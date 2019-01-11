Зачем Абэ снова едет в Москву говорить о Курилах

В январе в Москву должен приехать премьер Японии Синдзо Абэ, чтобы провести с президентом России Владимиром Путиным очередной раунд переговоров по южным Курильским островам. Визит Абэ уже омрачён реакцией российского МИД на необдуманные слова премьера, а также внесением в Госдуму законопроекта о запрете передачи этих островов японской стороне. На что рассчитывают в Токио?

Автор:

Кучер Егор

Активно продвигаемые Японией переговоры по заключению мирного договора с Россией и принадлежности Южных Курил с началом 2019 года приобретают новую проблематику. Дело даже не в том, что ещё раньше Владимир Путин и Синдзо Абэ в целом согласились разговаривать на основе договора 1956 года, затрагивающего два из четырёх южных Курильских островов.

Дело в том, что на господина Абэ в Японии оказывается серьёзное давление. Японцы вообще ждали бы от любого премьера – Абэ или нет – продолжения переговоров с Россией и успеха по итогам таких контактов. В то же время японскому премьеру пока похвастаться совершено нечем. От этого риторика вокруг «спорных» для Японии островов становится в этой стране более жёсткой и одновременно она всё больше утрачивает связь с реальностью.

Синдзо Абэ. Фото: www.globallookpress.com

В начале января Абэ позволил себе весьма некрасивое высказывание в адрес жителей Южных Курил, отметив, что Япония не будет просить граждан России уехать, а возьмёт острова вместе с ними. По логике Абэ, это весьма неоднозначное высказывание должно было звучать как послабление для России и готовность Токио идти на уступки.

10 января в Госдуму был внесён законопроект, который и вовсе запрещает передачу Южных Курил Японии. Просто и лаконично – нет, и всё. Отчасти этот законопроект можно рассматривать как реакцию на совершенно необдуманные слова Абэ. Однако не будем забывать, что это лишь законопроект. И пока что в Москве ждут в гости премьера Японии, ждут от него здравой позиции и готовности найти точки соприкосновения с тем, о чём будет говорить Владимир Путин.

Ситуация усложняется

Итак, 10 января в Госдуму был внесён законопроект «О территориальных претензиях к РФ со стороны Японии». Его внёс депутат ЛДПР Сергей Иванов, информация о законопроекте уже доступна в базе данных Госдумы. Проект закона предусматривает полный запрет на передачу Курильских островов.

С. Иванов. Фото: www.globallookpress.com

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он был разработан «в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий», в которых зафиксирована принадлежность четырёх Курильских островов Японии». В японском документе также была поставлена задача «прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий как территорий, принадлежащих Японии».