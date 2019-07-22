Зачастили: в Молдову вновь прибыла инспекция из Европы

21 июля в Кишинёв прибыла с четырёхдневным визитом делегация от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – содокладчики ПАСЕ по Молдове Эгидиус Варейкис и Мэривонн Блонден. В их планах – лично дать оценку того, что происходит в Молдове после парламентских выборов, понять, действительно ли новая власть занимается деолигархизацией страны и насколько серьёзно эта власть настроена проводить реформы по совету «западных партнёров».

Четырёхдневная программа представителей Совета Европы достаточно насыщена: они встретятся с президентом Молдовы Игорем Додоном, со спикером парламента Зинаидой Гречаный и с депутатами всех парламентских фракций. А ещё – с судейской коллегией Конституционного суда, членами ЦИК и руководством Национального центра по борьбе с коррупцией.

«Цель визита еврочиновников – ознакомиться с последними политическими событиями в области функционирования демократических институтов после парламентских выборов в феврале 2019-го и конституционного и политического кризиса в июне этого года, а также с мерами, предпринятыми в области юстиции, борьбы с коррупцией, деполитизации системы правосудия, государственных учреждений и избирательных процессов», – сообщает п ресс-служба Кабинета министров Молдовы .

Эгидиус Варейкис и Мэривонн Блонден хотят также лично побеседовать с вице-премьером и министром внутренних дел Андреем Нэстасе, вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой, министром иностранных дел и европейской интеграции Николаем Попеску, министром юстиции Олесей Стамате. После встреч и переговоров представители Совета Европы смогут ответить на важный вопрос – возможна ли «деполитизация системы правосудия Молдовы». Впрочем, скорее всего, евродепутаты должны честно ответить на другой вопрос – не зря ли Европа разблокировала финансовую помощь Молдове?

Напомним, Эгидиус Варейкис, депутат от Литвы, входит в группу Европейской народной партии в ПАСЕ, Маривонн Блонден, французский депутат, входит в Группу социалистов, демократов и «зелёных».