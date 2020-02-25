Забытый герой "Малой земли" • 63 • Аналитика © Фото : public domain Куников Цезарь Львович (1909‒1943): майор, командир десантного отряда, захватившего плацдарм Малая земля близ Новороссийска, Герой Советского Союза (посмертно). © РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза К началу 1943 года план фашистов по захвату Северного Кавказа и прорыву к бакинской нефти был фактически провален. Для масштабного наступления у них не было ни сил, ни средств. И тогда советское командование подготовило свой план наступления: выйти в тыл кавказской группировке вермахта и перерезать их коммуникации. Операция под кодовым названием "Море" предусматривала, в частности, освобождение Новороссийска. Основные силы высаживались севернее города. А для отвлекающего маневра на плацдарме Малая земля, на берегу Цемесской бухты, почти в самом Новороссийске, был высажен еще один десант – 275 моряков-добровольцев под командованием майора Цезаря Куникова. Только добровольцы. На этом настоял сам Куников, понимая, что ведет десантников на верную гибель. Воины поклялись: "Идя в бой, мы даем клятву Родине в том, что будем действовать стремительно и смело, не щадя своей жизни ради победы над врагом. Волю свою, силы свои и кровь свою, капля за каплей, мы отдадим за счастье нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина..." © РИА Новости / Всеволод Тарасевич Вид на Малую Землю - один из плацдармов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Отряд Куникова под покровом ночи выбил немцев с Малой земли. Но противник не сдавался: за сутки десантники отразили 18 атак. Казалось, что не сдюжат. Штаб даже получил от них кодовый сигнал "Ураган". Это означало, что моряки находятся на краю гибели, и что они вызывают на себя огонь своей же артиллерии, дабы погибнуть вместе с наступающими фашистами. Но командование, хорошо зная Куникова, медлило с артобстрелом. И правильно сделало! В отчаянной контратаке десантникам удалось захватить вражеские орудия и открыть из них огонь по немцам. А вот основной морской десант так и не смог закрепиться на побережье. И отряд Цезаря Куникова стал из отвлекающего – основным… Американский генерал У. Шерман, герой Гражданской войны в США и "отец" тактики "выжженной земли", как-то выдал банальное: "Война – это сущий ад". Интересно, какой афоризм он придумал бы, если увидел своими глазами битву за Малую землю?.. © РИА Новости / Георгий Хомзор Бойцы ведут огонь по противнику из проема окна на окраине Новороссийска Вскоре на плацдарм, удерживаемый отрядом Куникова, успешно перебросили парашютно-десантный полк, части 165-й стрелковой бригады, бронетехнику. Советская авиация активно мешала наступлению гитлеровцев. Малая земля выстояла 225 дней. Подвиг десантников закончился полным освобождением Новороссийска. А вскоре закончилась победой и вся Битва за Кавказ. Некоторые историки сейчас пописывают, что, дескать, советское командование не достигло главной цели – не смогло уничтожить всю немецкую группировку. А мне кажется, что в этой войне главным было все-таки другое: освобождение своей, родной земли… Но Цезарь Куников ничего этого уже не увидит. В ночь на 12 февраля 1943 года он был смертельно ранен осколком вражеской мины. Врачи оказались бессильны. Ему было всего 33 года. "В нем чувствовались ум, воля, жизненный опыт", так вспоминал о Куникове контр-адмирал Г.Н. Холостяков, командовавший Новороссийской военно-морской базой. © Фото : public domain Цезарь Куников А ведь если бы не война, то о Цезаре Куникове говорили бы лишь как о талантливом машиностроителе. Его отец, Лев Моисеевич Куников, тоже был по профессии инженером-машиностроителем. Цезарь с детства мечтал о флоте, даже поступил военно-морское училище, но вскоре заболел и был комиссован. Закончил в Москве машиностроительный институт и Промышленную академию, работал технологом на различных производствах. Его талант и организаторские способности были замечены начальством. В начале Великой Отечественной войны Цезаря Куникова выдвинули на пост заместителя наркома боеприпасов. Но он не хотел сидеть в тылу, рвался в бой, ушел добровольцем в военно-морской флот. Цезарю Куникову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Особенно много о боях на Малой земле говорили в 1970-х годах. Оно и понятно: Л.И. Брежнев, начальник политотдела 18-й армии в звании полковника, также принимал участие в этой операции. Даже мемуары написал. В свое время об этом много острили. Конечно же, самые умные. Однако подвиг советских десантников на Малой земле навсегда останется подвигом. Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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