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Забытый в Украине «День ликвидатора». Стратегия выживания

14 декабря 2021, 17:50  •  120 • Украина

Сегодня в Украине – День чествования ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Этот День был учрежден в ноябре 2006 года указом бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Дата празднования – 14 декабря, является днем окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

К нашему сожалению, никаких организованных мероприятий в Киеве с участием чернобыльцев не планируется. Власти ограничатся возложением цветов к памятнику на проспекте Мира.

Последние 15 лет из жизни «незалежной» сами чернобыльцы называют эпохой забвения и пренебрежения. Так сложилось, что бандеровский патриотизм более приемлем для руководства Украины, чем чествование героев-ликвидаторов.

В период с 1986 по 2020 год из тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 6457 человек умерли, а 13 717 признаны инвалидами. Совершенно здоровых людей среди ликвидаторов почти нет. Чернобыльцы, особенно семьи погибших и умерших ликвидаторов, инвалиды и тяжелобольные, нуждаются в достойных условиях жизни, пенсионном обеспечении, социальной защите, своевременном и эффективном лечении. Однако политические катаклизмы Украины заставляют верхушку власти постоянно забывать об этих людях.

Безразличие власти.

Сокращение большей части льгот для нуждающихся, ухудшение условий досрочного выхода на пенсию, а также минимизация всех программ относительно защиты чернобыльцев – вот весь результат заботы «слуг народа».

Лицемерие заключается в том, что правительство Украины и Зеленский играют на чувствах и страдании людей, столкнувшихся со страшной трагедией.

Так, в 2021 году был принят закон о повышении пенсии ликвидаторам первой категории, то есть людям, получившим инвалидность в результате аварии. Однако всем другим категориям чернобыльцев льготы и выплаты урезали до минимума, свернув все программы по компенсации дорогостоящего лечения.

Так и получается, что «слуги народа» заботятся только о своем собственном благополучии и толщине своих кошельков. А реально нуждающиеся, нищие, страдающие от хронических заболеваний ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС ни кому не нужны.

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