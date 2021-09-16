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Забывший о русском Крыме депутат Бондаренко "мигрирует в стиль шута" - Минченко
16 сентября 2021, 17:55 • 121 • Политика
В эфире Царьграда Евгений Минченко оценил проект "Народное голосование" и прошёлся по персоналиям. В том числе прокомментировал неудачное интервью депутата Николая Бондаренко, который забыл о русском Крыме. Минченко полагает, что Бондаренко "мигрирует в стиль шута", хотя раньше пытался казаться борцом.
Политический эксперт Евгений Минченко принял участие в эфире Царьграда об итогах проекта "Народное голосование". Работу, проведённую "Первым русским", Минченко сравнил с исследованиями консерваторов в США. С той лишь разницей, что в случае с "Народным голосованием" речь идёт просто об анализе тех или иных ценностных подходов кандидатов в депутаты, а в США по мере сбора информации начинается лоббизм - совершенно коммерческая работа.
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев в ответ напомнил, что США, если верить их норме о лоббизме, это страна узаконенной коррупции:
Говоря о конкретных результатах проекта "Народное голосование", в студии напомнили о кандидате в депутаты Николае Бондаренко, который в интервью не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Прямо скажем, замешкался. Тем не менее Бондаренко был действующим депутатом саратовской думы и спокойно продолжает гонку в Госдуме. Так почему это происходит?
Минченко напомнил, что Николай Бондаренко один из тех, кто прекрасно научился управляться со своей аудиторией в социальных сетях - к слову, YouTube, известный одиозным настроем по отношению к русским патриотам, дал Бондаренко "золотую кнопку". В целом же сейчас от образа борца Бондаренко переходит к образу шута:
Кстати, Бондаренко - кандидат, поддерживаемый… Украиной. Ему даже хотят предоставить там политическое убежище - в деталях об этом мы писали ранее. В деталях дискуссия о проекте "Народное голосование" доступна в видеоверсии программы.
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