Забывший о коронавирусе Байден кашлянул в кулак и начал пожимать руки общественникам

Жители Соединенных Штатов возмутились поведением своего президента, который забыл о противоэпидемиологических мерах во время публичного выступления – американцы упрекнули главу государства в пренебрежении антиковидными правилами.

Так, после одного выступления, состоявшегося в Нью-Джерси, Байден покашлял в руку, которой начал пожимать руки присутствовавшим представителям общественности. Многие обратили внимание, что у президента не было медицинской маски.

Как указывает телеканал Fox News, произошедшее явно вызывает вопросы на фоне недавно обнаруженного коронавируса в рядах американского госаппарата - несколько ней назад у министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса оказался положительный результат теста на коронавирус. Глава ведомства незадолго до этого появился с Байденом на поминальной службе в Капитолии. Ни у президента, ни у министра не было масок, политики также не соблюдали правило социальной дистанции.

Пользователи "Твиттер", устроившие спор, заявили, что президент должен всегда быть примером для населения, а будь на месте Байдена условный Трамп, последний бы уже оказался фигурантом уголовного дела о нападении.

Did Biden cough in his hand and then proceed to shake hands with people? pic.twitter.com/NxjYka2eKt