Зачем американские лётчики носят шлемы с пятиконечной красной звездой

«…Подполковник Джейсон Монако поднялся на высоту шесть миль над пустыней, его истребитель взмыл в небо с хриплым ревом. Он накренил свой двухместный F-16D вправо, маневрируя против своих товарищей-пилотов. Через темный козырек шлема, он вдруг разглядел самолет своего «противника». Значит, плохие новости. «Ну, – сказал он, – мы только что умерли». В сером шлеме с пятиконечными красными звездами на каждой стороне, символизирующими коммунизм, Монако выглядел так, будто мог быть иностранным пилотом, атакующим американские самолёты. На самом деле он – командир 18-й эскадрильи «Агрессор» ВВС США, которая изображает «красных»....»

Истребители F-35 перебрасывают на Аляску

Так The Washington Post в публикации от 14 мая описала учения на военно-воздушной базе США Эйлсон на Аляске, где Пентагон, отмечает это издание, готовится к войне с Китаем и Россией.

Площадкой для военных игр является Аляскинский комплекс хребтов площадью 77 000 квадратных миль. Расположенная там база ВВС США Эйлсон модернизируется для подготовки пилотов к воздушным боям в современных условиях. В апреле на базу поступили первые из 54 новых самолётов F-35 стоимостью 80 млн долларов каждый. Запланированы десятки ангаров с климат-контролем, современные ракетные тренажеры класса «земля-воздух». Пентагон тренирует своих пилотов для борьбы с китайскими J-20 и российскими Су-57. Планы расширения базы предусматривают появление двух новых эскадрилий истребителей и увеличение числа лётчиков с 1750 до 3200. Размещаемые на базе самолёты пятого поколения находятся в пределах одного перелёта из Восточной Европы и Южной Кореи.

Для «погружения в атмосферу» будущей войны стены здания, где размещён штаб эскадрильи «Агрессор», украшены пятиконечными красными звёздами и портретами Сталина и Мао Цзэдуна. Во время инструктажа командир обращается к пилотам «Товарищи!», а завершается инструктаж исполнением гимна Советского Союза. В программе, известной как Skyborg, пилоты F-35 должны научиться управлять реактивными истребителями-беспилотниками с помощью комбинации искусственного интеллекта и дистанционного пилотирования, заявил заместитель министра ВВС США Уилл Ропер. 10-дневные учения проводятся три-четыре раза в год; проводятся такие учения и на базе ВВС Неллис в штате Невада.

Отрабатываются и другие виды вооружённого столкновения с РФ. В феврале 2020 года репетировалось нанесение ядерного удара по России. По сценарию учений Россия создала «внештатную ситуацию» и атаковала Европу, на что последовал ответный удар. В отработке конфликта с применением ядерного оружия участвовали глава Пентагона Марк Эспер и члены Конгресса США.

Американская техника, прибывшая на учения

В июне возобновятся крупнейшие учения НАТО Defender Europe 2020, которые первоначально предполагалось начать в марте. Пентагон разработал стратегию Multi-Domain Battle (сражение во многих средах), и предстоящие учения должны стать её проверкой в реальных условиях с использованием новых компонентов вооружённых сил – кибервойск, космических войск и др.

Планировалось, что в учениях примут участие 18 стран – 17 государств-членов НАТО плюс Грузия. Общая численность личного состава должна была составить почти 40 тыс. человек; предполагалось использовать тысячи единиц сухопутной техники, сотни летательных аппаратов и колоссальные количества боеприпасов всех классов. Основную массу войск (29 тыс. человек) в учениях в Европе должны были выставить США.

Танки на учениях

Согласно плану, учения должны были проходить на территории 10 стран, Германия должна служить основным логистическим узлом объединённой группировки НАТО. По сценарию конфликт происходит в 2028 году, войска Североатлантического альянса сталкиваются с условным противником из Восточной Европы. Намечалась одновременная высадка трёх воздушных десантов на разных участках условного фронта – в Латвии, Литве и Грузии.

Символика учений Defender Europe 2020

Однако вирусная инфекция внесла коррективы в эти планы. 25 марта генеральный инспектор бундесвера Э. Цорн заявил, что учения на территории Польши, Литвы и Германии отменены. Это в Центральной и Восточной Европе. А на Аляске американские пилоты продолжают отрабатывать удары по условному противнику, опознавательными знаками которого являются пятиконечные красные звёзды.