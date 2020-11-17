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«Зачастую аккаунты создавались заранее»: интернет-мониторинг выявил кампанию по дезинформации о конфликте в Карабахе

17 ноября 2020, 10:15  •  66 • В мире
С началом последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе в армяноязычном сегменте интернета был зафиксирован всплеск активности фейковых аккаунтов, с которых распространялась дезинформация, велось стравливание пользователей. Об этом в интервью RT рассказал Эдгар Григорян — руководитель проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator. По его словам, главными географическими источниками распространения дезинформации стали Азербайджан, Турция и Великобритания.
 
Последствия обстрела в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Степанакерт, 8 октября 2020 года Reuters © Hayk Baghdasaryan / Photolure
 

— Почему вы решили заняться мониторингом соцсетей на предмет подлинности аккаунтов и размещаемого на них контента?

— Всё началось в армянской социальной сети ArmFriends. С разных IP-адресов, как по команде, начали массово регистрировать новые аккаунты от имени якобы армянских пользователей. С этих аккаунтов внутри соцсети стали распространяться панические настроения. Мы приняли решение проанализировать не только ArmFriends, но и другие площадки.

— Какие именно?

— Facebook, Instagram, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники».

— Как выявлялись фейковые аккаунты?

— По сути, этим занимался искусственный интеллект. Он постоянно ищет новые источники информации, анализирует все существующие Telegram-каналы, все физические страницы пользователей «ВКонтакте», Facebook, Instagram.

— Какие сегменты интернета, по географическому принципу, вы изучали?

— В первую очередь мы анализировали Армению, Россию и СНГ. Затем начали производить замеры с привязкой к геолокации. То есть, когда пользователь оставляет комментарий, он попадает в область нашего мониторинга. Любая активность, оставленная в русскоязычных и армяноязычных группах, фиксировалась. Затем мы изучали аккаунты, которые проявляли эту активность. В дальнейшем мы заметили, что выявленные аккаунты оставляли сообщения и комментарии в англоязычных армянских пабликах и группах.

— Фейковые аккаунты были созданы с началом обострения военного конфликта в Карабахе?

— Зачастую аккаунты создавались заранее. Некоторым по несколько лет. Их заранее прокачивали, добавляли в них информацию. А в нужный момент их подключили (к распространению дезинформации. — RT). И это началось с первых дней войны.

— Сколько всего фейковых аккаунтов удалось обнаружить?

— С сентября и до 9 ноября в общей сложности мы выявили 6498 аккаунтов.

  • Эдгар Григорян
  • Facebook

— Какие были IP-адреса у выявленных фейковых аккаунтов и страниц? Из каких стран они велись?

— На первом месте Азербайджан — 31%. На втором месте Турция — 21%. На третьем месте неожиданно оказалась Великобритания — почти 19%.

— Это действительно британские пользователи, или могла быть была использована VPN-технология для изменения и маскировки настоящего IP-адреса?

— Английские VPN-адреса одни из самых дорогих. Владельцам бот-ферм проще использовать украинские или азиатские. Они в 15 раз дешевле английских. Да и сами британцы серьёзно следят за этим. Поэтому у нас есть все основания полагать, что это были не прокси- или VPN-технологии.

— Что общего было между выявленными фейковыми аккаунтами?

— Например, дублировался контент. Причём местами крайне дилетантски. Различные аккаунты размещали одни и те же комментарии. Как по заданию. Очевидно, что работали они по шаблону. Одна и та же смысловая нагрузка. Семантический анализ также выявил большое количество повторений одних и тех же выражений и эпитетов.

— Какую информацию распространяли фейковые аккаунты? В чём заключалась их общая идея, смысл?

— С первого дня внедрялась идея, что Армении не нужна Россия. Что армянская армия сильна сама по себе, что нужно отказываться от помощи России, что Россия оккупант. Основная цель была представить Россию в виде некоего тирана.

Всё это поддерживалось фейковой информацией, что армянская армия везде побеждает, что Азербайджан практически разгромлен. То есть полная дезинформация.

— Зачем нужно было убеждать армянских пользователей в том, что азербайджанские войска почти разгромлены?

— Это уводит людей от объективности в первую очередь. Второй вектор заключался в разжигании внутренней политической повестки. Критика и разделение армянских политических сил на два лагеря. Затем их стали противопоставлять друг другу и сталкивать между собой. Это раскачивание ситуации. Например, через неделю-полторы после начала боевых действий вбрасывалась мысль, что Пашинян уже всё продал и сдал Карабах, что всё уже предрешено.

— После окончания боевых действий активность фейковых аккаунтов сошла на нет?

— Нет. Работа продолжается. Основной смысл заключается в том, что нас (Армению. — RT) обманули и продали. Также всячески муссируется тема, что всё организовала Россия для расширения собственного влияния на Кавказе.

—  Центр управления фейками был один или имело место множество групп?

— Мой 15-летний опыт в политическом маркетинге позволяет утверждать, что всё было сделано централизованно, вся активность контролировалась из двух-трёх центров. А глобально всем дирижировал один центр.

— Удалось установить, где именно находится этот центр?

— Это практически невозможно сделать. Скорее всего, пользовались внутренней системой связи и через неё раздавали задачи.

— Какой ущерб нанесла Армении эта армия ботов и фейковых аккаунтов?

— Ущерб достаточно серьёзный, начиная от имиджевого, заканчивая моральным. Сами представьте: охват аудитории только по комментариям составил более 20 млн пользователей. Если бы не было этих вбросов, этой информационной войны, армяне получали бы достоверную информацию. При этом есть другой интересный факт, не просто так в самом Азербайджане в то же самое время начали купировать интернет. То есть люди, которые всё это подготовили, сначала выстроили оборону для своих сетей, а потом начали наступательную часть.

— Как пользователям защитить себя от дезинформации в интернете?

— Надо пользоваться верифицированными источниками информациями. Если вы подписаны на различные группы в соцсетях, администраторы этих групп должны быть более или менее известными людьми. Можно доверять источникам, которые работают в регионе уже много лет. Нельзя верить Telegram-каналам, которые только что появились.

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