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Зачастили: в Молдову вновь прибыла инспекция из Европы

22 июля 2019, 13:24  •  94 • Украина
21 июля в Кишинёв прибыла с четырёхдневным визитом делегация от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – содокладчики ПАСЕ по Молдове Эгидиус Варейкис и Мэривонн Блонден. В их планах – лично дать оценку того, что происходит в Молдове после парламентских выборов, понять, действительно ли новая власть занимается деолигархизацией страны и насколько серьёзно эта власть настроена проводить реформы по совету «западных партнёров».
Четырёхдневная программа представителей Совета Европы достаточно насыщена: они встретятся с президентом Молдовы Игорем Додоном, со спикером парламента Зинаидой Гречаный и с депутатами всех парламентских фракций. А ещё – с судейской коллегией Конституционного суда, членами ЦИК и руководством Национального центра по борьбе с коррупцией.
«Цель визита еврочиновников – ознакомиться с последними политическими событиями в области функционирования демократических институтов после парламентских выборов в феврале 2019-го и конституционного и политического кризиса в июне этого года, а также с мерами, предпринятыми в области юстиции, борьбы с коррупцией, деполитизации системы правосудия, государственных учреждений и избирательных процессов», – сообщает пресс-служба Кабинета министров Молдовы.
Эгидиус Варейкис и Мэривонн Блонден хотят также лично побеседовать с вице-премьером и министром внутренних дел Андреем Нэстасе, вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой, министром иностранных дел и европейской интеграции Николаем Попеску, министром юстиции Олесей Стамате. После встреч и переговоров представители Совета Европы смогут ответить на важный вопрос – возможна ли «деполитизация системы правосудия Молдовы». Впрочем, скорее всего, евродепутаты должны честно ответить на другой вопрос – не зря ли Европа разблокировала финансовую помощь Молдове?
Напомним, Эгидиус Варейкис, депутат от Литвы, входит в группу Европейской народной партии в ПАСЕ, Маривонн Блонден, французский депутат, входит в Группу социалистов, демократов и «зелёных».
Соб. корр. ФСК

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