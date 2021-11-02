Зачем Африке кормить Россию: у нас будет база в Красном море • 231 • Аналитика © AP Photo / Hussein Malla Усиление позиций России в Африке вызывает беспокойство не только на Западе — у нас тоже очень волнуются на этот счет. Причем переживают не только те, кто, прикрываясь демагогией в духе "зачем нам опять кормить негров", просто выступает против любого укрепления наших глобальных позиций, но и те, кто совершенно искренне волнуются, что "ничего у нас не получается, ничего-то мы не умеем". Вот и в Африке не сможем закрепиться: не пустят нас американцы и французы! А наши власти тормозят, не могут отжимать то, что нам нужно, — примерно такие рассуждения зачастую слышны насчет самых разных стран. Ну хорошо, в Центрально-Африканской Республике получилось с военспецами, ну Мали сейчас зовет наших чевэкашников — но серьезные стратегические шаги где? Очень показательна в этом смысле история с нашей военно-морской базой в Судане. Глава государства Омар аль-Башир давно уже призывал Россию (а у нас давние связи с этой страной) быть активнее — "мы будем для вас воротами в Африку", говорил генерал во время своего визита в Москву три года назад. Тогда же, судя по всему, и была достигнута принципиальная договоренность о создании на Красном море около Порт-Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Пока готовилось само соглашение, власть в Судане сменилась: военные свергли аль-Башира. Но новый лидер генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан не только тут же приехал в Россию (на первый саммит "Россия — Африка", проходивший осенью 2019-го в Сочи), но и не отказался от договоренностей. И в конце прошлого года соглашение о создании базы было подписано. Однако весной нынешнего года появились сообщения о приостановке реализации проекта — и некоторые аналитики в России как будто даже обрадовались: ну вот, мы же говорили, ничего не получится. И вот неделю назад в Судане произошло то, что на Западе назвали военным переворотом. В реальности же генерал аль-Бурхан распустил сформированное вместе с гражданскими правительство, пообещав все равно провести в 2023 году выборы. Правление военных для Судана совершенно привычно — вся его 65-ти летняя история может быть сведена к фамилиям трех генералов. Сначала правил Ибрахим Аббуд (шесть лет), потом фельдмаршал Джафар Нимейри (16 лет), а затем маршал Омар аль-Башир (30 лет). В короткие промежутки правили гражданские (которым передавали власть генералы), но каждый раз их руководство заканчивалось смутой и очередным военным переворотом. Абдель Фаттах аль-Бурхан, судя по всему, не настроен на многолетнее единоличное правление — если, конечно, законы суданской истории не поставят в очередной раз вопрос выбора между правлением гражданских и существованием страны как таковой. Судан очень долго находился под американскими санкциями — и как раз в последние пару лет Штаты стали ослаблять их. В том числе ради того, чтобы воспрепятствовать российско-суданскому сближению — проще говоря, не допустить создания нашей базы на Красном море. Несмотря на американские усилия, Судан не собирается отказываться от российской базы — и нынешние события лишь подтвердили это. Вчера в РИА Новости вышло интервью аль-Бурхана — первое с момента "переворота". То, что суданский лидер дал интервью именно российскому СМИ, само по себе о многом говорит, но еще важнее то, что генерал сказал про отношения с нашей страной: "Приветствуем позицию России, заключающуюся в том, что правительства и народы должны иметь право на самоопределение. Мы уважаем и ценим Россию: она прежде всего — друг суданцев, а не просто поддерживает режимы. Позиция России всегда искренняя, она смотрит с открытыми глазами, а другие смотрят с одного угла и видят только наполовину наполненный стакан". Это не лесть и не заигрывание — суданский лидер понимает, что Россия не ведет двойной игры. Да, нам нужна база на Красном море — но и Судану нужно укрепить свою независимость от внешнего давления. Штаты 30 лет давили на Хартум (доведя дело, в том числе, и до раздела страны — отделения Южного Судана), Международный уголовный суд в Гааге даже выдал ордер на арест президента аль-Башира — а теперь они заигрывают с новой властью, обхаживают генералов. Не забывая при этом давить на них с требованиями передать власть гражданским. Может ли в этих условиях суданское руководство доверять американцам? Конечно, нет — более того, именно для противодействия подобному давлению Хартуму и нужна русская база. Так что все честно: есть обоюдный интерес в ее создании. Понятно, что Штаты будут и дальше пытаться сорвать проект в Порт-Судане, но никто и не ожидал, что России будет легко закрепиться на Красном море. В этом же интервью аль-Бурхан объяснил свою позицию по базе: "База является частью соглашения. У нас есть соглашение, частью которого является создание базы. Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть некоторые замечания, которые нам нужно устранить. Мы привержены международным договоренностям и продолжим их реализовывать до конца". Соглашения, о которых говорит суданский лидер, подразумевают и военно-техническое сотрудничество ("У нас давнее и непрерывное сотрудничество с Россией. Мы будем его всецело поддерживать, потому что Россия всегда честна в своих отношениях с нами и стремится к развитию сотрудничества и развитию суданских вооруженных сил", — сказал аль Бурхан), и российские инвестиции ("Были беседы об инвестициях, это непростые вопросы. Мы начали диалог. Надеемся, что вскоре увидим эти инвестиции в реальности. Говорят об инвестициях в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство. Я думаю, что все идет хорошо"). И то, и другое тоже в интересах обеих стран — России выгодны и продажи оружия, и инвестиции в суданскую экономику (в частности, в строительство нефтеперерабатывающего завода в том же Порт-Судане). Интерес России к Судану не ограничивается военно-морской базой и продажей оружия — страна действительно может стать для нас воротами в Африку. Да, не единственными, но очень важными. Причем важен еще и ее пример для других — в том числе южных — соседей. Ведь хотя Судан относится к арабскому миру, а не к Черной Африке, он граничит с Центрально-Африканской Республикой (где наше присутствие уже достаточно серьезно), с Чадом и чрезвычайно важной Эфиопией (в 70-80-е бывшей частью советской сферы влияния на континенте). Если у Судана получится отстаивать свои интересы за счет сближения с Россией, это станет хорошим примером для других африканских стран, разрывающихся между проникновением внешних игроков и стремлением сохранить независимость. Потому что Россия не стремится подчинить себе, не вмешивается во внутренние дела, не навязывает чуждые "ценности" (прикрывая этим свою геополитическую экспансию) — она честно предлагает взаимовыгодное сотрудничество. Да, у нашей страны нет столько денег, сколько у китайцев, она не может использовать метод кнута (санкционного, в том числе) и пряника, как американцы, у нас нет фактора исламского братства (как у Турции или Саудовской Аравии) — но при этом именно сотрудничество с Россией может стать для Судана и других африканских стран (да и не только для них) важнейшим инструментом укрепления собственной независимости и отстаивания национальных интересов перед лицом других игроков. А это дорогого стоит — куда больше любых денег. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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