, как и числа зарядов на них — дело в том, что китайские КР наземного и авиационного базирования пока что исключительно неядерные. Возможно, что-то тут и изменится, а возможно и нет. А вот парк ракет средней дальности КНР может нарастить куда солиднее, поскольку показанные темпы производства это могут подтвердить. Но далеко не все китайские БРСД — ядерные. Много и с обычными БЧ. Будет ли наращен арсенал ЯБП под них вслед за парком носителей — это вопрос.



То есть вероятность роста китайского арсенала если не в 2, то в 1,5 раза имеется. Но практика показывает, что китайцы не стремятся ко взрывному росту, и их арсенал растет крайне медленно. Хотя, с учетом американской программы ПРО, которая практически никак не угрожает совершенному арсеналу СЯС России, но малочисленному и намного более отсталому арсеналу КНР — угрожает куда больше, как минимум, в перспективе. Рано или поздно американские противоракеты научатся сбивать хотя бы примитивные МБР, и не в совсем тепличных условиях — или не научатся. Ответом Китая тут может быть как рост совершенства арсенала (комплексы средств преодоления ПРО, работы по гиперзвуковым маневрирующим и/или планирующим ББ, пусть и куда более примитивным, чем "Авангард", совершенствование обычных ББ), так и количественный рост, как за счет частичного оснащения РГЧИН, так и увеличения числа носителей. Но Китай достаточно трезво оценивает возможности ПРО США, да и, вероятно, российские товарищи явно не отказываются делиться информацией по данному вопросу — позиции двух держав по вопросам ПРО согласованы и никто этого не скрывает. Да и данные о том, что будущая DF-41 будет размещаться у российской границы, практически под русским "зонтиком" систем обнаружения и защиты тоже многое говорит о реальных отношениях Москвы и Пекина в вопросах стратегической стабильности и общего потенциального противника №1. Проект «Северный поток II» в свете доктрины Маккиндера



Поэтому рваться из сухожилий и "раздувать" арсенал Пекин не будет, да, возможно, и не может. Нарастить — безусловно, нужно, и это будет сделано. Но вряд ли этот рост будет соответствовать тем сказкам, которые рассказывают американские разведчики своему руководству и миру.



Тут, правда, напрягает один аспект — руководство одной из двух сверхдержав снабжается явно ангажированной и недостоверной информацией по важному вопросу. И это длится десятилетиями. А по другим, еще более важным вопросам, что творится? Неужели то же самое? Тогда и удивляться неадекватным реакциям американских руководителей, в общем, не приходится. Но только вот ошибки и преступления разведчиков в вопросах информирования высшего руководства такой страны могут привести ситуацию в мире к очень опасной черте. Недавно мы уже разбирались с высказываниями главы DIA (Разведывательное оборонное агентство) МО США, по-нашему — начальника Разведывательного управления МО США, или РУМО, генерал-лейтенанта Роберта Эшли-младшего. Тогда, в конце мая, он соврал, выступая в Институте Хадсона, о том, что Россия якобы проводит замаскированные ядерные испытания. Генерал тогда крупно сел в лужу, но, как выясняется, он тогда же наговорил и по другим вопросам много "прекрасного". Видно, если уж врать, то про все. В частности, он соврал и о Китае.Он заявил, что, по оценкам его ведомства, ожидает, что "в течение следующего десятилетия Китай, вероятно, по крайней мере удвоит численность своего ядерного арсенала". Когда его спросили, а с какой цифры, собственно, удваивать будем, он ответил так: "по нашим оценкам, количество боеголовок, которые есть у китайцев, составляет где-то пару сотен." Конечно, "где-то пара сотен" — это весьма странная оценка. Если отбросить городских сумасшедших с их апокалипсическими оценками в тысячи ракет и зарядов Китая, то среди исследователей этого вопроса и организаций оценки начинаются от 250-270 и до 450-480 зарядов.Но наиболее разумные и опирающиеся на что-то оценки крутятся вокруг цифр 280-300 ядерных боеприпасов (ЯБП). Скажем, незабвенный Х. Кристенсен, отличающийся весьма вольными оценками и методиками оценки российских ядерных арсеналов, по отношению к китайцам куда более строг и адекватен, и его число равняется 290 ЯБП. В целом, считается практически большинством, что китайский арсенал чуть-чуть уступает французскому (290-300 ЯБП) или примерно ему равен.Есть, конечно, и совсем уж опереточные "оценщики", вроде стокгольмского института СИПРИ, которые на полном серьезе публикуют оценки, например, российских арсеналов с точностью до 1 боезаряда (!!!), и оценки его роста или сокращения. Разумеется, берут всю эту "цифирь" бравые шведские исследователи, изучая схождение трещин на потолке, возможно, еще и вдохновляясь мухоморами, по заветам воинственных предков. Но речь не о частных лицах, а о целом генерале и стоящей за ним мощной спецслужбе, и той работе, которой они занимаются. Или чем они там занимаются?Итак, давайте разберемся с тем, что там РУМО говорило о китайских арсеналах ранее, и не только оно, и станет ясно, стоит ли вообще верить тому, что это ведомство публикует. Обратимся к прошлому. В апреле 1980 г. РУМО выпустило доклад о развитии ЯО в Китае, где умудрилось напортачить с оценкой текущего на тот момент арсенала, написав 150-160 ЯБП в тексте доклада и 360 (!!!) в таблицах к нему. Доклад, между прочим, не для фермеров в Айове, а для Конгресса и Белого Дома! Но с прогнозами на будущее армейские разведчики выступили еще ярче — они пообещали, что в 1989 г. у Китая будет 596 (какая точность!) ЯБП, а в 1994 г. — 818 (опять точность до заряда) боеприпасов. Разумеется, наврали разведчики и с текущим арсеналом, и с оценками. Важно-то было другое — рассказать о "поразительном росте" и наобещать еще более яркий взлет на будущее у потенциального тогда еще союзника. Вспомним, что тогда СССР был еще "на ножах" с КНР, а американцы тогда обхаживали Пекин, но все закончилось событиями 1989 г., когда дружбе пришел конец. Но и тогда американцы с подозрением смотрели на Китай.Самое смешное, что РУМО, впоследствии поняв, что село впросак, начало редактировать текст доклада — на уровне различных "неполживых" экспертов-прогнозистов, редактирующих свои старые посты с прогнозами в Интернете. Но полный текст в итоге все же сохранился.В 1985 г. РУМО в течение одного года оценило китайские арсеналы трижды и абсолютно разными цифрами — от менее 200, до 300 и почти 400 (!) ЯБП. Прошло 15 лет, позор начала 80-х, видно, забылся, и в 1999 г. РУМО оценивает арсеналы КНР… опять цифрой меньше 200 ЯБП — от 140 до 157 ЯБП. Но пообещали "рост более, чем вдвое" к 2020 г. — от 358 до 464 ЯБП, объясняя это тем, что развертывание ПРО США (тогда как раз разговоры о выходе из ДПРО шли уже вовсю) заставит китайцев это сделать. Да, арсеналы Поднебесной подросли, но совсем не так, как прогнозировалось. Опять поразительная точность в прогнозах до единого боезаряда, и опять абсолютная чушь. Видимо, если разведка или независимые исследователи начинают прикидывать засекреченные параметры с такой точностью, они просто прикрывают этим свое незнание и то, что они просто врут.И вот теперь генерал Эшли рассказывает про все те же "пару сотен зарядов" и обещает увеличение вдвое. При этом опять врет и про реальный арсенал Китая, зачем-то занизив его, и про увеличение. Причем само его ведомство под "вдвое" имеет в виду не 400 зарядов от тех "пары сотен", а 600 (очевидно, от тех же 280-290). В общем, все ясно и с РУМО, и с генералом, тиражирующими одну и ту же чушь десятилетиями. При этом, вероятно, там вполне известны реальные и трезвые оценки и китайского арсенала и перспектив его роста. Но свое начальство и мир РУМО продолжает "держать за шампиньонов". Есть такая поговорка у американцев, когда человек хочет сказать, что не надо ему врать и вешать лапшу на уши, он говорит, мол, "я не гриб (шампиньон), не надо меня держать в темноте и кормить… отходами жизнедеятельности".Ладно бы, только в РУМО сидели такие "честные специалисты". Оценки других разведывательных ведомств США также отличаются разнообразием и бессмыслицей, хотя и не всегда. Так, оценки ЦРУ тоже "скачущие", например, в 1999 г. они оценивали аж в 320 ЯБП, которых не было у Китая и в помине, при том, что в 1996 г. было на сотню меньше. Но Лэнгли хотя бы не лепит прогнозов о двукратном росте каждый раз. В целом, конечно, понятно, зачем РУМО несет подобную околесицу — задача стоит напугать руководство и Конгресс, чтобы выделили средств, причем, наверное, даже не на модернизацию и тем более увеличение арсенала США (с этим плохо и в РУМО знают об этом), а на улучшение разведывательных возможностей РУМО. Достойная цель, что и говорить…Но есть ли реальные возможности для китайских друзей нарастить арсеналы вдвое за 10 лет? Мы оставим за скобками тот факт, что китайцы избегают пусков своих современных БРПЛ и МБР на максимальную дальность, и даже части БРСД, ограничиваясь пусками в пределах национальной территории, примерно 3500 км (то есть это оружие не может считаться межконтинентальным и надежным в этом вопросе). Вероятно, у Пекина есть проблемы с боевыми блоками, и их скрывают, то ли от мира, то ли от руководства. Но могут ли они просто нарастить арсенал? В теории — да, могут. Но между теорией и практикой бывает немалого размера пропасть, которую не всегда можно перепрыгнуть. Пути тут два — или рост числа носителей и самих зарядов, или замена моноблочных ракет на многозарядные.Так, у китайцев теперь есть относительно отработанная (если забыть сказанное в предыдущем абзаце) технология РГЧИН, разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Несмотря на то, что обладание подобным достижением в КНР декларировалось аж с конца 80-х как практически решенный вопрос, реально это случилось только совсем недавно. Причем реально испытанные РГЧ насчитывали не более 2, по некоторым данным, 3, боевых блоков. Считается, что модификация МБР DF-5B уже оснащается РГЧИН с 2 или 3 ББ, таких ракет порядка 10, а 10 оставшихся ШПУ заняты моноблочными ракетами первой модификации. Сейчас разрабатывается третья модификация, но и у нее будет примерно то же количество ББ на ракете — ими, очевидно, заменят 10 МБР первой модификации, что даст в сумме порядка 60 ББ. Но все остальные китайские МБР, БРПЛ и БРСД на вооружении — моноблочные. За исключением МБР DF-41, про которую много разговоров и обещаний, но которая до сих пор не встала на боевое дежурство. Если послушать китайских блогеров, журналистов и прочих мало разбирающихся в вопросе людей, то 41-я ракета обладает чудесными свойствами вроде дальности до 14 тыс. км и 14 ББ на ракете. Но реальные оценки и по дальности несколько скромнее, и уж, конечно, по количеству ББ — самые оптимистичные говорят о 5-6 ББ, а более трезвые говорят о не более 3-4. Возможностей для взрывного роста числа МБР даже мобильного типа также пока не просматривается, хотя оценки, скажем, по DF-41 и DF-31AG (подвижный комплекс, в отличие от предыдущих DF-31A, выполнен не на прицепе, а на самоходном шасси в духе "Темп-2С" или "Тополь") говорят о возможности получить порядка 20-30 DF-41 и 36-48 моноблочных DF-31AG через десятилетие.Недавно состоялся второй пуск новой БРПЛ JL-3. Правда, полноценным летным испытанием, с некоторой вероятностью, он не являлся — имеющееся видео старта наводит на мысли о полноценном испытании только первой, и, возможно, частично второй ступени трехступенчатого изделия. Но это, в общем, не так важно — процесс идет, главное, чтобы он не стал таким длительным, как с ее предшественницей JL-2, которую доводили почти полтора десятилетия. Но и про JL-3 сразу начали распространять горячечные "оценки" про 12-14 ББ на БРПЛ и дальность опять же в 12-14 тыс. км. Разумеется, ни одна БРПЛ даже не китайская, а наша или американская — на такое неспособна. И сам факт "многозарядности" JL-3 нуждается хоть в каком-то подтверждении. Но даже если это так, вряд ли там будет больше 3-4 ББ на ракету. К тому же, про предыдущую БРПЛ JL-2 тоже было много китайских сказок "о крадущихся тиграх и затаившихся драконах", о ее высоких характеристиках и наличию РГЧИН, но никаких подтверждений последнему как развернутой модификации ракеты как не было, так и нет. Тем не менее, возможность увеличить свои МСЯС на минимум несколько ПЛАРБ (безотносительно их реальной боеготовности) у КНР за ближайшие 10 лет, конечно, имеется, и тут Китай может тоже нарастить свои арсеналы на несколько десятков зарядов (особенно в случае наличия РГЧИН у JL-3 и успеха программы в целом). Взрывного роста парка китайских бомбардировщиков тоже пока ожидать не стоит, как и числа зарядов на них — дело в том, что китайские КР наземного и авиационного базирования пока что исключительно неядерные. Возможно, что-то тут и изменится, а возможно и нет. А вот парк ракет средней дальности КНР может нарастить куда солиднее, поскольку показанные темпы производства это могут подтвердить. Но далеко не все китайские БРСД — ядерные. Много и с обычными БЧ. Будет ли наращен арсенал ЯБП под них вслед за парком носителей — это вопрос.То есть вероятность роста китайского арсенала если не в 2, то в 1,5 раза имеется. Но практика показывает, что китайцы не стремятся ко взрывному росту, и их арсенал растет крайне медленно. Хотя, с учетом американской программы ПРО, которая практически никак не угрожает совершенному арсеналу СЯС России, но малочисленному и намного более отсталому арсеналу КНР — угрожает куда больше, как минимум, в перспективе. Рано или поздно американские противоракеты научатся сбивать хотя бы примитивные МБР, и не в совсем тепличных условиях — или не научатся. Ответом Китая тут может быть как рост совершенства арсенала (комплексы средств преодоления ПРО, работы по гиперзвуковым маневрирующим и/или планирующим ББ, пусть и куда более примитивным, чем "Авангард", совершенствование обычных ББ), так и количественный рост, как за счет частичного оснащения РГЧИН, так и увеличения числа носителей. Но Китай достаточно трезво оценивает возможности ПРО США, да и, вероятно, российские товарищи явно не отказываются делиться информацией по данному вопросу — позиции двух держав по вопросам ПРО согласованы и никто этого не скрывает. Да и данные о том, что будущая DF-41 будет размещаться у российской границы, практически под русским "зонтиком" систем обнаружения и защиты тоже многое говорит о реальных отношениях Москвы и Пекина в вопросах стратегической стабильности и общего потенциального противника №1.Поэтому рваться из сухожилий и "раздувать" арсенал Пекин не будет, да, возможно, и не может. Нарастить — безусловно, нужно, и это будет сделано. Но вряд ли этот рост будет соответствовать тем сказкам, которые рассказывают американские разведчики своему руководству и миру.Тут, правда, напрягает один аспект — руководство одной из двух сверхдержав снабжается явно ангажированной и недостоверной информацией по важному вопросу. И это длится десятилетиями. А по другим, еще более важным вопросам, что творится? Неужели то же самое? Тогда и удивляться неадекватным реакциям американских руководителей, в общем, не приходится. Но только вот ошибки и преступления разведчиков в вопросах информирования высшего руководства такой страны могут привести ситуацию в мире к очень опасной черте. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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