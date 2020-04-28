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"Забытый маршал" Советского Союза, освободивший пять европейских столиц

28 апреля 2020, 08:10  •  160 • Аналитика
© РИА Новости /
Толбухин Федор Иванович (1894—1949): маршал, Герой Советского Союза (посмертно), кавалер ордена "Победа", Народный герой Югославии, Герой Народной республики Болгария (посмертно).
© РИА Новости / Павел Балабанов
Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза
Толбухина называют "забытым маршалом". И в этом есть доля правды. Он умер вскоре после войны – в 1949 году. Мемуаров не оставил. Что он думал, что пережил – известно только со слов его сослуживцев и коллег-полководцев. Но, с другой стороны, как можно не вспоминать о маршале, который освободил от нацистов пять европейских столиц: Бухарест, Софию, Белград, Будапешт и Вену? А до этого Толбухин командовал войсками в Сталинградской битве, разгромил оккупантов в Донбассе, брал Крым, Южную Украину, Молдавию. В честь его побед Москва салютовала 34 раза.
И это при том, что начинал войну Толбухин в скромной и "второстепенной" должности начальника штаба Закавказского фронта. И так уж принято испокон веков: все лавры победителя достаются командующему, а один из главных разработчиков операции – начальник штаба – всегда остается в тени. А ведь за провал операции обычно назначают "стрелочниками" именно их. Как там у Твардовского?
Города сдают солдаты,
Генералы их берут...
Генерал армии С.М. Штеменко вспоминал: "Федор Иванович Толбухин пришел на командные посты со штабной работы... Лично мне Ф.И. Толбухин запомнился как очень добрый человек и, пожалуй, самый скромный из всех командующих фронтов".
© РИА Новости / Юрий Скуратов
Командующий фронтом генерал-полковник Федор Толбухин выступает на митинге, посвященном освобождению Донбасса. Южный фронт
В начале войны Толбухин блестяще разработал операцию "Согласие" по вводу советских войск в Иран. Шах Реза Пехлеви, хоть и объявил о нейтралитете в войне, считался антигитлеровской коалицией союзником Третьего рейха. Советско-британская операция была проведена молниеносно. Уже вскоре был взят Тегеран, шах отрекся от престола в пользу сына, иранские месторождения нефти перешли под контроль союзников, а СССР получил надежный "Персидский коридор", по которому будет доставлена треть всех грузов по программе ленд-лиза. Толбухин договорился с властями Ирана о размещении в северной части страны советских войск. Это обезопасило наши южные границы на Кавказе и в Средней Азии – наше "подбрюшье".
В конце 1941 года Толбухин разработал Керченскую десантную операцию, которая закончилась неудачно, и вовсе не из-за его просчетов, а из-за высокого самомнения представителя Ставки Льва Мехлиса. Тот обвинил генерала в нерешительности и неумелом руководстве войсками, нажаловался Сталину. Толбухина отстранили. А в итоге наши войска потерпели поражение. Крым и Севастополь были потеряны на два года. Впрочем, Сталин разобрался в ситуации – Мехлиса понизили в звании. Пропал "великий полководец"! К счастью для Красной армии.
Потом Толбухин стал одним из героев Сталинградской битвы. Освободил Крым, прорвавшись через Сиваш и повторив блестящий маневр Фрунзе 1920 года. А в ходе Ясско-Кишиневской операции 1944 года Толбухин устроил немцам "второй Сталинград". Вермахт потерял в этом котле 135 тысяч убитыми и ранеными, 200 тысяч пленными. И главное: была освобождена Молдавия, а Румыния вышла из войны.
© РИА Новости / Ольга Ландер
В наступление идет механизированный корпус. 3-й Украинский фронт. Ясско-Кишинёвская операция
За эту операцию Федор Иванович получил звание маршала. И мало кто догадывался о том, что он тяжело болен – сахарный диабет. Инсулин тогда был редкостью, поэтому Толбухин не раз впадал в диабетическую кому. Сталин постоянно интересовался его здоровьем. А ведь при первой встрече вождь всех времен и народов отнесся к Толбухину, надо сказать, весьма саркастически. В конце 30-х годов тогдашний начальник Генштаба Б.М. Шапошников представил Сталину Федора Ивановича как кандидата на пост начштаба Закавказского округа. По воспоминаниям, вождь, прищурившись, спросил:
– Что же получается, товарищ Толбухин, царю-батюшке служили, а теперь советской власти служим?
– Служил России, товарищ Сталин, – отчеканил комбриг.
– До каких же чинов дослужились у царя, и какими наградами он вас пожаловал?
– До штабс-капитана. А награжден был двумя орденами – Анны и Станислава.
– Значит, штабс-капитан с двумя царскими орденами... Можете быть свободны, – закончил встречу Сталин.
© РИА Новости / Ольга Ландер
Маршал Советского Союза Федор Толбухин, командующий 3-м Украинским фронтом
Хотя, видимо, вождь шутки ради подчеркнул толбухинское штабс-капитантство: он прекрасно знал, что тот родом из ярославских крестьян. Из зажиточных, но все же землероб, а не "белая кость". Как известно, Сталин вообще слыл шутником. Своеобразным, надо сказать... Но тут расстроенного Толбухина в коридоре догнал Шапошников и сказал: "Товарищ Сталин не только согласился с вашим выдвижением, но и высказал намерение представить вас к награде".
А в конце войны Верховный главнокомандующий и слышать не хотел о том, чтобы освободить Толбухина от должности командующего фронтом по состоянию здоровья. Получается, незаменимые есть! Сталину часто по ошибке приписывают авторство фразы: "У нас незаменимых людей нет". Однако первым ее использовал в 1759 году итальянский историк Д. Караччиоли. А в 1793 году комиссар французского революционного Конвента Жозеф Ле Бониак бросил в ответ виконту де Гизелену, который просил сохранить ему жизнь в обмен на труд во благо республики: "У нас незаменимых людей нет". Комиссар оказался прав – уже совсем скоро вслед за виконтом на гильотину отправился и он сам...
Толбухин за свои ратные подвиги был удостоен многих высоких наград, однако вполне заслуженную звезду героя Советского Союза от Сталина так и не получил. Почему? Загадка. Впрочем, как ни почетна эта награда, для Федора Ивановича главным было другое – служить России.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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