Забывший о русском Крыме депутат Бондаренко "мигрирует в стиль шута" - Минченко

В эфире Царьграда Евгений Минченко оценил проект "Народное голосование" и прошёлся по персоналиям. В том числе прокомментировал неудачное интервью депутата Николая Бондаренко, который забыл о русском Крыме. Минченко полагает, что Бондаренко "мигрирует в стиль шута", хотя раньше пытался казаться борцом.

Политический эксперт Евгений Минченко принял участие в эфире Царьграда об итогах проекта "Народное голосование". Работу, проведённую "Первым русским", Минченко сравнил с исследованиями консерваторов в США. С той лишь разницей, что в случае с "Народным голосованием" речь идёт просто об анализе тех или иных ценностных подходов кандидатов в депутаты, а в США по мере сбора информации начинается лоббизм - совершенно коммерческая работа.

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев в ответ напомнил, что США, если верить их норме о лоббизме, это страна узаконенной коррупции:

Мы же понимаем, помним об этом, у них есть закон о лоббизме, которого у нас нет. У них коррупция разрешена в любой момент и в любое время. Поэтому у них политики официально куплены и проданы, у нас - неофициально, иногда куплены и проданы. Но мы хотели бы знать, когда человек попадёт в Думу и там возникнет вопрос о запрете гомосексуальной пропаганды уже не среди несовершеннолетних, а вообще, как он проголосует?

Говоря о конкретных результатах проекта "Народное голосование", в студии напомнили о кандидате в депутаты Николае Бондаренко, который в интервью не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Прямо скажем, замешкался. Тем не менее Бондаренко был действующим депутатом саратовской думы и спокойно продолжает гонку в Госдуме. Так почему это происходит?

Минченко напомнил, что Николай Бондаренко один из тех, кто прекрасно научился управляться со своей аудиторией в социальных сетях - к слову, YouTube, известный одиозным настроем по отношению к русским патриотам, дал Бондаренко "золотую кнопку". В целом же сейчас от образа борца Бондаренко переходит к образу шута:

Ему присущ стиль Владимира Вольфовича Жириновского. Он раньше был в стиле борца, а сейчас стремительно мигрирует в стиль шута. В этом смысле суть образа шута заключается в нежелании играть по правилам. Вы мне задаёте вопросы, а кто вы такие, чтобы я вам отвечал? Думаю, у него скорее такой стиль. Хотя я не исключаю, что у него есть такая позиция (о том, что Крым - не русский, а украинский - ред.), - сказал Минченко, добавив, что "украинский Крым" в любом случае для Бондаренко станет политической пробоиной.

Кстати, Бондаренко - кандидат, поддерживаемый… Украиной. Ему даже хотят предоставить там политическое убежище - в деталях об этом мы писали ранее. В деталях дискуссия о проекте "Народное голосование" доступна в видеоверсии программы.