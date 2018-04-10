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Зачем Аману Тулееву кресло спикера

10 апреля 2018, 18:54  •  58 • В России

После отставки с поста кемеровского губернатора Аман Тулеев тут же переродился в спикера местного Заксобрания. «КП» обсудила с политологами Дмитрием Абзаловым и Борисом Надеждиным - к чему приведет такая «рокировочка».

1. На что вообще влияют спикеры региональных Заксобраний? Что это за должность?

Абзалов: Ну это аналог спикера Госдумы. Только в масштабах региона. Через областного спикера проходит утверждение основной части бюджетных потоков – ведь бюджет региона утверждают местные депутаты. В регионах с сильными экономическими позициями это важный пост. Но, думаю, Тулеев не рискнет бороться с новым ио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым - скорее он будет действовать по схеме "менторства".

2. У Тулеева большие проблемы со здоровьем. Говорят, он даже ходит с трудом. Есть опасения, что он больше будет проводить время в больнице, чем на работе. Есть ли защита от прихода к власти больного человека?

Абзалов: А вы Минтимера Шаймиева видели? Это бывший глава Татарстана. У него тоже возраст и проблемы со здоровьем, но это не мешает ему участвовать в местной политике в ранге "мудреца". По некоторым вопросам он доносит свою важную позицию, обеспечивает солидарность элит вокруг нового главы. Снять с должности по состоянию здоровья можно: если человек встать с кровати не может или у него проблемы с психикой. Но Кемерово - это особый регион. Там только Тулеев и был - он сидит с 97-го года. Через него выстроены все связи, все договоренности. Тулеев, надеюсь, будет обеспечивать поддержку новому губернатору.

Надеждин: С моей колокольни видится, что это неправильное решение Тулеева - идти спикером. Он реально очень пожилой и больной человек. Такого еще не было, чтобы губернатор уходил, а на следующей день перерождался, как птица-феникс. Не думаю, что он долго пробудет спикером. Мне кажется, он просто еще не все успел порешать по поводу детей, собственности и прочего своего наследства, ведь его уход планировался чуть позже. Как только все дела утрясет - уйдет на пенсию. Поймите, Тулеев может вообще на работу не ходить, и никто этого не заметит - все будет хорошо в Кемеровской области.

3. Чуть ли не в каждой губернии или национальной республике у нас появляется некая «золотая рота» непотопляемых чиновников – их тасуют с одного поста на другой. Что с ними делать?

Абзалов: Губернаторов-старожил почти не осталось. Понятно, что есть средние чиновники, которые постоянно переходят с одного места на другое. Вот Бурятия. Пришел новый губернатор, а старые министры в правительстве остались. Но говорить о том, что это совсем непотопляемые чиновники, нельзя. Просто других не было. И их нельзя сравнивать с губернаторами. У Тулеева есть политические вес, а новички - они пока просто аппаратные работники, технократы.

Надеждин: Ничего. Если человек встроен в систему региональной власти и нормально работает - пусть себе живет. У нас таких полно: был депутатом, потом стал министром, потом губернатором - обычная история. Лишь бы это не превращалось в тотальную систему коррупционных кланов. В таких случаях силовикам надо устраивать периодические чистки региональных элит. Как, например, сейчас в Дагестане. Население это будет только приветствовать.

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