Зачем абхазам новая революция

ПОРУГАННЫЕ ГОССВЯТЫНИ

Кабинет Президента Абхазии невелик (в России в таких ютятся руководители госконтор) и тщательно разграблен.

- Привет, - здороваюсь.

Из комнаты отдыха, откуда торчала свежесломанная мебель, выглянули два свирепых мятежника.

- Революционный привет, мужики, – говорю. -Я так, посмотреть...

Молчат.

Оглядываюсь.

Как и полагается на переворотах - имя хозяина кабинета - Рауля Хаджимбы уничтожено первым. Фамилия «Хаджимба» остервенело сцарапана даже с позолоченных табличек у входа. То ли напильником, то ли ногтями.

Администрация президента Абхазии.

На столе валяется государственный штандарт. Безнадежно ищу другие госсвятыни.

9 января, когда Хаджимба вдруг решил уехать с работы пораньше, и немного разминулся с восставшими, ворвавшимися в этот кабинет, то второпях он оставил все. Даже госсимволы – старинную шашку XIX века и новый Президентский Посох (старый - был украден при предыдущем перевороте).

И вот снова – не вижу ни шашки, ни посоха. Опять украли. Говорят, шашку видели у кого-то, и вроде даже обещали вернуть...

- Ты хочешь сфотографировать наш позор, брат? – подлетел взволнованный абхаз. - Хочешь показать, что мы дикари?

- Вы не дикари, - пожимаю плечами. - Но это (указываю на брошенный флаг) реальность. Факт. Я его регистрирую. Это моя работа, брат...

Парламент под присмотром восставших проголосовал за «рекомендацию» уйти президенту в отставку. Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Иду в комнату отдыха президентского кабинета.

- Стоять! – тихо сказали революционеры. - Назад. Там жесткая разруха. Такие фото нам в прессе не нужны...

- А мне плевать, что вам нужно, - вежливо замечаю. - Я журналист, а вы не полицейские.

Высокий горец изумленно замолк. Он рукой нащупывал в воздухе спасительное слово, и никак не находил. Или он боролся с искушением придушить меня.

- Покиньте помещение, - наконец прохрипел он.

- Неа...

Пру вперед.

А сам думаю – успею ли до драки рассказать этому абхазскому патриоту, хорошему и искреннему (как потом выяснится) парню, главное.

Я нес священное послание. От народу к народу.

«ХВАТИТ ИМ МУЧИТЬСЯ. ПУСТЬ ВХОДЯТ В СОСТАВ РОССИИ»

На границе с Абхазией сотрудница таможни при досмотре рюкзака, опознала во мне странствующего по революциям журналиста. И попросила «обязательно передайте абхазам».

- Передать?! – удивился я.

- Спросите их - как можно каждый раз силой захватывать власть?! – недоумевала она. — Это также глупо и безответственно. Вы передайте им – хватит ломать, пора строить! Я давно работаю на границе – жалко мне абхазов. Хватит им мучится – пусть входят в состав России. И работой своей пожертвую – не будет границы, но хоть заживут они по-человечески...

Я пообещал передать, конечно, но по дороге в Сухум подумал – как же все-таки прекрасно наше трогательное, русско-забористое мессианство.

В Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента.

Путешествуя по разным странам мира – от Индии до Мексики, при встрече с местными русскими (часто с командировочными дипломатами или бизнесменами) мы точно так же вели «кухонный» разговор. Мыли кости «аборигенам», мол, что с них взять.

Где-то милые, где-то странные, где-то неприятные, где-то полезные. Но всегда живущие как-то чуднО, как-то неправильно, не по-нашему, не по-русски...

И получалось, что и я ехал на абхазскую революцию, от лица всего русского народа подсознательно приговаривая: «Господи, что им спокойно-то не живется?!», «что им за ум то не взяться?!», «ну что за несчастный, горемычный народ!»

И это было так естественно, так (не побоюсь) генетически запрограммировано, что я вздрогнул.

А так ли это?

НА ТЕ ЖЕ КОРКИ

У Дома правительства курили пять сотен человек.

Еще столько же шумно роились во дворце. Что достаточно.

Для маленькой Абхазии и тысяча демонстрантов - уже революция.

Мятежники обживали дворец не торопясь.

Зевая, они выходили из правительства, покурить, обсудить революционные новости, чтоб очередной раз с удовольствием спросить: «ну и где Хаджимба? Где прячется? У русских на военной базе? Или дома сидит?»

"Надо стоять до конца". Оппозиция страны требует отставки президента Хаджимбы.Абхазская оппозиция намерена добиваться отставки главы республики Рауля Хаджимбы.

Президент терял страну стремительно. Парламент под присмотром восставших проголосовал за «рекомендацию» уйти президенту в отставку. Затем Верховный суд отменил итоги прошлогодних августовских президентских выборов, где Хаджимба одолел оппозиционера Квицинию с микро-разницей в 700 голосов.

Восставшие, кстати, поначалу не собирались восставать. Пришли, говорят, на обычный митинг «против фальсификации», и вдруг р-р-раз – они уже в президентском кабинете радостно бросают вверх бумаги, как конфетти.

Теперь они сидят в министерских кабинетах, где накрывают столы, поднимают тосты за «прекрасное, честное будущее». (Водку тут на всех этажах пили одну и ту же – то ли «спонсорскую», то ли просто у кого-то осталась недопитая с Рождества). Молодежь строит у запасных выходов баррикад на случай штурма...

В углу первого этажа пили коньяк лидеры революции. Их кабинеты охраняли, к счастью, трезвые автоматчики. Стволы, изъятые из президентской оружейной комнаты, торчали из под курток.

Из кабинетов доносились то торжествующие крики, то озадаченный гул. Затем оттуда обычно выскакивал один из лидеров революции, и важно говорил: «Мне срочно. На переговоры.»

- С президентом? – уважительно шептали ему в след одни.

- Или с Нургалиевым (зам главы Совбеза РФ)? Прилетел мирить нас, – говорили другие...

И что интересно. Все перешагивали эту дверь.

Она, грязная, разбитая лежала на земле под нудным зимним дождем, ее топтали, не замечая ее величия. А она достойна музея.

Я хорошо помню эту дверь. В разгар курортного сезона 2014 года ее вышибли сторонники нынешнего главы республики Хаджимбы, когда свергался предыдущий президент - Анкваб. Потом ее вернули на место. А теперь снова, Главная Дверь Государства валяется у ног ее граждан.

Я хорошо помню, как мы сидели с революционером Хаджимба в разграбленном его людьми дворце. Ночью демократический Рауль спал на диване в коридоре, а утром будущий президент сказал мне: «Вот увидите, теперь Абхазия заживет по другому» ...

Вижу, Рауль...

Тогда Хаджимба подобно Жириновскому обещал все и всем: абхазам – процветания, Москве – разрешения продажи недвижимости иностранцам (то есть россиянам), защиту их инвестиций. Сопротивление Анкваба выполнять условия Москвы, как здесь считается, и стала причиной его падения – эмиссар из России со всеми ее требованиями, говорят, был отправлен из президентского кабинета – ну скажем так – к черту. И скоро Анкваб был свергнут.

В Абхазии начались переговоры с оппозицией, взявшей президенсткую администрацию штурмом.

Рауль 15 лет рвался к власти, и готов был на все...

Но ни одного обещания Хаджимба так и не выполнил, и чем-то стал похож на позднего Януковича. Унылого, но незаменимого.

Люди президента не то чтоб любили, но терпели – не доверяя всем политикам-обманщикам по принципу «чума на оба ваших дома».

Москва после провала инвестиционных программ, где помощь большей частью разворовывалась, а у инвесторов (вроде экс-владельца трубного завода под Гудаутой Панова) изымалась, давно махнула рукой на «мандариновую республику». И тихо стала перекрывать Абхазии кислород. С 3-5 миллиардов рублей в год, помощь сократилась до полутора миллиардов.

Абхазия тихо подгнивала, уже не надеясь ни на что.

Кстати. Символическое фото. Первые часы революции-2020. Местная бабушка, ничего не зная о протестах, пришла в администрацию по пенсии что-то решить. Активисты ей говорят - "сегодня выходной день, присоединяйтесь к митингу».

Сейчас абхазский интернет аплодирует ее ответу: "А *** (зачем) вы мне нужны?"

А ВСЕ НАЧАЛОСЬ ИЗ-ЗА УБИЙСТВА ВОРА В ЗАКОНЕ

Но с другой стороны...

- А ты посмотри на это спокойнее, - советовал мой местный знакомый, попивая чудесный кофе в своеобразном народном полит-клубе - кофейне на центральной набережной «Брехаловке». - Абхазы не дикари, не клоуны. Более того, русским можно кое чему и поучиться. Абхазия, если честно, фактически одна из российских провинций. Здесь все наше – армия, валюта, пенсии, паспорта. Средняя зарплата как в любой российской провинции – 15-20 тысяч. Электричество почти даром. Да, неустроеность, да, нет промышленности, но поезди по нашим регионам – тоже самое. Но в отличие от русских с их фатализмом, они беспокойны, и пусть нелепо, но пытаются что-то изменить...

- Это, пока кровь не пролилась, - ворчу.

- Согласен, - кивнет потом депутат абхазского парламента Рауль Лоуа. - Капля крови, и тогда клан на клан, фамилия на фамилию и – гражданская война.

Именно Лоуа, начальник спецподразделения спецназа защищал в 2014 году этот дворец от сторонников Хаджимбы, но теперь и он, получается, революционер.

- У меня было несколько сотен бойцов, - вспоминает. - И мы продержались долго, отбили несколько атак. Но попробуй удержи толпу, если никого нельзя и пальцем тронуть...

В этот момент из-за спин автоматчиков выскользнул Великий Ахра.

Главный Революционер Абхазии-2020, он же официальный герой ДНР (позывной «Абхаз»), он же двоюродный брат вора в законе Ахра Авидзба.

За этим невысоким, крепко сбитым, улыбчивым парнем я «охотился» весь день.

Говорят, без Ахры, его друзей с Донбасса и влиятельного клана Авидзба, не было бы революции. Что на самом деле погубил Хаджимбу случай в сухумском кафе, где брата Ахры, вора-законника, расстреляли. И когда выяснилось, что один из нападавших служит в охране президента, герой ДНР срочно вернулся на родину и объявил Хаджимбе войну...

Вот и отомстил за брата. По-донецки и по-абхазски просто - взял вражеский объект.

- Бегу на переговоры, - улыбнулся моей просьбе об интервью Ахра, и исчез. И мне пришлось самому разбираться – кто на самом деле устроил в Абхазии революцию?

ПРОДОЛЖНИЕ СЛЕДУЕТ

P.S. Выборы президента Абхазии назначены на 21 марта. Заявлено, что на выборы пойдет главный соперник Хаджибы - Бжания.

Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков:

Россию не устраивает ситуация, при которой в Абхазии каждый новый политический цикл реализуется сценарий цветной революции или госпереворота. В Москве всегда выступали против подобных экстремальных практик. Они негативно сказываются как на социальной, так и на политической инфраструктуре даже в более развитых странах. А в условиях Абхазии постоянная смена власти путем силовых методов приводит не только к дисфункции государственных органов, но и разложению государственности в целом. Стратегическая стабильность и легитимность власти становятся жертвами сиюминутных эмоций и интересов. Дело не в тех или иных личностях, а в том, что каждый новый случай гражданского противостояния провоцирует следующий. Этот замкнутый круг несет в себе риск срыва всей государственной конструкции молодой республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники